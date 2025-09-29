Áldás vagy átok? Most kiderül, mennyire jó a mesterséges intelligencia az utazástervezésben

Egy nyaralás megszervezése mindig is komoly próbatétel: egyszerre igényel kreativitást, türelmet és rengeteg időt. Újabb kutatások szerint azonban egyre többen engedik ki a kezükből az irányítást, és a mesterséges intelligenciára bízzák, hogy összerakja nekik a következő utat. De vajon jó ötlet rábízni a vakációt, a sikeres utazástervezést egy algoritmusra?
Az Egyesült Államokban idén tavasszal készült felmérés szerint a válaszadók 70%-a már használja, tervezi használni vagy legalább nyitott arra, hogy az mesterséges intelligencia segítse az utazási terveik elkészítését. A Harris Poll által készített Travel & AI Trends Report azt is megmutatta, hogy főként a fiatalabb korosztályok élnek a lehetőséggel: a 18–34 évesek közel harmada már konkrétan kipróbálta az AI-eszközöket, míg a 65 év felettieknek csak alig 15%-a.
A motiváció érthető: az utazók 71%-a szerint gyorsabb és egyszerűbb így a szervezés, mint a hagyományos módszerekkel. Az MI pillanatok alatt feldob útiterveket, listát ajánl látnivalókról, éttermekről vagy akár kirándulóhelyekről – olyan információt ad, amiért korábban órákat kellett böngészni a neten.
Az MI kétségtelenül hasznos lehet az első ötletekhez. Ha beírjuk például, hogy „egyhetes családi nyaralás Toszkánában”, azonnal kapunk egy vázlatot, mit érdemes megnézni és milyen sorrendben. Ez sokaknak segít az indulásnál, amikor még minden lehetőség nyitva áll.
Csakhogy a részleteknél megbicsaklik a rendszer. Míg egy Omio vagy Booking valós idejű menetrendeket és árakat mutat, a mesterséges intelligencia gyakran elavult, pontatlan vagy általános információkat ad. Előfordulhat, hogy olyan éttermet ajánl, ami már nem is létezik, vagy egy múzeumot, amely a tervezett időpontban zárva van. És amikor a nyaralás közben derül ki, hogy az ajánlott helyszín nem elérhető, az igazi csalódás.
A magyar utazóknak sem árt észben tartani néhány tipikus hibát, ha AI-ra bízzák a nyaralásukat:
Bár sok a kritika, az MI nem ördögtől való. Jó szolgálatot tehet, ha valaki gyorsan szeretne ötleteket gyűjteni egy hétvégi kiruccanáshoz, vagy új inspirációt keres kevésbé ismert úti célokhoz.
Ráadásul bizonyos alkalmazások – például a Mindtrip vagy a GuideGeek – már most képesek egyéni preferenciákat is beépíteni az útvonaltervekbe.
A fenntarthatóság hívei szerint az MI akár a tömegturizmus mérséklésében is segíthet, ha kifejezetten „off-the-beaten path”, azaz kevésbé ismert helyek iránt érdeklődünk. Persze ehhez is tudatos kérdésekre és ellenőrzésre van szükség.
Itt van négy igazán hasznos MI utazástervező applikáció:
A nyaralás nem csak a programokról szól, hanem az ismeretlen felfedezésének izgalmáról is. Ezt pedig egyetlen algoritmus sem tudja átadni. Az MI lehet hasznos eszköz, de a valódi élményt csak emberi kíváncsiság, döntés és nyitottság adhatja meg.
Az utazóknak tehát érdemes nyitottan, de óvatosan közelíteniük az MI-eszközökhöz. Használjuk inspirációnak, de mindig ellenőrizzük több forrásból az adatokat, és ne feledjük: az út szervezése legalább annyira része a kalandnak, mint maga az utazás.
