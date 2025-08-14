Melyik fapadossal járunk jobban? Letesztelték őket!

A fapados, vagy hivatalosabb nevén diszkont légitársaságok azért népszerűek, mert olcsó repülőjegyeket kínálnak. Arról már kevesebb szó esik, hogy ezt kompenzálandó bizonyos szolgáltatásokért extra díjat számolnak fel, amik árszínvonalában komoly különbségek vannak. Most kiderül, hogy mekkora!

Melyik fapados légitársaság mennyi extraköltséget számol fel? Most kiderül! Fotó: Markus Mainka / Shutterstock

Milyen szolgáltatásokért kérnek extra díjat a fapadosok?

Az ülőhely választáson át a reptéri poggyászfeladásig hosszú a lista. A legtöbben a csomagokhoz kapcsolódó extra költségekkel szembesülhetnek, például, ha a megengedettnél nagyobb méretű a kézipoggyászuk, vagy két bőrönddel utaznának. Ráadásul ezek az extra díjak az útvonaltól és az utazás dátumától függően változhatnak és járatonként, poggyászonként és utasonként értendőek.

Fapadosonként eltérnek a poggyász-szabályok

A diszkont légitársaságok poggyász-szabályzata nem egységes. Míg a Wizz Air-nél és a Ryanairnél minden utas díjmentesen egy darab, legfeljebb 40x30x20 cm méretű kézipoggyászt vihet fel magával, addig az Easyjet-nél 45x36x20 cm az utastérbe felvihető poggyász mérete. Aki kettő poggyásszal szeretne utazni, az vagy fizet az elsőbbségi beszállásért (Wizz Priority, Ryanair Priority, Easyjet-nél Inclusive Plus) és felvihet magával a fedélzetre egy nagyobb és egy kisebb kézipoggyászt, vagy a plusz poggyászt feladja a repülőtéren a check-in pultoknál, külön díj ellenében. Ezek ára is fapadosonként eltérő.

Hamarosan jöhet az egységes szabályozás