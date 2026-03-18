Orbán Viktor: Ha nincs olaj, nincs pénz. Ha van olaj, van pénz. Ez ennyire egyszerű

Minden eszközzel bele akarnak kényszeríteni egy szörnyű gazdasági helyzetbe, amelynek az árát végül a magyaroknak kell megfizetni - szögezte le az Egri Békemeneten Orbán Viktor.
Elmondása szerint arra kényszerítik, hogy Ukrajna javára szavazzon az Európai Unióban, cserébe 1,5 hónap múlva megnyitnák az olajcsapokat. Orbán Viktor szerint ebbe semmiképpen sem szabad belemenni.
Ha nincs olaj, nincs pénz. Ha van olaj, van pénz. Ez ennyire egyszerű.
- írja a Facebookon közzétett videóhoz, amelyben az egri Békemeneten elmondott beszédéből hangzott el a fenti részlet.
