Csomagolj, mint egy profi! Egy apró trükk, és kétszer annyi hely marad a bőröndödben

A bőrönd pakolása neked is kész rémálom? Válogatod, mi az ami fontos, mi az ami mégis kimarad? Gyömöszölés, idegeskedés és a végén gyűrött ruhák. De mi lenne, ha nem a ruhákból kéne kevesebbet vinni, hanem a bőrönd tartalmát szerveznénk újra? Nem kell hozzá nagy dolog, csak egy apró változtatás a módszereden.

Ezzel a módszerrel rengeteg helyet spórolsz a bőröndben

Fotó: 4045 / Shutterstock



Bőrönd csomagolás okosan: több a gond vele, mint hinnénk

A legtöbben megszokásból ugyanúgy hajtogatnak, mint ahogy a szekrénybe szoktuk, mindent szépen egymásra. Ez azonban a bőröndben rendkívül helypazarló. A ruhák összegyűrődnek és mindent ki kell szedni, ha egy alsó darabra van szükség. Tudod mi a megoldás? Tekerd fel, ne hajtogass. Ez a trükk nemcsak helyet szabadít fel, de sokkal átláthatóbbá is teszi a bőrönd tartalmát.

Pakolás újragondolva

Elmondjuk részletesen, hogyan használd ezt a módszert. A pólót vagy felsőt egyszerűen fektesd le, majd az egyik oldalától szorosan tekerd fel. A szorosabb tekercs kevesebb helyet foglal, és kevésbé is gyűrődik a ruhád. Ez a módszer nemcsak a pólóknál működik, hanem vékonyabb hosszú ujjúaknál, sőt az ingeknél is. A nadrágokat érdemes hosszában hajtani, majd feltekerni a derekától lefelé. Ez különösen jól működik vastagabb anyagú nadrágokkal, mint például a farmer. Szoknyáknál, ruháknál célszerű az aljuktól indulni, a hosszabb darabokat akár félbe is lehet hajtani előtte. És mi legyen a kisebb holmikkal? Zokni, alsónemű, trikó? Ezek mind mehetnek apró, tömör tekercsbe. Ezeket tedd egy kis neszesszerbe vagy tasakba és máris rendezetté válik a bőrönd.

Tippek, amivel a bőrönd belseje nem lesz többé káosz

A ruhák tekerése önmagában is sokat segít, de rendszerező tasakokkal még inkább rendet tarthatsz. Ezek kis textiltasakok vagy cipzáras zsebek, amik kategóriánként különítik el a ruhákat: például fehérnemű, fürdőruha, pólók, töltők.

Ezáltal a bőrönd belső tere nemcsak rendezettebb lesz, hanem sokkal könnyebb eligazodni benne. Nem kell mindent kiszedni, ha csak egy sapkát keresel, mert minden ott van, ahol lennie kell. Ráadásul a gurigák sem csúszkálnak el az úton, ami a puhább táskákban különösen fontos.