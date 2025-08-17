Leves és pezsgőtabletta – érdemes étkezési tanácsot kérni a mesterséges intelligenciától?

A napokban az Egyesült Államokban történt egy eset, miszerint egy 60 éves férfi súlyos bromidmérgezéssel került kórházba, miután egy egészségesebb étrendnek szeretett volna hódolni, ezért a ChatGPT-hez fordult tanácsért. A mesterséges intelligencia, ennek hatására engedelmesen összeállított egy menüt. Azonban ebben a menüben azt javasolta neki, hogy az egészséges táplálkozás jegyében fogyasszon nátrium-bromidot konyhasó helyett.

A mesterséges intelligencia azt javasolta, hogy a konyhasót cserélje le az általa egészségesebbnek vélt nátrium-bromidra. Fotó: Pexels

Lehet abból kórház, ha ront a ChatGPT?

A ChatGPT ajánlását követően a férfi három hónapon keresztül kizárólag nátrium-bromiddal ízesítette az ételeit. Azt azonban érdemes tudni, hogy a nátrium-bromid túlzott fogyasztása zavartságot, hallucinációkat, mozgászavart okozhat.

Ennek hatására kezdtek jelentkezni nála a paranoia, valamint a hallucinációs zavarok

— írta meg a Ripost korábban.

Végül a férfi maga ment be egy kórház sürgősségi osztályára, ahol három hetet töltött kórházban, mire a tünetei megszűntek és ismét stabil lett az állapota. A páciens később részletesen beszámolt az orvosainak a ChatGPT tanácsairól, és azt is elmondta, hogy sokszor piros kiütéseket észlelt a testén – utóbbi szintén a bromizmus egyik jellemző tünete.

Ez az eset adta nekünk az ötletet. Kipróbáltuk, milyen menüt ajánlana nekem a mesterséges intelligencia.

A ChatGPT tévedett: a nátrium-bromid rendszeres fogyasztása rendkívül veszélyes. Fotó: NurPhoto via Getty Images

Ezek voltak a ChatGPT legérdekesebb ajánlatai

A ChatGPT-től többféle étkezési tanácsot kértünk. „Vajon mit ajánlana nekünk a ChatGPT?” – gondolkoztunk.

Íme, a végeredmény:

A mesterséges intelligencia néhol teljesen hétköznapi ételeket, máskor viszont egészen furcsa ötleteket dobott be.

Egy fogyást segítő napi menü során háromszor ugyanazzal az étellel próbált jóllakatni, máskor pedig olyan egzotikus hozzávalókat javasolt, amelyeket Magyarországon legfeljebb egy gasztroexpón látnánk.

A legbizarrabb ötletében a leves mellé pezsgőtablettát kínált desszert gyanánt, mondván, „így teljes a vitaminbevitel”.

Bár ezek a javaslatok önmagukban nem életveszélyesek, jól mutatják, hogy a mesterséges intelligencia nem érzi a határt a kreativitás és a józan ész között.