Melyik fapadossal járunk jobban? Letesztelték őket!

A fapados, vagy hivatalosabb nevén diszkont légitársaságok azért népszerűek, mert olcsó repülőjegyeket kínálnak. Arról már kevesebb szó esik, hogy ezt kompenzálandó bizonyos szolgáltatásokért extra díjat számolnak fel, amik árszínvonalában komoly különbségek vannak. Most kiderül, hogy mekkora!
Az ülőhely választáson át a reptéri poggyászfeladásig hosszú a lista. A legtöbben a csomagokhoz kapcsolódó extra költségekkel szembesülhetnek, például, ha a megengedettnél nagyobb méretű a kézipoggyászuk, vagy két bőrönddel utaznának. Ráadásul ezek az extra díjak az útvonaltól és az utazás dátumától függően változhatnak és járatonként, poggyászonként és utasonként értendőek.
A diszkont légitársaságok poggyász-szabályzata nem egységes. Míg a Wizz Air-nél és a Ryanairnél minden utas díjmentesen egy darab, legfeljebb 40x30x20 cm méretű kézipoggyászt vihet fel magával, addig az Easyjet-nél 45x36x20 cm az utastérbe felvihető poggyász mérete. Aki kettő poggyásszal szeretne utazni, az vagy fizet az elsőbbségi beszállásért (Wizz Priority, Ryanair Priority, Easyjet-nél Inclusive Plus) és felvihet magával a fedélzetre egy nagyobb és egy kisebb kézipoggyászt, vagy a plusz poggyászt feladja a repülőtéren a check-in pultoknál, külön díj ellenében. Ezek ára is fapadosonként eltérő.
A Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség három diszkont légitársaság (Wizz Air, Ryanair, Easyjet) viteldíj csomagjait és az egyéb szolgáltatási díjait vette górcső alá legutóbbi tesztjében, külön kiemelve a poggyászdíjakat. Utóbbi terén a Wizz Air a legdrágább: míg 1 db 10 kg-os feladott poggyász költsége náluk főszezonban 8.450 Ft–68.871 Ft, addig a Ryanair azonos súlyú poggyásza 3750-17.700 forint között van. Az Easyjet fedélzeti, nagyméretű kézpoggyásza 2295 Ft-tól érhető el, a feladott max. 15 kg-os poggyász pedig 6.145 Ft-tól.
Légitársaság/Díjtétel
WizzAir
Ryanair
Easyjet
|Poggyászdíj (utazásonként)
Főszezonon kívül (max.10kg-ig) 6400-61.700 Ft, főszezonban 8450-68.800 Ft,
Főszezonon kívül (max.20kg-ig) 8450-69.300 Ft, főszezonban 10.500-76.500 Ft,
Főszezonon kívül (max.26kg-ig) 11.000-72.900 Ft, főszezonban 13.000-80.000 Ft
|Feladott poggyász 10-ig 3750-17.700 Ft, efölött 20kg-ig pedig 14.000-21.000 Ft.
|2300-23.000 forintig súlytól függően (10-23 kg-ig)
|Súlyhatár feletti poggyász pótdíj
|5500 Ft
|3850 Ft
|4390 Ft
|Reptéri utasfelvételi díj
|5500 online, 16.900 a reptéren
|7000-19.250 Ft
|Nincs ilyen
|Ülőhely foglalás
|1690-25.350 Ft között
|1770-13.000 Ft között
|395-5000 Ft között
|Járatmódosítási díj
|16.900-21.150 Ft között
|17770 Ft online, 23.700 Ft reptéren, telefonon
|15.000-17.500 Ft között indulás előtt több, mint 60 nappal, egyéb estben 20.500-22.500 Ft között
|Csecsemő díj
|13.500 Ft
|8750 Ft (2 éves kor alatt)
|9180 Ft
|Sportfelszerelés díja
|23.240-27.500 Ft között
|15.650-17.600 Ft között
|21.000-25.000 Ft között
|Elsőbbségi beszállás díja
|22.350-27.450 Ft között
|2370-23.700 Ft között
|Külön nem vásárolható meg.
Forrás: FÉBÉSZ
