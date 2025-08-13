Tanyán él Dunszt Zsolt BBQ-világbajnok séf: „Egyedülálló termékeket készítünk”

A Sándorfalvához tartozó homokpusztai tanyán a Dunszt-házaspár mellett sok más családtag fogadja az embert, egyebek között két puli, Pigi, a megmentett vietnámi csüngőhasú disznó, tizennégy macska és a kameruni juhok. Ez már önmagában jó alap ahhoz, hogy otthonosan érezzük magunkat, no de ennél sokkal többet kapunk. Dunszt Zsolt olyan ízeket kínál, amilyeneket sehol máshol nem kóstolhatunk.

Dunszt Zsolt: „Csak olyat adunk, amit mi is megennénk”

Két lányuk mellett, harmadik gyerekükként gondozzák a saját, közös vállalkozásukat. A BBQ-világbajnok séf és felesége együtt hozta létre a Mangalard farmot.

– Nyolc évvel ezelőtt találkoztunk a férjemmel – meséli Ildikó. – Ő 40 éve kezdte a gasztronómiát, én 30 évig óvónő voltam, hétvégente pedig én is a vendéglátásban dolgoztam, pincérnőként, amatőr szakácsként. Láttam azt a zseniális kvalitást, amivel a férjem hihetetlen örömet tud okozni a vacsora esteken, később innen jött az ötlet, hogy csináljunk egy saját, közös vállalkozást. Így született meg az álmunk, a Mangalard, ami a két lányunk mellett, a harmadik gyermekünk. Nagyon sokféle termékünk van, amiket a farmon, egy kisboltban árusítunk. Ő a mester, én pedig a karmester.

– Arra törekszek, hogy olyan termékeket valósítsak meg, amelyek máshol nincsenek – veszi át a szót Zsolt. – Ilyenek például az ízesített tormáink, mint a mangós-, szilvás-, málnás-, zöldalmás torma, a pisztáciás vagy szarvasgombás préselt csülök, a tökmagos tepertőkrém, a különféle pástétomok. Nekünk a minőség a legfontosabb. Csak azt adjuk ki a kezünkből, amit mi is megennénk. Amikor pikniket tartunk, lehet, hogy csak mangalica rántott húst adunk, de az olyan, hogy van, aki Budapestről ideautózik érte. Mi készítjük hozzá a zsemlemorzsát, tanyasi tojást használunk. Mindent visszafogott sózással készítek, nem tolakodnak a fűszerek, amiknek a jó részét egyébként mi magunk termesztjük, és nincsenek ízfokozók, mert hisszük, hogy nincs rájuk szükség. Mindent meg lehet oldani, hogy finom, friss és egészséges legyen.