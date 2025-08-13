Tanyán él Dunszt Zsolt BBQ-világbajnok séf: „Egyedülálló termékeket készítünk”

A Sándorfalvához tartozó homokpusztai tanyán a Dunszt-házaspár mellett sok más családtag fogadja az embert, egyebek között két puli, Pigi, a megmentett vietnámi csüngőhasú disznó, tizennégy macska és a kameruni juhok. Ez már önmagában jó alap ahhoz, hogy otthonosan érezzük magunkat, no de ennél sokkal többet kapunk. Dunszt Zsolt olyan ízeket kínál, amilyeneket sehol máshol nem kóstolhatunk.
Két lányuk mellett, harmadik gyerekükként gondozzák a saját, közös vállalkozásukat. A BBQ-világbajnok séf és felesége együtt hozta létre a Mangalard farmot.
– Nyolc évvel ezelőtt találkoztunk a férjemmel – meséli Ildikó. – Ő 40 éve kezdte a gasztronómiát, én 30 évig óvónő voltam, hétvégente pedig én is a vendéglátásban dolgoztam, pincérnőként, amatőr szakácsként. Láttam azt a zseniális kvalitást, amivel a férjem hihetetlen örömet tud okozni a vacsora esteken, később innen jött az ötlet, hogy csináljunk egy saját, közös vállalkozást. Így született meg az álmunk, a Mangalard, ami a két lányunk mellett, a harmadik gyermekünk. Nagyon sokféle termékünk van, amiket a farmon, egy kisboltban árusítunk. Ő a mester, én pedig a karmester.
– Arra törekszek, hogy olyan termékeket valósítsak meg, amelyek máshol nincsenek – veszi át a szót Zsolt. – Ilyenek például az ízesített tormáink, mint a mangós-, szilvás-, málnás-, zöldalmás torma, a pisztáciás vagy szarvasgombás préselt csülök, a tökmagos tepertőkrém, a különféle pástétomok. Nekünk a minőség a legfontosabb. Csak azt adjuk ki a kezünkből, amit mi is megennénk. Amikor pikniket tartunk, lehet, hogy csak mangalica rántott húst adunk, de az olyan, hogy van, aki Budapestről ideautózik érte. Mi készítjük hozzá a zsemlemorzsát, tanyasi tojást használunk. Mindent visszafogott sózással készítek, nem tolakodnak a fűszerek, amiknek a jó részét egyébként mi magunk termesztjük, és nincsenek ízfokozók, mert hisszük, hogy nincs rájuk szükség. Mindent meg lehet oldani, hogy finom, friss és egészséges legyen.
A termékek gyártása mellett fontos hangsúlyt kap a vendéglátás. Kitelepülnek külsős helyszínekre illetve 10-20 fős séf asztalt tartanak, ami többfogásos gasztro élményt jelent.
– Mindent szívvel-lélekkel készítünk – mondja Ildikó. – Természetesen mi is a saját termékeinket fogyasztjuk, ritkán járunk étterembe, de akkor jó helyekre. Kipróbáljuk a helyi és az idény jellegű vállalkozásokat. De számunkra a mienk a legjobb. Nemrég voltunk a családdal Horvátországban. A férjemnek az volt a legnagyobb élmény, hogy mindenféle halat, tengeri herkentyűt készített nekünk. Neki ez nem munka, hanem boldogság, hogy nap, mint nap főzhet. Nagyon szerencsés vagyok, amiért saját séfem van. Nem szereti, ha ilyeneket mondok, de nekem ő a top séf. Olyan ízkombinációkat talál ki pillanatok alatt, amik nekem soha nem jutnának eszembe, de amikor megkóstolom, alig hiszem el, hogy ennyire különleges és finom. Annak idején, az első néhány randinkon én főztem, emlékszem, meg is dicsérte a levesemet, de aztán idővel kivette a fakanalat a kezemből. Viszont, ha rendezvényekre készülünk, akkor a süteményeket én készítem. A krémes sütik helyett én a régi típusú, dagasztott, kelesztett finomságokat kedvelem. A vendégek nagyon szeretik például a saját házi szilvalekvárral töltött hajtogatott mangalica hájast, amiért sokan visszajárnak – árulta el a Fanny magazinnak Dunszt Zsolt.
A takaros tanyát tíz hektáros földterület veszi körbe, ez Sándorfalva külterülete, ami Szeged és Ópusztaszer között helyezkedik el. Kiváló családi programok, kerékpározási útvonal, lovaglás, horgászat, strandolás, termálfürdő és nemzeti park kínálta lehetőségek vannak a környéken. Az aszály és fagy miatt egyre kevesebb mindent tudnak termeszteni, de azért így is bőségesen akad kerti finomság.
– Termesztünk rozmaringot, mentát, citromfűvet – meséli Zsolt. – De van a tanyán sok magától növő finomság, amiket a séf asztalán is felhasználok: mezei katáng, madársóska, porcsin. Csalánból készítek pesztót, sok növényt leszárítunk, például diófalevelet, ami kiváló béltisztító. Amit pedig lehet, befőzünk. Készítünk bodza-pipacs szörpöt, menta szörpöt, orgona szörpöt, rózsaszirom-eper lekvárt, de előrukkoltunk már a sübicigi fantázia névre hallgató ivólével is, ami sütőtökből, birsalmából, citromból és gingerből, vagyis gyömbérből áll. Sokféle ember megfordul nálunk, rövidnadrágostól, az öltönyösig. Jártak már itt osztrák gróf urak, sőt Szegeden, a Dóm téren Gérald Depardieu-nek is főztem a saját kecskénket szarvasgombával.
– Amióta kiköltöztünk a farmra, nagyon élvezzük ezt a szabadságot, nyugalmat, ami itt van – meséli Ildikó. – Azóta is teljes energiával csináljuk a munkánkat. Szerencsés emberek vagyunk, mert azt tesszük, amit szeretünk és ez óriási dolog. Minden napunk külön élmény. Amikor elégedett a vásárló, vagy tapsvihart kap a séf és a csapata egy-egy rendezvényen, hatalmas öröm. A mosoly, kedves visszajelzés visz minket előre. Ha az emberek boldogok, mi is azok vagyunk.
Különleges grillek
A BBQ-világbajnok Zsolt a füstölt kolbászokat és sonkákat a saját füstölőjében, bükkfa füstön készíti. Népszerű termékei a sajtos és merguez grillkolbász, valamint egyéb darálthúsból készült délvidéki finomságok, mint a mics, pljeskavica, ustipci. Természetesen BBQ különlegességgel is szolgál a vendégeknek, marhaoldalas, szegy, mangalica tarja. Ezekhez gyümölcsfa füstöt használnak és házi készítésű szószokkal, dippekkel szervírozzák.
