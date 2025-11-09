5 hangulatos tanösvény Budapest közelében, amit ősszel és télen is érdemes bejárni

Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy séta. Összegyűjtöttünk 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatsz, jó meleg bakancsban egy termosz forró tea társaságában.

A tanösvényeket ősszel, sőt télen is érdemes meglátogatni.

Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

Budapest környéki tanösvények

1. Róka-hegyi tanösvény

Budapest határában, Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A 7 állomásos útvonalon végigsétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott.

Róka-hegyi tanösvény

Fotó: A great shot of / Shutterstock

2. Miklós-Deák völgyi tavak, Pilismarót

A Pilisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetők, gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több, könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára.

3. Királyréti tanösvény, Kismaros

A Börzsöny szívében, a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiúz Ház környékén induló ösvény a Bajdázói-tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tó partja gyakran befagy, és csendes, nyugalmas tájjá változik – tökéletes választás családdal, gyerekekkel is.

A Királyréti tanösvény népszerű kirándulóhely.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

4. Sas-hegyi tanösvény

Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sas-hegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli, tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig.

A Sas-hegyi tanösvény a város szélén található.

Fotó: Nagy Zoltán / MTI

5. Teknős tanösvény, Dunakeszi

A Dunakeszi-tőzegtavak mellett kialakított Teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A kéthektáros terület különleges ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet; madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van. Gyerekekkel is bátran elindulhatunk, 1 óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el eléggé, egy mászófal is várja őket.