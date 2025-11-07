Ekkor nyit a balatonfüredi jégpálya, amely egy kilométer hosszú jégfolyosóval várja a látogatókat

Végre lassan megérkezik a korcsolyaszezon, az elkövetkező hetekben sorra nyitnak majd az ország különböző jégpályái. Az egyik legjobban várt helyszín a különleges balatonfüredi jégpálya, amely december 13-tól várja majd a siklani vágyókat.

A balatonfüredi jégpálya az ország egyik legmenőbb téli élménye, ahová a fővárosból is sokan ellátogatnak

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

3600 négyzetéternyi jeges élmény: ez a balatonfüredi jégpálya

Az ország egyik legizgalmasabb jégpályája három pályatestből, a Zákonyi utca, a Vitorlás tér és a Tagore sétány pályáiból, valamint az azokat összekötő jégfolyosóból áll. A fapalánkokkal védett jégfolyosót több helyen is el lehet majd hagyni.

2025-ben a szervezők még több élményt ígérnek, ezek közül az egyik a megnövelt jégfelület, a teljes pálya ezúttal 3600 négyzetméter lesz.

Emellett a Vitorlás téren a kisgyerekes családok, a jégen ügyességüket most próbálgató kicsik számára is elkülönítenek egy ingyenes részt, ahol biztonságosan megtanulhatják a korcsolyázás első lépéseit. Itt kialakítanak egy melegedő sátrat is, ahol mesefilmeket fognak vetíteni.

Három különálló pályatest, egy 1 kilométer hosszú összekötő jégfolyosó, összesen 3600 négyzetméter jeges álom: ez a balatonfüredi jégpálya

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Újdonságok és kedvezmények a korcsolyapályán

A tavalyi szezonhoz hasonlóan a megváltott jegyek mellé ingyenes illemhely használat jár, akinek pedig nincs saját korcsolyája, vagy sisakja, az a helyszínen bérelhet. A balatonfüredi lakosoknak kedvezményes belépés jár, de a teljes árú jegyek is csak minimálisan emelkednek az előző éviekhez képest.

A Balaton legmenőbb jégpályája megújult világítással, értékmegőrzővel ellátott melegedősátorral, vendéglátóhelyekkel, valamint egy műhóval ellátott csúszópályával is várja a látogatókat.

A városi pályák már december 12-én megnyitják kapuikat, a szezont azonban a 13- i ünnepi megnyitó indítja. A balatonfüredi jégpálya minden nap nyitva tart majd, egészen 2026. január 31-ig. Ez idő alatt a szervezők számos programmal kedveskednek a látogatóknak, így például csatlakoznak a Jégpályák Éjszakája eseményhez, valamint nagyszabású szilveszteri bulival várják a vendégeket.

Ebben a videóban te is belepillanthatsz a balatonfüredi jégpálya által kínált élményekbe:

