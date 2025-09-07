Hátborzongató elmélettel állt elő a MI-szakértő: „Egy szimulációban élünk”

Figyelem, figyelem ez itt a Mátrix, a bizonyíték pedig csak egy karnyújtásnyira van. A mesterséges intelligencia szédületes sebességgel fejlődik, a ChatGPT térnyerése, a hátborzongató MI videók és a munkaerőpiac jövőjével kapcsolatos dolgok közepette a figyelem most arra irányul, milyen lenne a hipotetikus jövőnk. Szimulációban élhetünk.
A technológiai szakértők jelenleg arról vitatkoznak, hogy mikor válhat a mesterséges intelligencia, reálisan értelmessé és mely munkaterületek vesznek el az AI javára a jövőben.
Mi van akkor, azonban ha mindez nem számít hiszen egy szimulációban élünk? Dr. Roman Yampolskiy pontosan ez a forgatókönyv van kibontakozóban. A doktor nemrég interjút adott Steven Bartlettnek, Diary of a CEO nevezetű podcastjében, amelyben elárulta mely munkahelyek élhetik túl az AI forradalmat és a jövőben mi várható.
Azonban, ha mind csupán fogaskerekek vagyunk valaki más szimulációjában, ez nem is számít.
Aki látta a Keanu Reeves főszereplésével készült Mátrixot, akkor jobban tud azonosulni a szimuláció elképzelésével. A szimuláció elmélet hívei azt vallják, hogy minden ami a világegyetemben van, csupán a technológiailag fejlett civilizáció által létrehozott szimulációs világ.
A elméletet Nick Bostrom filozófus tette népszerűvé, aki a következőket állította:
Amennyien a harmadik állítás igaz, akkor technológiailag valószínűbb, hogy egy szimuláció részei vagyunk.
Ezért gondolom, hogy benne vagyunk egyben [egy szimulációban], pontosan ez az oka
- idézi a LadBible a szakértőt.
Dr. Roman szint a vallás egy újabb bizonyítéka annak, hogy egy szimuláció rabjai vagyunk. Hiszen a legtöbb vallásban egy szuperintelligens lény felelős a világ teremtéséért.
Nekünk nincs módunk megállapítani, hogy világunk valóság vagy csupán egy Sims-hez hasonló játék szüleménye, de mindenképpen elgondolkodtató.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.