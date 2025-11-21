Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Új tanösvényt adtak át a Tóti-hegy körül

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 12:15
Új kirándulóhellyel bővült Káptalantóti: átadták a Tótikék tanösvényt, amely a Tapolcai-medence történeti és természeti érdekességeit mutatja be. Könnyű, mégis látványos túraútvonalon járhatod végig a Tóti-hegy új tanösvényét.
Porosz Viktória
A Csodálatos Balaton beszámolója szerint a napokban adták át a Tóti-hegy új tanösvényét, amely eleinte Káptalantóti utcáin halad, majd lassan kifordul a mezők és a szőlőültetvények irányába. A 346 méteres Tóti-hegy a Tapolcai-medence egyik látványos tanúhegye, közvetlenül a Gulács mellett. A hegy egy ősi vulkáni kürtő megmaradt kőzete, amely az idők során a környező üledékek lepusztulásával nyerte el formáját. A déli lejtők meredekebbek, az északi oldal viszont szelídebben ereszkedik, és több helyen hosszú szőlősorok futnak végig rajta. A csúcsról tiszta időben lenyűgöző panoráma tárul elénk a medencére és a környező hegyekre.

Új tanösvényen túrabottal túrázók
Az új tanösvényt bárki kényelmesen bejárhatja / Fotó: Maridav /  123RF
  • Káptalantótiban új tanösvény nyílt, amely a Tótikék tanösvény nevet kapta.
  • A nagyjából 6,3 kilométer hosszú tanösvény a Tapolcai-medence történeti és természeti érdekességeit mutatja be.
  • Az ösvény összesen hat tematikus állomáson vezeti végig a túrázókat.
  • A túraútvonal autóval és tömegközlekedéssel közelíthető meg.

Mi látható a Tótikék tanösvényen?

A Tótikék tanösvény hossza nagyjából 6,3 kilométer, ami 3 óra alatt kényelmesen bejárható. Körülbelül 200 méteres szintemelkedéssel számolhatnak a túrázók, így ez a közepes nehézségű útvonal bárkinek jó választás lehet. A tanösvényt egy kék madártoll szimbólummal jelölik. A tanösvény hat tematikus állomáson vezeti végig az érdeklődőket. Ezeken az állomásokon a következőkről tudhatnak meg többet az érdeklődők:

  • Káptalantóti múltja;
  • a víz szerepe a település életében;
  • a Tóti-hegy madárvilága;
  • bányászat és tájhasználat;
  • a hegy növényvilága;
  • a szőlészet és borászat hagyományai.

A táblák közérthetően beszámolnak a környék történetéről és természeti hátteréről, miközben a túra fokozatosan közelít a hegyhez. Az útvonal változatos terepen halad: utcákon, mezei utakon, erdei ösvényeken. 

Hogyan közelíthető meg a tanösvény?

Autóval

A 77-es főút felől, Tapolca irányából érkezve Nemesgulácsnál kell északra fordulni. Budapestről az M7-es autópályán Balatonedericsig érdemes menni, majd a 71-es úton Tapolca felé haladni és Nemesgulácsnál letérni.

Tömegközlekedéssel

Vonattal Tapolcára lehet eljutni, ahonnan helyközi busszal érhető el Káptalantóti.

Kiindulópont

A tanösvény több helyről is megközelíthető, de a kezdőpont a település központjában található. A templom környékén és más pontokon is van parkolási lehetőség.

Fedezd fel a többi régi és új tanösvényt is:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
