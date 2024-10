A legőszintébb kitárulkozás: Hosszú Katinka olyan arcát mutatta meg, amit senki nem láthatott még

Sokakat meglepett a TV2 bejelentése, amikor megmutatták, hogy idén kik szállnak versenybe a Dan­cing with the Stars műsorában. Akadtak köztük influenszerek, műsorvezetők, egyvalakinek a nevén azonban a legtöbb embernek megakadt a szeme: Hosszú Katinka személyét a medencén kívül csak az oltár előtt, az üzleti életben a vagy kislánya mellett láthattuk – egészen mostanáig. Elmondása szerint utoljára az esküvőjén táncolt, és az ott betanult néhány lépésen kívül csak a mozgás szeretetével tudott belevágni a hosszú próbafolyamatba.

Hosszú Katinka az úszósapkát táncos cipőkre cserélte (Fotó: ARCHÍV / HOT! MAGAZIN)

Hosszú Katinka a Dancing with the Stars-ban méretteti meg magát

– Eléggé átalakult az életem, hiszen rengeteget próbálunk. Van, hogy napi négy órát is a táncteremben töltünk, úgyhogy sok elfoglaltsággal jár a felkészülés. Azonban tényleg igaz, amit a táncról mondanak: rengeteg boldogsághormont termel.

A fáradtság ellenére bátran mondhatom, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb, energikusabb vagyok és feldobja a napomat.

Ettől függetlenül sokkal sűrűbb lett a napi beosztásom. Szerencsére nagy segítségemre van a férjem és a nagyszülők is. Ők a legnagyobb támaszaim a felkészülés alatt, már videókat is mutattam nekik a próbákról. Nagyon tetszett nekik, és úgy érzem, már most büszkék rám – kezdte Katinka a hot! magazinnak.

Hosszú Katinkának az olimpia után nagy váltás a Dancing with the Stars

Mivel a hétköznapjai javarészt a táncról szólnak, adódik a kérdés, hogy mennyire segített a parkett az úszónő önbizalmának feltornászásában. Ő úgy érzi, már most nyert azzal, hogy elindult a versenyen, hiszen a saját magáról kialakított képen is rengeteget változtatott az újfajta, számára korábban szokatlan feladat.

Hosszú Katinka számára eddig csak pluszt adott a TV2 műsora (Fotó: Nánási Pál / TV2)

– Az úszás miatt nem volt szép a tartásom, amit az évek alatt elfogadtam, de ettől függetlenül zavart. Ez az elmúlt egy hónapban rengeteget javult, ami az önbizalmamon is sokat segített. Alapvetően engem eddig csak úszni láttak az emberek, ez pedig egy teljesen új szerep számomra.

Nagyon sok bátorság kellett, hogy elengedjem a maximalizmusomat, amit még az úszásból hozok.

Nem tudom, mennyire gondolkodnék másképpen, ha nem sportolok, de alapvetően is ilyen a személyiségem. Tudom nagyon jól, hogy néha túl sok, ha valaki görcsösen a tökéletesre törekszik. Ezt nekem is meg kellett tanulnom az évek alatt, de úgy érzem, mára sikerült – árulta el a háromszoros olimpiai bajnok.