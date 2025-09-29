Áldás vagy átok? Most kiderül, mennyire jó a mesterséges intelligencia az utazástervezésben

Egy nyaralás megszervezése mindig is komoly próbatétel: egyszerre igényel kreativitást, türelmet és rengeteg időt. Újabb kutatások szerint azonban egyre többen engedik ki a kezükből az irányítást, és a mesterséges intelligenciára bízzák, hogy összerakja nekik a következő utat. De vajon jó ötlet rábízni a vakációt, a sikeres utazástervezést egy algoritmusra?

A MI általi utazástervezésnek előnyei is vannak, de kizárólagos használata komoly buktatókkal is járhat. Forrás: Pinterest

Amerika már rákattant az MI általi utazástervezésre

Az Egyesült Államokban idén tavasszal készült felmérés szerint a válaszadók 70%-a már használja, tervezi használni vagy legalább nyitott arra, hogy az mesterséges intelligencia segítse az utazási terveik elkészítését. A Harris Poll által készített Travel & AI Trends Report azt is megmutatta, hogy főként a fiatalabb korosztályok élnek a lehetőséggel: a 18–34 évesek közel harmada már konkrétan kipróbálta az AI-eszközöket, míg a 65 év felettieknek csak alig 15%-a.

A motiváció érthető: az utazók 71%-a szerint gyorsabb és egyszerűbb így a szervezés, mint a hagyományos módszerekkel. Az MI pillanatok alatt feldob útiterveket, listát ajánl látnivalókról, éttermekről vagy akár kirándulóhelyekről – olyan információt ad, amiért korábban órákat kellett böngészni a neten.

Az inspiráció királya – de nem több ennél

Az MI kétségtelenül hasznos lehet az első ötletekhez. Ha beírjuk például, hogy „egyhetes családi nyaralás Toszkánában”, azonnal kapunk egy vázlatot, mit érdemes megnézni és milyen sorrendben. Ez sokaknak segít az indulásnál, amikor még minden lehetőség nyitva áll.

Csakhogy a részleteknél megbicsaklik a rendszer. Míg egy Omio vagy Booking valós idejű menetrendeket és árakat mutat, a mesterséges intelligencia gyakran elavult, pontatlan vagy általános információkat ad. Előfordulhat, hogy olyan éttermet ajánl, ami már nem is létezik, vagy egy múzeumot, amely a tervezett időpontban zárva van. És amikor a nyaralás közben derül ki, hogy az ajánlott helyszín nem elérhető, az igazi csalódás.

Utazástervezés során sose hagyatkozzunk teljes egészében a mesterséges intelligenciára, inkább csak inspirációként használjuk, a pontos részleteket mindig magunk ellenőrizzük!

Négy komoly buktatója is van

A magyar utazóknak sem árt észben tartani néhány tipikus hibát, ha AI-ra bízzák a nyaralásukat:

Pontatlan információk – Az MI sokszor régi vagy hiányos adatokból dolgozik, így előfordulhat, hogy zárt étteremhez, megszűnt járathoz vagy nem létező helyszínhez irányít.

– Az MI sokszor régi vagy hiányos adatokból dolgozik, így előfordulhat, hogy zárt étteremhez, megszűnt járathoz vagy nem létező helyszínhez irányít. Általános tanácsok – A program remekül dobál ötleteket, de ritkán ad pontos menetrendet, árakat vagy konkrét időpontokat.

– A program remekül dobál ötleteket, de ritkán ad pontos menetrendet, árakat vagy konkrét időpontokat. Korlátozott személyre szabás – Másra vágyik egy család, egy gasztroturista vagy egy hátizsákos felfedező, az algoritmus viszont gyakran ugyanazt a sablonos útvonalat kínálja.

– Másra vágyik egy család, egy gasztroturista vagy egy hátizsákos felfedező, az algoritmus viszont gyakran ugyanazt a sablonos útvonalat kínálja. Nincs garancia – Ha egy hivatalos foglalási rendszeren keresztül valami félremegy, ott az ügyfélszolgálat. Az MI-től viszont hiába várnánk kártérítést.

Nem véletlen, hogy sok tapasztalt utazó inkább kombinálja az AI által adott ötleteket hagyományos forrásokkal: útikönyvekkel, blogokkal, vagy akár barátok személyes tippjeivel.

Miért érdemes mégis kipróbálni?

Bár sok a kritika, az MI nem ördögtől való. Jó szolgálatot tehet, ha valaki gyorsan szeretne ötleteket gyűjteni egy hétvégi kiruccanáshoz, vagy új inspirációt keres kevésbé ismert úti célokhoz.

Ráadásul bizonyos alkalmazások – például a Mindtrip vagy a GuideGeek – már most képesek egyéni preferenciákat is beépíteni az útvonaltervekbe.

A fenntarthatóság hívei szerint az MI akár a tömegturizmus mérséklésében is segíthet, ha kifejezetten „off-the-beaten path”, azaz kevésbé ismert helyek iránt érdeklődünk. Persze ehhez is tudatos kérdésekre és ellenőrzésre van szükség.