Leves és pezsgőtabletta – érdemes étkezési tanácsot kérni a mesterséges intelligenciától?

A napokban az Egyesült Államokban történt egy eset, miszerint egy 60 éves férfi súlyos bromidmérgezéssel került kórházba, miután egy egészségesebb étrendnek szeretett volna hódolni, ezért a ChatGPT-hez fordult tanácsért. A mesterséges intelligencia, ennek hatására engedelmesen összeállított egy menüt. Azonban ebben a menüben azt javasolta neki, hogy az egészséges táplálkozás jegyében fogyasszon nátrium-bromidot konyhasó helyett.
A ChatGPT ajánlását követően a férfi három hónapon keresztül kizárólag nátrium-bromiddal ízesítette az ételeit. Azt azonban érdemes tudni, hogy a nátrium-bromid túlzott fogyasztása zavartságot, hallucinációkat, mozgászavart okozhat.
Ennek hatására kezdtek jelentkezni nála a paranoia, valamint a hallucinációs zavarok
— írta meg a Ripost korábban.
Végül a férfi maga ment be egy kórház sürgősségi osztályára, ahol három hetet töltött kórházban, mire a tünetei megszűntek és ismét stabil lett az állapota. A páciens később részletesen beszámolt az orvosainak a ChatGPT tanácsairól, és azt is elmondta, hogy sokszor piros kiütéseket észlelt a testén – utóbbi szintén a bromizmus egyik jellemző tünete.
Ez az eset adta nekünk az ötletet. Kipróbáltuk, milyen menüt ajánlana nekem a mesterséges intelligencia.
A ChatGPT-től többféle étkezési tanácsot kértünk. „Vajon mit ajánlana nekünk a ChatGPT?” – gondolkoztunk.
Íme, a végeredmény:
A mesterséges intelligencia néhol teljesen hétköznapi ételeket, máskor viszont egészen furcsa ötleteket dobott be.
Bár ezek a javaslatok önmagukban nem életveszélyesek, jól mutatják, hogy a mesterséges intelligencia nem érzi a határt a kreativitás és a józan ész között.
A mesterséges intelligenciától ne várjunk személyre szabott étrendet
A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI a sajtó érdeklődésére reagálva elmondta, hogy a mesterséges intelligencia tanácsait semmilyen körülmények között nem szabad szakértői véleményként kezelni. A ChatGPT bár hasznos lehet információgyűjtésben, nem helyettesítheti a szakszerű, személyre szabott orvosi tanácsadást.
