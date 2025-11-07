Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
December közepén nyit a balatonfüredi jégpálya

Ekkor nyit a balatonfüredi jégpálya, amely egy kilométer hosszú jégfolyosóval várja a látogatókat

korcsolya
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 17:15
korcsolyapályaBalatonfüred
A Balaton partján idén három különálló jégpályával és egy azokat összekapcsoló jégfolyosóval várják a korcsolyázás szerelmeseit. A balatonfüredi jégpálya december 13-tól teljes kapacitással működik, egészen jövő év január 31-ig.
Oroszi Rita
Végre lassan megérkezik a korcsolyaszezon, az elkövetkező hetekben sorra nyitnak majd az ország különböző jégpályái. Az egyik legjobban várt helyszín a különleges balatonfüredi jégpálya, amely december 13-tól várja majd a siklani vágyókat.

December közepén nyit a balatonfüredi jégpálya
A balatonfüredi jégpálya az ország egyik legmenőbb téli élménye, ahová a fővárosból is sokan ellátogatnak
Fotó: Vasvári Tamás /  MTI

3600 négyzetéternyi jeges élmény: ez a balatonfüredi jégpálya

Az ország egyik legizgalmasabb jégpályája három pályatestből, a Zákonyi utca, a Vitorlás tér és a Tagore sétány pályáiból, valamint az azokat összekötő jégfolyosóból áll. A fapalánkokkal védett jégfolyosót több helyen is el lehet majd hagyni.

2025-ben a szervezők még több élményt ígérnek, ezek közül az egyik a megnövelt jégfelület, a teljes pálya ezúttal 3600 négyzetméter lesz.

Emellett a Vitorlás téren a kisgyerekes családok, a jégen ügyességüket most próbálgató kicsik számára is elkülönítenek egy ingyenes részt, ahol biztonságosan megtanulhatják a korcsolyázás első lépéseit. Itt kialakítanak egy melegedő sátrat is, ahol mesefilmeket fognak vetíteni.

December közepétől január végéig lehet élvezni a balatonfüredi jégpályát
Három különálló pályatest, egy 1 kilométer hosszú összekötő jégfolyosó, összesen 3600 négyzetméter jeges álom: ez a balatonfüredi jégpálya
Fotó: Vasvári Tamás /  MTI

Újdonságok és kedvezmények a korcsolyapályán 

A tavalyi szezonhoz hasonlóan a megváltott jegyek mellé ingyenes illemhely használat jár, akinek pedig nincs saját korcsolyája, vagy sisakja, az a helyszínen bérelhet. A balatonfüredi lakosoknak kedvezményes belépés jár, de a teljes árú jegyek is csak minimálisan emelkednek az előző éviekhez képest.

A Balaton legmenőbb jégpályája megújult világítással, értékmegőrzővel ellátott melegedősátorral, vendéglátóhelyekkel, valamint egy műhóval ellátott csúszópályával is várja a látogatókat.

A városi pályák már december 12-én megnyitják kapuikat, a szezont azonban a 13- i ünnepi megnyitó indítja. A balatonfüredi jégpálya minden nap nyitva tart majd, egészen 2026. január 31-ig.  Ez idő alatt a szervezők számos programmal kedveskednek a látogatóknak, így például csatlakoznak a Jégpályák Éjszakája eseményhez, valamint nagyszabású szilveszteri bulival várják a vendégeket. 

Ebben a videóban te is belepillanthatsz a balatonfüredi jégpálya által kínált élményekbe:

