Így vernek át az éttermek Olaszországban: gasztrobakik és turistacsapdák

Amit viszont bátran kérj ezek helyett:

Cacio e pepe – római klasszikus, három összetevőből (pecorino, tészta, bors)

Amatriciana vagy Gricia – igazi római szószok, amiket a helyiek esznek

Supplì – rántott rizsgolyó mozzarellával, utcai étel, de zseniális

Friss napi tészta – sok étteremben nincs is fix étlap, csak a napi ajánlat

Nézz, szaglássz, figyelj!

Az olaszországi éttermek turistacsapdái

A legjobb helyeket nem a neten értékelik öt csillagra; a helyiek látogatják.

Ülj be olyan trattoriába, ahol nincs üres asztal délben, és nem fotózgatja senki a tányérját – de mindenki olaszul beszél. Na, ott tuti jó lesz a kaja!

Ha van menü del giorno (napi ajánlat), az mindig jó jel. Ilyenkor az aznapi, piacról hozott alapanyagokból főznek, és nem a fagyasztóból.

Nemcsak drága, de unalmas is

Lehet, hogy túléled azt a pizzát, amit itthon is megvehettél volna, – csak sokkal olcsóbban – de nem lesz belőle emlék. Pedig ez Olaszország! Valljuk be, hogy Róma, Firenze, Velence... minden sarkon akad egy világhírű látnivaló, de még így is sokat nyom a latba a repülőgép foglalásakor, ha arra gondolunk, milyen gasztronómiai élményekben lesz részünk.

Ha valamit megtanulhatsz az olaszoktól, az az, hogy az étel nem csak evés. Az egy ünnep. Egy élmény. Egy életérzés. Szóval pattanj meg a főtérről meg a Colosseum lábától is, és keress egy helyet, ami valódi, olasz és felejthetetlen.

