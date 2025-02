Wang Mester: „Két hétig ünnepeljük a kínai újévet”

– Ünnepek idején Kínában is a családé a főszerep – meséli. – A legfontosabb a kínai újév, ami két hét szabadsággal jár. Ilyenkor összejön a család, a barátok, rengeteg utcai fesztivált is rendeznek. Budapesten nem tehetem meg, hogy ilyen hosszan ünnepeljek, de mindenképp összegyűlünk a szeretteinkkel ebben az időszakban. Én cukorbeteg vagyok, a párom pilates oktató, így az év nagy részében diétázunk, de ünnepekkor, a kínai szokásainkhoz híven sok finomság kerül az asztalra. Mindig van hal, mert a kínai nyelvben, a szó ugyanazt jelenti, mint a bőség. Gyógynövényes fekete csirke levest is szoktak ilyenkor készíteni, ami körülbelül nyolc órán át fő. Az én kedvencem a csülök és fürjtojás. Kínában sok olyan húst is fogyasztanak, ami itt nem szokás: skorpió, bogarak, kígyó. Nem rajongok ezekért, bár a kígyóbőr saláta finom ropogós. Egyébként az ínyencek nálam békacombot, selyemhernyót, száz napos tojássalátát kóstolhatnak meg. Sokan kíváncsiak rá, sőt, van, aki visszajár miattuk…