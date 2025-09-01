A kétgyermekes apuka, Warren Tierney, hirtelen torokfájásra lett figyelmes, így gondolta, megkérdezi a ChatGPT-t tüneteiről. A 37 éves ír apuka, aki nem dohányzott és nem ivott, alig bírt nyelni, de az orvosához nem akart visszamenni.

Hitt a ChatGPT-nek, most halálos beteg a férfi (fotó: GoFundMe)

Egy traumatikus vizsgálat után reflux-tablettákkal küldték vissza, így úgy gondolta, ezúttal maga néz utána a tüneteinek mesterséges intelligencia segítségével. A pszichológusként dolgozó férfit nem sokkal később agresszív torokrákkal diagnosztizálták.

Elmondta, hogy teljesen elhitte a mesterséges intelligenciának, hogy nem kell orvoshoz mennie, és mivel a felesége éppen egy problémás terhességen ment keresztül, nem is volt ideje ilyenekre gondolni. A ChatGPT-vel folytatott beszélgetés után meg volt győződve róla, hogy semmi baja nincs, ugyanis a chatbot kizárta a rák lehetőségét. Emiatt viszont későn diagnosztizálták betegségét, mire orvoshoz került, már 4. stádiumú adenokarcinómát, torokrákot állapítottak meg nála. Mint elmondta, csak öt éve maradt az orvosok szerint.

Warren bevallotta, hogy felelősséget vállal mindenért, ugyanis elég "ostoba dolog volt" rábíznia az életét egy robotra:

A mesterséges intelligencia modellje megpróbál arra hatni, amit mondani akarsz, hogy fenntartsa a figyelmedet.

Felesége, Evelyn ás ő most azért küzd, hogy most más országokban felkerülhessenek műtéti listára. Írországban például a modernebb kezelés miatt nagyobb a gyógyulás esélye - írja a Mashable.