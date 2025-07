Judy és a párja, Krisztián közös vállalkozásba kezdenek!

Imád utazni a Groovehouse énekesnője. Tetézi a boldogságát, hogy Judy párja, Krisztián személyében olyan társat tudhat maga mellett, aki minden kalandban partner. Ezért is volt egyértelmű, hogy Majával hármasban mennek a Távol-Keletre.

Judy együtt nyaralt új párjával és a lányával - Fotó: ARCHÍV / HOT! MAGAZIN

"Krisztiánnal hatalmas összhangban vagyunk minden téren. Kínába egyrészt kikapcsolódni mentünk, másrészt egy új fejezetet nyitunk az életünkben: közös vállalkozásba kezdünk! Nagyon érdekel a kínai kultúra, mellette pedig rengeteg mindent szerettünk volna megnézni, és tudjuk, hogy nem utoljára látogattunk el a távoli országba" – kezdte Judy a hot! magazinnak.

Judy álma valóra vált - Fotó: ARCHÍV / HOT! MAGAZIN

Judy és párja Kínában jártak

Meglepő volt, amit a Távol-Keleten tapasztaltak a szerelmesek. Meglátták a helyiek valódi arcát, az elképesztő kedvességet és vendégszeretetet, de rácsodálkozhattak az ételek finomságára és a minden szempontból való hatékonyságra is.

"Amennyire sok ember van, pont ahhoz mérten óriási a terület, így sosem éreztük, hogy zsúfoltan lennénk. Kína a vállalkozások országa, minden sarkon van egy kis üzlet, amiben ételt vagy más portékákat árulnak. Nagyon élveztük a kint töltött két hetet! Elképesztően gyorsan eltelt: mire feleszméltünk, már jöhettünk is haza. Pénztárcabarát és egyben hatékony ország. Elromlott a telefonom kamerája, elvittek minket egy szervizbe, ahol húsz percen belül orvosolták a problémát, és ebbe még az új kamera megrendelésére, kiszállítására is jutott idő. A szervizelés teljes költsége is nagyon baráti volt. Az étkezés is külön szeánsz! Minden városra külön étkezési kultúra jellemző; volt, ahol az étkezés megkezdése fekete teával át kellett öblítenünk a már amúgy is tiszta evőeszközöket, tányérokat, poharakat. Az asztalnál ülők rendelései az asztal közepére kerülnek, aminek a közepe forgatható, így mindenki közösen fogyaszt a megrendelt ételekből. A munkában sem ismernek tréfát, kitartóan, nagy terhelésnek kitéve dolgoznak, viszont ami szent és sérthetetlen, az az ebéd utáni fél óra pihenés, alvás; vannak cégek, ahol teaszobák várják a pihenés ideje alatt a dolgozókat" – mesélte lelkesen Judy.