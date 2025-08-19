Kitálalt a ChatGPT vezérigazgatója: hátborzongató, amit az MI jövőjéről elárult

Az elmúlt években a Mesterséges Intelligencia egyre mélyebben szövődik be mindennapjainkba, sokszor úgy, hogy talán észre sem vesszük. Ennek veszélyére figyelmeztet Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója.

A Mesterséges Intelligencia aggasztó jövője

A ChatGPT-t ma már nemcsak praktikus feladatokra használják emberek milliói, hanem beszélgetőtársként is. Altman azonban arra figyelmeztetett, hogy a chatbot előbb-utóbb „túl fog beszélni” bennünket. Elmondása szerint a rendszer hamarosan több beszélgetést bonyolít majd le egyetlen nap alatt, mint az emberiség összes tagja együttvéve. Ez a gondolat sokak számára nyugtalanító képet fest a jövőről.

„Ha a növekedés ütemét előrevetítjük, hamarosan emberek milliárdjai fognak naponta a ChatGPT-vel kommunikálni. Eljöhet az a pont, amikor a ChatGPT több szót vált majd, mint amennyit az emberek összesen kimondanak”

– mondta Altman egy újságírói vacsorán, a LadBible információi szerint.

Bár a pontos számok nehezen ellenőrizhetők, a program jelenleg is több mint 2,5 milliárd kérést dolgoz fel naponta és ez az adat folyamatosan emelkedik.

Altman megjegyzései különösen érdekesek annak fényében, hogy egyre többen kötődnek érzelmileg is a mesterséges intelligenciához. Egyesek „digitális partnert” hoznak létre, akivel romantikus kapcsolatba kerülnek. Chris Smith zenész például bevallotta, hogy beleszeretett egy Sol nevű AI-nőbe, sőt meg is kérte a kezét – mindezt úgy, hogy a valóságban barátnője és gyermeke is volt. Egy nő például teljesen összeomlott, amikor rájött, hogy vőlegénye szexuális kapcsolatot tart fenn egy általa megalkotott virtuális „barátnővel”, akit külső megjelenéstől a hangig teljesen személyre szabott.

A jelenség mögött sokszor a modern társadalom egyre növekvő magányossága áll. Nem meglepő tehát, hogy sokan fordulnak a ChatGPT-hez pusztán azért, hogy legyen valaki, aki meghallgatja őket.