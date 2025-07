Jobb a ChatGPT, mint egy igazi orvos? – Életeket menthet meg, de veszélyeket is rejt!

Képzeljük el, hogy orvos helyett egy mesterséges intelligencia mondja meg, mi a bajunk. Sci-finek hangzik, mégis valóság, hiszen ma már emberek ezrei írják be tüneteiket a ChatGPT-be, remélve, hogy a gép pontosabban és gyorsabban diagnosztizálja őket, mint egy igazi orvos. Sőt, akad olyan, akinek ez az életét is megmentette. De vajon meddig mehet el egy chatbot? Tényleg képes lehet felismerni a betegséget, sőt még diagnosztizálni is? És mi van, ha téved?

Ha a valódi orvos nem segít, egyre többen fordulnak a betegségük tüneteivel a ChatGPT-hez / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Tényleg mentett már életet a ChatGPT?

Az interneten egyre több történet kering arról, hogy a ChatGPT különböző egészségügyi panaszokra reagálva meglepően pontos válaszokat adott. Egy 27 éves nő például hónapok óta járta az orvosokat különféle rejtélyes tünetekkel, amikor végső elkeseredésében megkérdezte a ChatGPT-t. A chatbot válasza az volt, hogy a fiatal hölgy valószínűleg rákos megbetegedéssel küzd. Ezt később az orvosok is megerősítették, a nő pedig kezelést kapott és megmenekült. Más esetben egy kutya életét mentette meg a mesterséges intelligencia, amikor a gazdájának adott egy helyes tippet, és vérszegénységet állapított meg az állatnál. Ezt végül az állatorvos is megerősítette. Ilyen példák után joggal merülhet fel a kérdés: valóban életeket menthet a mesterséges intelligencia?

Egyre többen játszanak „doktorosat” a géppel

Ezek szerint a jelenség már nem újkeletű és sokan érezhetik úgy, hogy egy chatbothoz fordulnak. Előnyben lehet a chatbot, hiszen nála van a gyorsaság ütőkártyája, valamint az, hogy a nap 24 órájában bármikor elérhető, és készségesen válaszol a problémáinkra. Kijelenthetjük, hogy a mesterséges intelligenciánál nem kell heteket várni egy szakorvosi időpontra. De nem utolsó szempont az sem, hogy a mesterséges intelligencia sokkal vonzóbbá teszi az ingyenessége, ami sokak számára egy kedvező tulajdonság – főleg az olyan országokban, ahol fizetni kell az orvosi ellátásért.

De talán mégsem kellene használni?

A Metropol napilap egy korábbi cikkében arról számolt be, hogy nemrég végeztek egy kísérletet a témában. Erre a kísérletre hivatkozva felhívták az emberek figyelmét arra, hogy talán nem mindig jó ötlet, ha mindig egyből a mesterséges intelligenciát keressük fel az egészségügyi panaszainkkal. A kísérlet során ugyanis tudósok megállapították, hogy a mesterséges intelligencia alapú chatbotok nemcsak pontatlanok voltak egyes betegségek felismerésében, de néha súlyosan alá is becsülték a páciensek állapotát.