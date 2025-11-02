Ezek a legjobb kínai éttermek Budapesten a Tripadvisor szerint

A legjobb kínai étterem toplistásai biztosan nem okoznak csalódást. A kínai konyha világszerte, így Budapesten is rendkívül népszerű a változatos ízvilágának és a friss alapanyagok felhasználásának köszönhetően. Az ételek gyakran édes, savanyú, sós és csípős ízek. harmonikus egyensúlyára épülnek, ami izgalmas gasztronómiai utazást kínál. A wokban készült, ropogós zöldségek, az ízletes szószok és a különféle húsok vagy tenger gyümölcsei mind hozzájárulnak a kínai konyha egyediségéhez.
A legjobb kínai étterem top 5 listáját csupa olyan helyeket találsz, amelyek remek helyszínt biztosítanak baráti vagy családi összejövetelekhez Budapesten. A közös étkezés kultúrája és a fogások sokfélesége, az autentikus fogások, különleges ízek miatt a kínai éttermek méltán népszerűek.
Az elsősorban szecsuáni ízeket kínáló HeHe étterem hagyományos kínai konyhát visz, ahol az ételek minősége magasan felülmúlja az éterem környezetét. Az árak, a szolgáltatás, az alapanyagok minősége magas színvonalú, az adagok óriásiak, így az ár-érték arány kiválónk mondható. A hagyományos kínai ételek mellett a rament (amit főként japánnal társítanak, holott sok forrás szerint Kínában készült először) és a kókuszlevet is érdemes itt megkóstolni.
Bár Wang mester konyhája nem olcsó, mégis feltétlenül érdemes ide benézni, ha az ember jó, és autentikus kínai ételt szeretne kóstolni. Az adagok bőségesek, a kiszolgálás remek, minden igényt kielégítő, az étteremben külön figyelmet fordítanak az erős ételekre való figyelmeztetésnél. Wang mester a nagyszülőktől örökölt szakmai tudását Peking legjobb éttermeiben csiszolta tökélyre. Küldetésének tekinti, hogy elméleti és gyakorlati úton is bemutassa az ötezer éves kínai konyhaművészet rejtelmeit az érdeklődőknek.
Az 1995-ben megnyílt nefrit étterem kínai tulajdonosa és kínai szakácsa garanciát jelent az eredeti, autentikus kínai ízekre, míg a barátságos személyzet, a minőségi ételek, a baráti ár, a kiváló szolgáltatás pedig biztosíték egy kellemes időtöltésre, illetve különleges étkezésre. Az étterem eredeti nevének – Xiang Jiang Lou – jelentése Illatos Folyót, Hongkong második nevét, a Lou pedig épületet, így akár éttermet is jelent.
A Taiwan étterem Budapest egyik legrégebbi kínai éttermeként 1991 szeptembere óta működik, és jól ismert a budapesti ázsiai közösségben is. Az étteremben, amely Közép-Európa legnagyobb homártartályával büszkélkedhet, eredeti pekingi kacsát szolgálnak fel. Ételkínálata Kína különböző tájairól származik, és kérésre a legtöbb kínai különlegességet elkészítik. Saját borospincéjében a legjobb magyar borokat és francia pezsgőket kínálja. Jellegzetessége az ázsiai fúziós konyha.
Ha gyorsan ennél valamit, akkor ez a neked való hely, mert itt nem csak hogy adagolva ki vannak téve az ételek, de dobozban is választhatod, így gyorsan meg tudod venni, elvinni magaddal, ha inkább otthon vagy a munkahelyed ennéd meg. Ha mégis leülnél, arra is van lehetőség, sőt, akár étlapról is rendelhetsz a mennyei fogásokból.
Ha szeretnéd megnézni Budapest CHINATOWN legjobb éttermeit, köztük a Hong Kong-ot is, íme a videó:
