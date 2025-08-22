Rémisztően lebilincselő történetek – 5 hihetetlen műkincsrablás, amitől leesik az állad

A műkincsrablás szó hallatán a legtöbben valamilyen nagyszabású, profi akcióra gondolnak, amelyben vakmerő bűnözők cselezik ki a múzeumok legmodernebb biztonsági berendezéseit. Pedig a valóság néha egészen más – és gyakran még szürreálisabb, mint például a Mona Lisa meglovasításának esetében. A lopások története, a tolvajok trükkjei és az eltűnt kincsek mögött emberi sorsok és váratlan fordulatok húzódnak meg.

A Mona Lisa 1911-es ellopása után a festmény két évig nem került elő – ez a műkincsrablás tette igazán világhírűvé Leonardo da Vinci festményét.

Fotó: Northfoto

1. Amikor a Mona Lisa eltűnt – a világ leghíresebb festményének esete

1911-ben egy egyszerű munkásnak látszó férfi lépett be a Louvre-ba Párizsban, hogy aztán másnap reggel a kabátja alá bújtatott Mona Lisával távozzon. Vincenzo Peruggia hosszú hónapokra eltüntette a világ legismertebb festményét. Ez a lopás nemcsak meglepte a világot, hanem hihetetlen módon megnövelte a Mona Lisa hírnevét és értékét. Peruggia merész húzása a világ egyik legértékesebb műalkotásává tette Leonardo da Vinci művét, amely évente több millió látogatót vonz a Louvre-ba.

2. Boston éjszakai rémálma – a Gardner Múzeum műkincsrablása

A Gardner Múzeumból 1990-ben tűnt el közel két tucat festmény és 13 értékes műtárgy – máig nem kerültek elő.

Fotó: Hemis via AFP / AFP

Nem kell visszamenni száz évet, hogy elképesztő műkincsrablásokról halljunk. Bostonban 1990-ben egy álruhás páros úgy lépett be az Isabella Stewart Gardner Múzeumba, hogy a biztonsági őröket lefogták, majd közel két tucat festményt és egyéb műtárgyakat vittek el, köztük Rembrandt és Manet alkotásait. Az eltulajdonított kincsek értékét több százmillió dollárra becsülik. A festmények azóta sem kerültek elő, mintha a föld nyelte volna el azokat.

3. Tetőn át a zsákmányig – a montreali múzeum drámai fosztogatása

A montreali múzeumból 1972-ben több millió dollár értékű műkincset loptak el a tetőn át.

Fotó: Hemis via AFP / AFP

1972-ben Montrealban nem a kapun vagy az ajtón, hanem az épület tetején hatoltak be tolvajok egy múzeumba, ahonnan értékes festményeket, szobrokat és drága ékszereket zsákmányoltak. Az ellopott tárgyak között volt egy Rembrandt-kép is, amely egy helyi gyűjtő, Charles Engelhardt kollekciójából származott. A lopás értékét több millió dollárra becsülik. Bár a műtárgyak egy részét később visszaszerezték, többségük nyomtalanul eltűnt. Ez a lopás ma is a legrejtélyesebb műkincsrablások közé tartozik.