Dráma Miskolcon: Évekig bántalmazta a fia, mégis megvédte a bíróságon az idős édesanya

Éveken keresztül bántalmazta 73 esztendős édesanyját egy férfi Miskolcon, a szomszédok sem tudtak a rendszeres verésekről. A szörnyűségek ellenére most mégis megvédte a fiát a bíróságon a bántalmazott nő.

Évekig bántalmazta édesanyját egy férfi Miskolcon / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az édesanya végig védte a fiát, és elmondta, hogy nem tudja, mi történt vele, mivel korábban sosem viselkedett így. A bíróság enyhített a férfi büntetésén, ugyanis először letöltendő börtönbüntetést kapott, amit most másfél év felfüggesztett börtönre módosítottak.

Itt lehet megtekinteni a Tények riportját az esetről: