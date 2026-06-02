Dráma Miskolcon: Évekig bántalmazta a fia, mégis megvédte a bíróságon az idős édesanya

Éveken keresztül bántalmazta 73 esztendős édesanyját egy férfi Miskolcon, a szomszédok sem tudtak a rendszeres verésekről. A szörnyűségek ellenére most mégis megvédte a fiát a bíróságon a bántalmazott nő.
Az édesanya végig védte a fiát, és elmondta, hogy nem tudja, mi történt vele, mivel korábban sosem viselkedett így. A bíróság enyhített a férfi büntetésén, ugyanis először letöltendő börtönbüntetést kapott, amit most másfél év felfüggesztett börtönre módosítottak.
