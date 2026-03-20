Meglepő helyen, meseszép lány mellett tűnt fel Kós Hubert

Az Egyesült Államokban készülő úszóklasszisunk, Kós Hubert, valamint az álomszép háromszoros olimpiai bajnok kanadai Summer McIntosh élő adásban, egy kötetlen kérdezz-felelek során válaszoltak a rajongók kérdéseire.

2025-ben Kós Hubertet választották legjobb sportolónak Magyarországon Fotó: Chris Tanouye

A két világsztár jelenleg is a Texasi Egyetemen készül a legendás edző, Bob Bowman irányítása alatt, és úgy tűnik, az uszodán kívül is remek kapcsolatot ápolnak. Erre utal, hogy McIntosh feltűnt Kós Twitch-csatornáján, ahol a 22 éves magyar úszó az elmúlt hetekben rendszeresen jelentkezett élő közvetítésekkel, amelyek többségében videójátékokkal játszott.

Kós Hubert már tudja, ki nyeri a BL-t

A beszélgetés során szó esett kedvenc filmjeikről, az edzések kulisszatitkairól, az egyetemi mindennapokról, valamint a közelgő versenyekről is. Kós azt is megjósolta, hogy szerinte idén a Real Madrid fogja nyerni a Bajnokok Ligáját. A jó hangulatú adás alatt Hubert többször is utalt rá, hogy a jövőben további csapattársaival együtt is tervez hasonlót.