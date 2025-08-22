UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Rémisztően lebilincselő történetek – 5 hihetetlen műkincsrablás, amitől leesik az állad

Rémisztően lebilincselő történetek – 5 hihetetlen műkincsrablás, amitől leesik az állad

műkincslopás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 09:15
múzeummona lisa
Műkincsek eltűnése, rablók, akik a múzeumok éjszakai csendjében dolgoznak – olyan történetek, amelyek egyszerre izgalmasak és hihetetlenek. A Mona Lisa ellopásától egy különös tetőbetörésig öt olyan műkincsrablásról regélünk, amely egyszerre rémisztő és lebilincselő.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A műkincsrablás szó hallatán a legtöbben valamilyen nagyszabású, profi akcióra gondolnak, amelyben vakmerő bűnözők cselezik ki a múzeumok legmodernebb biztonsági berendezéseit. Pedig a valóság néha egészen más – és gyakran még szürreálisabb, mint például a Mona Lisa meglovasításának esetében. A lopások története, a tolvajok trükkjei és az eltűnt kincsek mögött emberi sorsok és váratlan fordulatok húzódnak meg.

Mona Lisa, műkincsrablás
A Mona Lisa 1911-es ellopása után a festmény két évig nem került elő – ez a műkincsrablás tette igazán világhírűvé Leonardo da Vinci festményét.
Fotó: Northfoto

1. Amikor a Mona Lisa eltűnt – a világ leghíresebb festményének esete

1911-ben egy egyszerű munkásnak látszó férfi lépett be a Louvre-ba Párizsban, hogy aztán másnap reggel a kabátja alá bújtatott Mona Lisával távozzon. Vincenzo Peruggia hosszú hónapokra eltüntette a világ legismertebb festményét. Ez a lopás nemcsak meglepte a világot, hanem hihetetlen módon megnövelte a Mona Lisa hírnevét és értékét. Peruggia merész húzása a világ egyik legértékesebb műalkotásává tette Leonardo da Vinci művét, amely évente több millió látogatót vonz a Louvre-ba.

2. Boston éjszakai rémálma – a Gardner Múzeum műkincsrablása

Gardner Múzeum
A Gardner Múzeumból 1990-ben tűnt el közel két tucat festmény és 13 értékes műtárgy – máig nem kerültek elő.
Fotó: Hemis via AFP / AFP

Nem kell visszamenni száz évet, hogy elképesztő műkincsrablásokról halljunk. Bostonban 1990-ben egy álruhás páros úgy lépett be az Isabella Stewart Gardner Múzeumba, hogy a biztonsági őröket lefogták, majd közel két tucat festményt és egyéb műtárgyakat vittek el, köztük Rembrandt és Manet alkotásait. Az eltulajdonított kincsek értékét több százmillió dollárra becsülik. A festmények azóta sem kerültek elő, mintha a föld nyelte volna el azokat.

3. Tetőn át a zsákmányig – a montreali múzeum drámai fosztogatása

Montreali Múzeum
A montreali múzeumból 1972-ben több millió dollár értékű műkincset loptak el a tetőn át.
Fotó: Hemis via AFP / AFP

1972-ben Montrealban nem a kapun vagy az ajtón, hanem az épület tetején hatoltak be tolvajok egy múzeumba, ahonnan értékes festményeket, szobrokat és drága ékszereket zsákmányoltak. Az ellopott tárgyak között volt egy Rembrandt-kép is, amely egy helyi gyűjtő, Charles Engelhardt kollekciójából származott. A lopás értékét több millió dollárra becsülik. Bár a műtárgyak egy részét később visszaszerezték, többségük nyomtalanul eltűnt. Ez a lopás ma is a legrejtélyesebb műkincsrablások közé tartozik.

4. A lopott idő – az órák titokzatos eltűnése Jeruzsálemben

Marie Antoinette portréja
Marie Antoinette portréja – a híres Breguet óráját 1983-ban lopták el.
Fotó: Rawpixel.com / shutterstock

Nem csak festményeket vagy szobrokat lopnak el műkincsrablók. 1983-ban Jeruzsálemben egy ritka és elképesztő óragyűjtemény került célpontba. Több száz különleges karórát, köztük a legendás Breguet „Marie Antoinette” órát is ellopták egy múzeumból. Az eset különlegessége, hogy mindezt egyetlen ember követte el. Csak évekkel később, a férfi halála után derült ki, hogy ő volt a tettes, amikor a családtagjai próbálták eladni a lopott kincseket. Szerencsére a zsákmány nagy részét idővel visszaszerezték.

5. A művész-tolvaj, aki nem akarta eladni a zsákmányt

Stéphane Breitwieser hírhedt francia műkincsrabló
Stéphane Breitwieser, a hírhedt francia műkincsrabló
Fotó: AFP / AFP

Stéphane Breitwieser egy különleges figura a műkincsrablók között. Egy fiatal francia férfi, aki a '90-es években és az ezredfordulón több mint 260 műalkotást lopott el Európa-szerte. Nem azért, hogy meggazdagodjon, hanem mert egyszerűen gyűjtötte a műkincseket, mint megszállott műrajongó. A baj csak az volt, hogy az anyja, aki nem értett a művészethez, sok festményt kidobott az otthonukból, mert nem tudta, milyen kincsek rejlenek ott. Ez a sztori az egyik legfurcsább eset a műkincslopások közül.

Műkincslopások. Ezek a sztorik olyanok, mint egy-egy izgalmas film forgatókönyve – csak ezekben az esetekben nem a mozivásznon, hanem a valóságban zajlottak az események. Holnap pedig lehet, hogy egy eltűnt festményt vagy tárgyat újra megtalálnak – vagy örökre elvesznek a művészet sötét bugyraiban. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
