Milák Kristóf kimondta az igazat pályafutásának befejezéséről

Milák Kristóf elmondta, hogyan, mikor és hol szeretné befejezni a pályafutását. A kétszeres olimpiai bajnok terveiről Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár beszélt, akinek 2017 óta személyes kapcsolata van a sportolóval.

Milák Kristóf elmondta, hogyan, mikor és hol szeretné befejezni a pályafutását / Fotó: Derencsényi István

Milák Kristóf pályafutása méltó befejezésére készül

Megkérdeztem Kristófot, mik a tervei az úszással kapcsolatosan, azt mondta, méltóképpen szeretné befejezni pályafutását. Én felajánlottam neki, hogy akkor Nyíregyházán rendezünk egy országos bajnokságot, mire azt válaszolta, hogy Los Angelesre gondolt

– válaszolta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár egy újságírói kérdésre a 2027-es hazai vizes világbajnokság hétfői sajtótájékoztatóján.

A sportvezető – aki két és fél hete beszélt Milák Kristóffal – bízik benne, hogy az úszó már a hazai rendezésű vb-re is felkészül oly módon, amit magától is elvár, ebben az esetben pedig az LA10 programban is számítanak rá.

Mint ismert, a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf az augusztusi szingapúri világbajnokságot kihagyta, az áprilisi országos bajnokság óta nem versenyzett.