Így készítsd el otthon, hogy mennyei legyen a tenger gyümölcse

Ha unod már a hagyományos hazai ételeket, és valamilyen frissítő, tengerparti hangulatot idéző fogásra vágysz, a tenger gyümölcsei kiváló étekként szolgálhatnak. A kagylók, rákok, tintahalak és polipok ízét nemcsak éttermekben élvezheted, hanem otthon, magad is elkészítheted. Alább több receptet is mutatunk, amelyekkel te lehetsz a sósvízi fogások mestere. Néhány hasznos tippel segítünk a tökéletes tenger gyümölcsei elkészítésében is.

Tenger gyümölcsei spagettivel

Fotó: fcafotodigital

Tenger gyümölcsei tészta recept

Hozzávalók (4 adaghoz):

1 csomag spagetti

30 dkg fekete kagyló

20 dkg garnéla rák

olívaolaj

fokhagyma

petrezselyem

2 dl fehérbor

Elkészítés:

Olívaolajon megpároljuk az enyhén összetört fokhagymát, hozzáadjuk a fehérbort, majd beletesszük a zárt, jól megmosott kagylókat. Addig főzzük, amíg az összes kagyló ki nem nyílik. Amelyik kagyló nem nyílik ki, azt ne tálaljuk fel. Ezután adjuk hozzá az előre megpárolt garnéla rákokat. Majd keverjük hozzá az időközben kifőzött spagettit és szórjunk rá friss petrezselymet.

Elkészítési idő: 30 perc

Feketekagyló paradicsomos szószban

Fotó: Sabinoparente

Feketekagyló paradicsomos szószban

Hozzávalók (4 adaghoz):

1 vöröshagyma

1 piros kaliforniai paprika

2 paradicsom

1 ek. sűrített paradicsom

3 gerezd fokhagyma

2 szár angolzeller

6 dl zöldségalaplé

70 dkg héjas fekete kagyló

Elkészítés:

Az alaposan megtisztított zöldségeket nagyobb darabokra vágjuk, és thermomixben magas fordulaton leturmixoljuk. Az így kapott krémes alapot felöntjük a zöldségalaplével, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A szószt átöntjük egy nagyobb edénybe, majd felforraljuk. Ezután hozzáadjuk a megmosott kagylókat, és 8-10 perc alatt készre főzzük. Melegen, pirított bagettszeletekkel tálaljuk.

Elkészítési idő: 60 perc

Tenger gyümölcsei paellával tálalva

Fotó: Alexander Spatari

Paella tenger gyümölcseivel

Hozzávalók (4 adaghoz):

35 dkg rizs (paella)

4 csirkecombfilé

20 dkg chorizo

15 dkg garnélarák

2 vöröshagyma

1 lila hagyma

3 gerezd fokhagyma

1 sárgarépa

15 dkg zöldborsó

1 csokor petrezselyemzöld

1 kaliforniai paprika

1 liter alaplé

1 citrom (kezeletlen)

1 ek. paradicsompüré

2 ek. olaj

Elkészítés:

A vörös- és a lila hagymát finomra aprítjuk, majd egy nagyobb, mély serpenyőben kevés olajon üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk az áttört fokhagymát, és további egy percig együtt pirítjuk. Ezután beletesszük a felkockázott csirkecombfilét, és kevergetve addig sütjük, amíg minden oldala kifehéredik. Ekkor hozzáadjuk a felkarikázott chorizo kolbászt, és további öt percig együtt pirítjuk. Rászórjuk a megtisztított, felaprított zöldségeket – a zöldborsó kivételével –, valamint a paradicsompürét és a paella rizst. Alaposan összeforgatjuk, hogy a rizs kissé megpiruljon, majd felöntjük az egészet a meleg csirkealaplével. Letakarva, takaréklángon körülbelül 20 percig főzzük, míg a rizs majdnem teljesen megpuhul. Ezután hozzáadjuk a zöldborsót és a megtisztított garnélát, és még 5 perc alatt készre pároljuk. Tálalás előtt meghintjük frissen aprított petrezselyemmel, a tetejére pedig citromcikkeket helyezünk. Ez nemcsak mutatós, de frissítő ízt is ad ennek a spanyol ételnek.

Elkészítési idő: 55 perc