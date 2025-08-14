UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Melyik fapadossal járunk jobban? Letesztelték őket!

fapados
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 11:45
fapados légitársaságokteszt
A diszkont légitársaságok népszerűsége töretlen, a legtöbben ilyen járattal utaznak külföldre. A fapadosok árazásában azonban jelentős az eltérés, mutatjuk például melyiknél mennyit kell fizetni a poggyászért!
Bors
A szerző cikkei

A fapados, vagy hivatalosabb nevén diszkont légitársaságok azért népszerűek, mert olcsó repülőjegyeket kínálnak. Arról már kevesebb szó esik, hogy ezt kompenzálandó bizonyos szolgáltatásokért extra díjat számolnak fel, amik árszínvonalában komoly különbségek vannak. Most kiderül, hogy mekkora!

fapados, Ryanair, repülő, légi utas, diszkont lágitársaság,
Melyik fapados légitársaság mennyi extraköltséget számol fel? Most kiderül! Fotó:  Markus Mainka / Shutterstock

Milyen szolgáltatásokért kérnek extra díjat a fapadosok?

Az ülőhely választáson át a reptéri poggyászfeladásig hosszú a lista. A legtöbben a csomagokhoz kapcsolódó extra költségekkel szembesülhetnek, például, ha a megengedettnél nagyobb méretű a kézipoggyászuk, vagy két bőrönddel utaznának. Ráadásul ezek az extra díjak az útvonaltól és az utazás dátumától függően változhatnak és járatonként, poggyászonként és utasonként értendőek.

Fapadosonként eltérnek a poggyász-szabályok

A diszkont légitársaságok poggyász-szabályzata nem egységes. Míg a Wizz Air-nél és a Ryanairnél minden utas díjmentesen egy darab, legfeljebb 40x30x20 cm méretű kézipoggyászt vihet fel magával, addig az Easyjet-nél 45x36x20 cm az utastérbe felvihető poggyász mérete. Aki kettő poggyásszal szeretne utazni, az vagy fizet az elsőbbségi beszállásért (Wizz Priority, Ryanair Priority, Easyjet-nél Inclusive Plus) és felvihet magával a fedélzetre egy nagyobb és egy kisebb kézipoggyászt, vagy a plusz poggyászt feladja a repülőtéren a check-in pultoknál, külön díj ellenében. Ezek ára is fapadosonként eltérő.

Hamarosan jöhet az egységes szabályozás

  • Az Európai Parlament közlekedési bizottsága a légi utasok jogainak egységesítésére elfogadott egy rendelettervezetet, amiben az áll: a jövőben minden utas díjmentesen vihetne magával a személyes táskáján felül egy legfeljebb 7 kilogrammos kézipoggyászt is a repülőgépek fedélzetére. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az utasok a jövőben két tételt vihetnek magukkal a repülőgépre külön díj nélkül: egy személyes táskát (pl. kézitáska vagy hátizsák) legfeljebb 40 x 30 x 15 cm-es méretben, és egy kézipoggyászt legfeljebb 100 cm összméretben (szélesség + magasság + mélység), maximum 7 kilogrammos súllyal.
  • A tervezet egyébként az egységes poggyász-szabályozáson túl kiterjedne más utasjogi kérdésekre is, például a 12 év alatti gyermekek szülőjük melletti ülőhelyének garantálására, valamint a fogyatékkal élő utasok és segítő állataik jogainak pontosabb szabályozására. További cél, hogy a légitársaságok előre, egyértelműen közöljék az utazással kapcsolatos összes költséget és lehetőséget – beleértve az esetleges kártérítéseket és visszatérítéseket is.
Te sem szeretsz a bőröndödre várni a poggyászszalagnál?
A legtöbb extraköltséget a fapadosok a poggyászokkal kapcsolatban számolják fel. Fotó: aerogondo2 /  Shutterstock 

Egyelőre azonban fizetni kell az extra csomagért, méghozzá ennyit

A Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség három diszkont légitársaság (Wizz Air, Ryanair, Easyjet) viteldíj csomagjait és az egyéb szolgáltatási díjait vette górcső alá legutóbbi tesztjében, külön kiemelve a poggyászdíjakat. Utóbbi terén a Wizz Air a legdrágább: míg 1 db 10 kg-os feladott poggyász költsége náluk főszezonban 8.450 Ft–68.871 Ft, addig a Ryanair azonos súlyú poggyásza 3750-17.700 forint között van. Az Easyjet fedélzeti, nagyméretű kézpoggyásza 2295 Ft-tól érhető el, a feladott max. 15 kg-os poggyász pedig 6.145 Ft-tól.

Légitársaság/Díjtétel

WizzAir

Ryanair

Easyjet

Poggyászdíj (utazásonként)

Főszezonon kívül (max.10kg-ig) 6400-61.700 Ft, főszezonban 8450-68.800 Ft,

Főszezonon kívül (max.20kg-ig) 8450-69.300 Ft, főszezonban 10.500-76.500 Ft,

Főszezonon kívül (max.26kg-ig) 11.000-72.900 Ft, főszezonban 13.000-80.000 Ft

Feladott poggyász 10-ig 3750-17.700 Ft, efölött 20kg-ig pedig 14.000-21.000 Ft.2300-23.000 forintig súlytól függően (10-23 kg-ig)
Súlyhatár feletti poggyász pótdíj5500 Ft3850 Ft4390 Ft
Reptéri utasfelvételi díj5500 online, 16.900 a reptéren7000-19.250 FtNincs ilyen
Ülőhely foglalás1690-25.350 Ft között1770-13.000 Ft között395-5000 Ft között
Járatmódosítási díj16.900-21.150 Ft között17770 Ft online, 23.700 Ft reptéren, telefonon15.000-17.500 Ft között indulás előtt több, mint 60 nappal, egyéb estben 20.500-22.500 Ft között
Csecsemő díj13.500 Ft8750 Ft (2 éves kor alatt)9180 Ft
Sportfelszerelés díja23.240-27.500 Ft között15.650-17.600 Ft között21.000-25.000 Ft között
Elsőbbségi beszállás díja22.350-27.450 Ft között2370-23.700 Ft közöttKülön nem vásárolható meg.

Forrás: FÉBÉSZ

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu