Hátborzongató elmélettel állt elő a MI-szakértő: „Egy szimulációban élünk”

Figyelem, figyelem ez itt a Mátrix, a bizonyíték pedig csak egy karnyújtásnyira van. A mesterséges intelligencia szédületes sebességgel fejlődik, a ChatGPT térnyerése, a hátborzongató MI videók és a munkaerőpiac jövőjével kapcsolatos dolgok közepette a figyelem most arra irányul, milyen lenne a hipotetikus jövőnk. Szimulációban élhetünk.

Szimulációban élhetünk Fotó: Unsplash

A technológiai szakértők jelenleg arról vitatkoznak, hogy mikor válhat a mesterséges intelligencia, reálisan értelmessé és mely munkaterületek vesznek el az AI javára a jövőben.

Mi van akkor, azonban ha mindez nem számít hiszen egy szimulációban élünk? Dr. Roman Yampolskiy pontosan ez a forgatókönyv van kibontakozóban. A doktor nemrég interjút adott Steven Bartlettnek, Diary of a CEO nevezetű podcastjében, amelyben elárulta mely munkahelyek élhetik túl az AI forradalmat és a jövőben mi várható.

Azonban, ha mind csupán fogaskerekek vagyunk valaki más szimulációjában, ez nem is számít.

Aki látta a Keanu Reeves főszereplésével készült Mátrixot, akkor jobban tud azonosulni a szimuláció elképzelésével. A szimuláció elmélet hívei azt vallják, hogy minden ami a világegyetemben van, csupán a technológiailag fejlett civilizáció által létrehozott szimulációs világ.

A elméletet Nick Bostrom filozófus tette népszerűvé, aki a következőket állította: Az ember szintű civilizációknak az a hányada, amely poszt-emberi szakaszba jut, nagyon közel van a nullához

A poszt-emberi civilizációknak az a hányada, amely érdeklődik az ősök szimulációjának futtatásában, nagyon közel van a nullához

Az összes, hozzánk hasonló tapasztalatokkal rendelkező embernek az a hányada, amely szimulációban él, nagyon közel van az egyhez

Amennyien a harmadik állítás igaz, akkor technológiailag valószínűbb, hogy egy szimuláció részei vagyunk.

Ezért gondolom, hogy benne vagyunk egyben [egy szimulációban], pontosan ez az oka

- idézi a LadBible a szakértőt.

Dr. Roman szint a vallás egy újabb bizonyítéka annak, hogy egy szimuláció rabjai vagyunk. Hiszen a legtöbb vallásban egy szuperintelligens lény felelős a világ teremtéséért.