Óriási hajrá, döbbenten figyelte a Duna Aréna Kós Hubertet

Péntek este folytatódtak a budapesti rövid pályás úszó-világbajnokság döntői. 50 méter háton Kós Hubertnek szurkolhattak a hazai nézők a Duna Arénában. Az első 25 méter után a magyar sportoló a hatodik helyről fordult, a hajrában óriásit zárkózott, de 22.64-es idővel éppen csak lecsúszott a dobogóról. A 21 éves versenyző országos csúccsal a negyedik helyen végzett! A győztes Miron Lifincevtől (22.47) 17 századra volt, a dobogó legalsó fokán végző Shane Ryan (22.56) pedig nyolc századdal előzte meg.

Kós Hubert a negyedik helyen végzett 50 méter háton Fotó: Franck Robichon

Kós Hubert 100 méter pillangón nem jutott döntőbe

Kós nem sokkal a döntőben elért eredménye után már a 100 méteres pillangóúszás középdöntőjében ugrott medencébe. 49.47-es idejével az ötödik helyen végzett a saját futamán.

"Kiadtam mindent magamból 50 háton, jót is úsztam. Nem volt rossz a 100 pillangó sem utána, remélem, hogy be tudok férni a döntőbe. Kicsit lassan kezdtem 100-on, 50-eket pedig világversenyeken nem szoktam úszni, egész jó úton haladok. A kézsérülésem miatt egyáltalán nem tudtam a pillangóra edzeni, de ehhez képest nem teljesítettem rosszul" - értékelt röviden az úszásai után Kós Hubert. A második középdöntő után kiderült, a magyar sportoló összesítésben a 12. helyen végzett, így nem jutott be a fináléba.

Kósnak egy érme már van a budapesti úszó-vb-n, szerdán 100 méter háton szerzett ezüstérmet, a győzelemtől mindössze három századdal maradt el.