Új tanösvényt adtak át a Tóti-hegy körül

A Csodálatos Balaton beszámolója szerint a napokban adták át a Tóti-hegy új tanösvényét, amely eleinte Káptalantóti utcáin halad, majd lassan kifordul a mezők és a szőlőültetvények irányába. A 346 méteres Tóti-hegy a Tapolcai-medence egyik látványos tanúhegye, közvetlenül a Gulács mellett. A hegy egy ősi vulkáni kürtő megmaradt kőzete, amely az idők során a környező üledékek lepusztulásával nyerte el formáját. A déli lejtők meredekebbek, az északi oldal viszont szelídebben ereszkedik, és több helyen hosszú szőlősorok futnak végig rajta. A csúcsról tiszta időben lenyűgöző panoráma tárul elénk a medencére és a környező hegyekre.

Az új tanösvényt bárki kényelmesen bejárhatja / Fotó: Maridav / 123RF

Káptalantótiban új tanösvény nyílt, amely a Tótikék tanösvény nevet kapta.

A nagyjából 6,3 kilométer hosszú tanösvény a Tapolcai-medence történeti és természeti érdekességeit mutatja be.

Az ösvény összesen hat tematikus állomáson vezeti végig a túrázókat.

A túraútvonal autóval és tömegközlekedéssel közelíthető meg.

Mi látható a Tótikék tanösvényen?

A Tótikék tanösvény hossza nagyjából 6,3 kilométer, ami 3 óra alatt kényelmesen bejárható. Körülbelül 200 méteres szintemelkedéssel számolhatnak a túrázók, így ez a közepes nehézségű útvonal bárkinek jó választás lehet. A tanösvényt egy kék madártoll szimbólummal jelölik. A tanösvény hat tematikus állomáson vezeti végig az érdeklődőket. Ezeken az állomásokon a következőkről tudhatnak meg többet az érdeklődők:

Káptalantóti múltja;

a víz szerepe a település életében;

a Tóti-hegy madárvilága;

bányászat és tájhasználat;

a hegy növényvilága;

a szőlészet és borászat hagyományai.

A táblák közérthetően beszámolnak a környék történetéről és természeti hátteréről, miközben a túra fokozatosan közelít a hegyhez. Az útvonal változatos terepen halad: utcákon, mezei utakon, erdei ösvényeken.

Hogyan közelíthető meg a tanösvény?

Autóval

A 77-es főút felől, Tapolca irányából érkezve Nemesgulácsnál kell északra fordulni. Budapestről az M7-es autópályán Balatonedericsig érdemes menni, majd a 71-es úton Tapolca felé haladni és Nemesgulácsnál letérni.