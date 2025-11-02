Ezek a legjobb kínai éttermek Budapesten a Tripadvisor szerint

A legjobb kínai étterem toplistásai biztosan nem okoznak csalódást. A kínai konyha világszerte, így Budapesten is rendkívül népszerű a változatos ízvilágának és a friss alapanyagok felhasználásának köszönhetően. Az ételek gyakran édes, savanyú, sós és csípős ízek. harmonikus egyensúlyára épülnek, ami izgalmas gasztronómiai utazást kínál. A wokban készült, ropogós zöldségek, az ízletes szószok és a különféle húsok vagy tenger gyümölcsei mind hozzájárulnak a kínai konyha egyediségéhez.

A legjobb kínai étterem Budapesten , ahol biztosan finom ételeket ehetsz

Fotó: Asim Riaz Cheema / Shutterstock

Legjobb kínai étterem Budapesten – top 5 lista

A legjobb kínai étterem top 5 listáját csupa olyan helyeket találsz, amelyek remek helyszínt biztosítanak baráti vagy családi összejövetelekhez Budapesten. A közös étkezés kultúrája és a fogások sokfélesége, az autentikus fogások, különleges ízek miatt a kínai éttermek méltán népszerűek.

HeHe kínai étterem, Monori utca 2-4.

Az elsősorban szecsuáni ízeket kínáló HeHe étterem hagyományos kínai konyhát visz, ahol az ételek minősége magasan felülmúlja az éterem környezetét. Az árak, a szolgáltatás, az alapanyagok minősége magas színvonalú, az adagok óriásiak, így az ár-érték arány kiválónk mondható. A hagyományos kínai ételek mellett a rament (amit főként japánnal társítanak, holott sok forrás szerint Kínában készült először) és a kókuszlevet is érdemes itt megkóstolni.

Wang mester kínai konyhája, Gizella út 46/a

Bár Wang mester konyhája nem olcsó, mégis feltétlenül érdemes ide benézni, ha az ember jó, és autentikus kínai ételt szeretne kóstolni. Az adagok bőségesek, a kiszolgálás remek, minden igényt kielégítő, az étteremben külön figyelmet fordítanak az erős ételekre való figyelmeztetésnél. Wang mester a nagyszülőktől örökölt szakmai tudását Peking legjobb éttermeiben csiszolta tökélyre. Küldetésének tekinti, hogy elméleti és gyakorlati úton is bemutassa az ötezer éves kínai konyhaművészet rejtelmeit az érdeklődőknek.

Wang Mester Kínai Konyhájában mennyei ízekre bukkansz

Fotó: Wang-Mester-Kinai-Konyhaja

Nefrit étterem, Apor Vilmos tér 4.

Az 1995-ben megnyílt nefrit étterem kínai tulajdonosa és kínai szakácsa garanciát jelent az eredeti, autentikus kínai ízekre, míg a barátságos személyzet, a minőségi ételek, a baráti ár, a kiváló szolgáltatás pedig biztosíték egy kellemes időtöltésre, illetve különleges étkezésre. Az étterem eredeti nevének – Xiang Jiang Lou – jelentése Illatos Folyót, Hongkong második nevét, a Lou pedig épületet, így akár éttermet is jelent.