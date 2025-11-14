Európa új téli csodája – Egy repülőtéren találtuk meg 2025 legmenőbb karácsonyi vásárát

Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 11:15
Münchenről eddig többnyire az Oktoberfest jutott az ember eszébe. De idestova 25 éve egy új hagyomány is meghonosodni látszik, amely az adventi, karácsonyi ünnepekhez kapcsolódik, a müncheni repülőtér nagyszabású karácsonyi vására.
Aki ebben az időszakban járt már a müncheni repülőtéren, annak bizonyára feltűnt az intézmény központjában (MAC) megrendezett téli, illetve karácsonyi vásár, amely idén november 14. és december 28. között várja a látogatókat (és amelyek lassan Magyarországon is megnyitják kapuikat). Vagyis csaknem az év végéig utazók, látogatók és a reptér személyzete Bajorország egyik leghangulatosabb téli vásárát élvezhetik.

karácsonyi vásár a müncheni repülőtéren
A müncheni repülőtér semmihez sem fogható karácsonyi vásárral várja a látogatókat, immár 25 éve.
Fotó: Mikhail Markovskiy / Shutterstock 

München kitesz magáért: meseszerű karácsonyi vásár a reptéren

A karácsonyi vásár központjában egy 600 négyzetméteres jégpálya (ami azért méretében még így is elmarad a balatonfüredi jégpályától) várja a korcsolyázni és curlingozni vágyókat, előbbi 5 EUR, nem egészen 2000 Ft (korlátlan ideig), utóbbi 25 EUR (9600 Ft) áráért (1 óra). A helyszínen korcsolyabérlés és élezés is elérhető.

A 10 ezer négyzetméteres fedett, de szabadtéri vásár – hogy esős időben is élvezhető legyen a műsor – számos további attrakciónak is helyet biztosít: színpadi előadásoknak (pop és rock, swing, jazz, gospel koncertek), keddenként családi napnak (amikor minden árus legalább egy árucikket kedvezményesen kínál), szerdánként jégdisconak, csütörtöktől vasárnapig workshopoknak, családi programoknak, kreatív műhelyfoglalkozásoknak (például kerámiafestés, karácsonyfadísz, adventi koszorú készítés). Az egyik legkedveltebb programnak azonban az alkonyatkor kezdődő, 50 perces, vezetett fénytúrák számítanak, amikor a reptér különböző részeit változatos színekbe öltöztetik. 

karácsonyi vásár a müncheni repülőtéren
600 négyzetméteres jégpálya várja a korcsolyázni és curlingezni vágyókat, de jégdisco is lesz.
Fotó: Mikhail Markovskiy / Shutterstock 

A programból nem maradhat ki a Mikulás sem, aki 3 napon keresztül (november 27., december 6. és 19.) apró ajándékokkal kedveskedik a gyerekeknek a „Szent Miklós házban”. 

Duck to Go és kívánságfa

Természetesen nincsen karácsonyi vásár kézműves termékeket, illetve ételt, italt árusító standok nélkül. Újdonság, hogy most már elvitelre is lehet vásárolni karácsonyi sült kacsát (Duck to Go), amelyet csak fel kell melegíteni a tálalás előtt – és máris nem kell stresszelni az ünnepi fogások miatt. A kacsához burgonyagombócok, vörös káposzta, áfonya, mártás és egy üveg vörösbor is jár, vagyis egy komplett ünnepi vacsora. 

A standoknál a forralt bor, a pörkölt mandula, gesztenye, a gyömbéres mézeskalács illata keveredik, miközben a karácsonyfák erdeje, a csillogó ünnepi fények és a hangulatos faházak idilli alpesi hangulatot varázsolnak a reptérre – még azoknak is, akik csak átutazóban, egy-két órára csöppennek bele ebbe a karácsonyi mesébe. 

karácsonyi vásár a müncheni repülőtéren
Autentikus ünnepi standokon árulják az inni- és harapnivalókat és a kézzel készült vásárfiát.
Fotó: AnAdventureADay /  Shutterstock 

Idén először állítják fel a kívánságfát, amelyre december 6-án és 7-én rászoruló gyerekek által írt kívánságok kerülnek. Erről a fáról bárki választhat egy-egy kívánságot, majd az ezen szereplő ajándékot megvásárolja, és december 18-ig eljuttathatja a gyerekeknek. 

Ha új európai karácsonyi vásárokat keresnél, most már tudod, hová vezessen a következő utad. Aztán Münchenig meg se állj!

Az alábbi videóban nézd meg, milyen varázslatos volt tavaly is a müncheni karácsonyi vásár:

