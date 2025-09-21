Mesterséges intelligencia által tervezett magyar bor lett a világ legjobbja

Bizony, ez nem egy sci-fi, amely több száz évvel később játszódik, hanem a valóság: a mesterséges intelligencia tényleg tervezett egy bort, amely a világ legjobbja lett. Az AI ugyanakkor nem szedi le a szőlőt és készít belőle bort a borászok helyett, ahogy azt sem tudja, milyen hordóban kell érlelni a termést és milyen élesztő kell bele. Csupán egy eszköz, egy érdekesség, amelyet felhasználva egyedi, újfajta házasításokat tudnak kipróbálni a borászok – és újabb díjnyertes magyar borral tudják gazdagítani a nemzetközi piacot. Mit lehet tudni a legjobb borok között díjnyertessé vált magyar AI borról? Mutatjuk!
A Kancellár Birtok a Nagy-Somlói Borvidék egyik legfiatalabb pincészete. Horváth Ferenc, a Somló és Környéke Borút Egyesület és Borlovagrend Kancellárja, családtagjaival együtt 2014-ben indította új útjára az akkor 11 hektáros, ma már 20 hektáron szőlőt művelő és karakteres somlói borokat érlelő borbirtokot. Évről évre bizonyítják, hogy kiváló boraiknak a világ legjobbjai között a helyük, minden nedűjüknek van legalább három aranyérme. Idén azonban egy meglepő házasítási módszerrel nyerték meg a zsűrit: a ChatGPT segítségével házasítottak borokat, amiből megszületett a SomlAI, azaz a világ legjobb fehérbora.
– A kollégám vetette fel az ötletet, hogy csináljunk valamit a mesterséges intelligencia segítségével. Így jött, hogy megkérte a ChatGPT-t, hogy házasítson nekünk egy bort. Az alkalmazás bekérte az adatokat, a tulajdonságokat és összeállított egy 22 oldalas jelentést. Ebből két oldalt tartottunk meg, amiben négy különböző variáció szerepelt a házasításra. Elkészítettük és megkóstoltuk őket, így született meg a SomlAI – meséli Bertalan Gyula, a birtok kereskedelmi igazgatója, aki kiemeli, hogy a mesterséges intelligencia szerepe csupán ennyi volt, a megvalósítás már a borászok és persze a marketinges csapat dolga.
– A házasítást így a mesterséges intelligencia végezte, de a palackozást, a címkézést, a marketing részét emberek tervezték, grafikusok. Tavaly karácsonykor piacra dobtuk, és rögtön januárban nyert is egy aranyat Berlinben. Sok helyen végzett szép helyen, majd jött az igazi meglepetés, idén júliusban megnyerte a világ legjobb fehérbora címet a brüsszeli borversenyen. Ez mindenkit meglepett – számol be a szép eredményekről Bertalan Gyula.
A Concours Mondial de Bruxelles verseny idén a kínai Yinchuanban került megrendezésre, ahol a zsűritagok nem tudtak semmit a nedűről, csak azt, hogy egy száraz fehérbor Magyarországról. Fogalmuk sem volt róla, hogy a mesterséges intelligenciának bármi köze lenne hozzá. Végül a Kancellár Birtok MI által házasított Cuvée-ja, a SomlAI a legmagasabb pontszámot kapta 2400 fehérbor közül. Ezzel nemcsak aranyat nyert, de a világ legjobb fehérbora is lett. Nem csoda, hiszen már a piacra dobásakor is hatalmas szenzáció volt, aminek „eredeti tervezőjét”, azaz a mesterséges intelligenciát a neve is elárulja.
– Azért kiadtuk a borász által házasítottat is és van, akinek az jobban ízlik, például nekem is. Ez egyéni ízlés kérdése. De nagyon örülünk neki és büszkék vagyunk rá, hogy a világ legjobbja nálunk készül, ráadásul ilyen izgalmas módon. A versenyen komoly szakemberek véleménye szerint lett ez a világ legjobb fehérbora. Később, amikor megtudták, hogy ez ChatGPT-vel készült, akkor meglepődtek, de tetszett nekik az ötlet, mert ilyen még nem volt – teszi hozzá a birtok kereskedelmi igazgatója.
A mesterséges intelligencia térnyerése óta jogosan merül fel az emberekben, hogy hova tovább? Ha minderre képes egy gép, akkor mi szükség lesz az emberi erőforrásra? Mi lesz, ha az MI képes pótolni minket a munkánkban? Bertalan Gyula azonban erre is választ adott, a Kancellár Birtok ugyanis cseppet sem érzi azt, hogy a mesterséges intelligencia elvehetné a munkájukat.
– Szerintem le fog csengeni ez az érdeklődés az MI iránt, de érdekességnek jó. Mi is tervezünk jövőre kijönni egy mesterséges intelligencia által tervezett vörösborral, sőt, az is lehet, hogy minden évben piacra dobunk egy AI italt. De ez puszta érdekesség, csak egy eszköz a borászok kezében, magát a szakembert nem tudja pótolni – mondja Bertalan Gyula, aki azt is kiemeli, hogy a különböző MI alapú szoftverek már most is segítik a borászok munkáját.
– Drónokkal mérjük fel a területeinket, amikbe be van építve egy szoftver, ami képes 27 paraméter alapján megvizsgálni a földeket. A drón szoftvere jelentést készít nekünk a szőlőről, például, hogy hol van rovartámadás vagy épp merre szárazabb a föld. Ez hatalmas segítség nekünk, ami gyorsítja a munkát. De a bor készítésben nem tud segíteni. Például abban, hogy milyen hordóban, mennyi ideig, milyen élesztővel érleljük, ezt a tudást nem adja meg a ChatGPT, ehhez érteni kell. Vagyis nem fordulhat elő olyan, hogy a mesterséges intelligencia leszedi a szőlőt és bort készít belőle. Ehhez borász kell – szögezi le a kereskedelmi igazgató, hangsúlyozva, hogy a házasítást is el tudja végezni a borász, az MI bevonása pedig csak puszta érdekesség és kuriózum, amitől most az egész világnak leesett az álla.
A Somló-hegy karakteres ásványossága minden kortyban visszaköszön, emlékeztetve a fogyasztót a táj egyediségére. A mesterséges intelligencia segítségével megálmodott recept garantálja a tökéletes egyensúlyt és harmóniát az ízek között. A SomlAI Cuvée karaktere lendületes és fiatalos, üde lecsengéssel koronázva. Illatában hársfavirág, trópusi gyümölcsök és citrusok bontakoznak ki, ízében pedig a fehér húsú gyümölcsök frissessége és a lendületes savak teszik igazán egyedivé.
