Meglepő helyen, meseszép lány mellett tűnt fel Kós Hubert

Az Egyesült Államokban készülő úszóklasszisunk, Kós Hubert, valamint az álomszép háromszoros olimpiai bajnok kanadai Summer McIntosh élő adásban, egy kötetlen kérdezz-felelek során válaszoltak a rajongók kérdéseire.
A két világsztár jelenleg is a Texasi Egyetemen készül a legendás edző, Bob Bowman irányítása alatt, és úgy tűnik, az uszodán kívül is remek kapcsolatot ápolnak. Erre utal, hogy McIntosh feltűnt Kós Twitch-csatornáján, ahol a 22 éves magyar úszó az elmúlt hetekben rendszeresen jelentkezett élő közvetítésekkel, amelyek többségében videójátékokkal játszott.
A beszélgetés során szó esett kedvenc filmjeikről, az edzések kulisszatitkairól, az egyetemi mindennapokról, valamint a közelgő versenyekről is. Kós azt is megjósolta, hogy szerinte idén a Real Madrid fogja nyerni a Bajnokok Ligáját. A jó hangulatú adás alatt Hubert többször is utalt rá, hogy a jövőben további csapattársaival együtt is tervez hasonlót.
