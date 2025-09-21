Mesterséges intelligencia által tervezett magyar bor lett a világ legjobbja

Bizony, ez nem egy sci-fi, amely több száz évvel később játszódik, hanem a valóság: a mesterséges intelligencia tényleg tervezett egy bort, amely a világ legjobbja lett. Az AI ugyanakkor nem szedi le a szőlőt és készít belőle bort a borászok helyett, ahogy azt sem tudja, milyen hordóban kell érlelni a termést és milyen élesztő kell bele. Csupán egy eszköz, egy érdekesség, amelyet felhasználva egyedi, újfajta házasításokat tudnak kipróbálni a borászok – és újabb díjnyertes magyar borral tudják gazdagítani a nemzetközi piacot. Mit lehet tudni a legjobb borok között díjnyertessé vált magyar AI borról? Mutatjuk!

A legjobb borok AI segítségével készülnek a jövőben? Mesterséges intelligencia által tervezett díjnyertes magyar bor lett a világ legjobbja.

A ChatGPT adta az ötletet – a legjobb borok közé került

A Kancellár Birtok a Nagy-Somlói Borvidék egyik legfiatalabb pincészete. Horváth Ferenc, a Somló és Környéke Borút Egyesület és Borlovagrend Kancellárja, családtagjaival együtt 2014-ben indította új útjára az akkor 11 hektáros, ma már 20 hektáron szőlőt művelő és karakteres somlói borokat érlelő borbirtokot. Évről évre bizonyítják, hogy kiváló boraiknak a világ legjobbjai között a helyük, minden nedűjüknek van legalább három aranyérme. Idén azonban egy meglepő házasítási módszerrel nyerték meg a zsűrit: a ChatGPT segítségével házasítottak borokat, amiből megszületett a SomlAI, azaz a világ legjobb fehérbora.

– A kollégám vetette fel az ötletet, hogy csináljunk valamit a mesterséges intelligencia segítségével. Így jött, hogy megkérte a ChatGPT-t, hogy házasítson nekünk egy bort. Az alkalmazás bekérte az adatokat, a tulajdonságokat és összeállított egy 22 oldalas jelentést. Ebből két oldalt tartottunk meg, amiben négy különböző variáció szerepelt a házasításra. Elkészítettük és megkóstoltuk őket, így született meg a SomlAI – meséli Bertalan Gyula, a birtok kereskedelmi igazgatója, aki kiemeli, hogy a mesterséges intelligencia szerepe csupán ennyi volt, a megvalósítás már a borászok és persze a marketinges csapat dolga.

– A házasítást így a mesterséges intelligencia végezte, de a palackozást, a címkézést, a marketing részét emberek tervezték, grafikusok. Tavaly karácsonykor piacra dobtuk, és rögtön januárban nyert is egy aranyat Berlinben. Sok helyen végzett szép helyen, majd jött az igazi meglepetés, idén júliusban megnyerte a világ legjobb fehérbora címet a brüsszeli borversenyen. Ez mindenkit meglepett – számol be a szép eredményekről Bertalan Gyula.