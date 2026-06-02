„A melleim a legjobb barátaim!” – Sydney Sweeney maga követelte a meztelenkedést az Eufóriában

Április 13. óta kevés dolog szolgál felkapottabb vitatémának az Eufória 3. évadánál. A széria befejező felvonásának szinte minden epizódjával sikerült hol meghökkenteni, hol megbotránkoztatnia a nézőket, és ezt a feladatot általában az a Sydney Sweeney vállalta magára, akit szinte többször láthattunk ruha nélkül, mint ruhában, és ez csakis a színésznő döntése volt.

Az Eufória 3. évadában még a Sydney Sweeney-filmek és sorozatokban is ritkán látott pőre parádé tapasztalható (Fotó: Kay Blake)

Az Eufória Cassie-je mindenképp meztelenkedni akart

Érdekes teória kelt szárnyra nem sokkal azt követően, hogy áprilisban útjára indult HBO Maxon az Eufória 3. évada. A rajongók egy része ugyanis úgy vélte, Sydney Sweeney-t akarata ellenére csupaszítják le ennyire az alkotók az új fejezetben, és semmi más céljuk sincs ezzel, csak azt, hogy megalázzák az egész világ előtt.

Ezt azonban most alaposan megcáfolta Sam Levinson The New York Times-nak adott interjúja, melyben az Eufória sokat kritizált megálmodója elmondta, az OnlyFans-modellnek álló Cassie karakterét alakító Sydney Sweeney maga ragaszkodott ahhoz, hogy mindent megmutasson magából. Pedig Levinson igen minimálisra akarta volna fogni a meztelenkedést.

Te most csak viccelsz, ugye? Egy OnlyFans-modellt játszom, te meg itt azt akarod, hogy szégyenlősködjek?

– idézte fel Sydney Sweeney szavait Sam Levinson.

Zendaya drámája és Jacob Elordi csonkítása mellett Sydney Sweeney modellkedése volt a fő téma az Eufória 3. évadában (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Sydney Sweeney-nek a mellei a legjobb barátai

Talán nem túlzás azt állítani, hogy Sydney Sweeney-ről talán fele ennyi cikk sem születne, ha nem dobná le ennyit a textilt a szőke szexbomba, például épp az Eufória 3. évadában. A buja idomait sosem rejtegető színésznő karrierje azonban akár teljesen másképpen is alakulhatott volna, ha nem hallgat édesanyjára.

2015-ben, mikor Sweeney kisasszony éppen csak nagykorú lett, erősen elgondolkodott azon, hogy ideje lenne indokoltabbá tenni a kisebb méretű melltartó viselését, és szeretné megműttetni kebleit. A kisebbítő műtétről, melyre állandó diszkomfort-érzete miatt vetemedett majdnem, végül édesanyja beszélte le, és Sydney Sweeney elmondása szerint élete legjobb döntése volt, hogy hallgatott rá.

Amikor még gimnazista voltam, állandóan kellemetlenül éreztem magam amiatt, hogy ilyen nagyok a melleim és mindig azt mondogattam, ha 18 leszek megcsináltatom őket. De anyukám azt mondta, »nehogy megtedd, már az egyetemre meg is bánnád!«. Örülök, hogy végül tényleg nem tettem meg. Imádom őket! A melleim a legjobb barátaim

– nyilatkozta a színésznő még 2023-ban.