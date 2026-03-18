BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Sándor, Ede névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Ha nincs olaj, nincs pénz. Ha van olaj, van pénz. Ez ennyire egyszerű

egri békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 09:18
orbán viktorolaj
Egerben szólalt fel a miniszterelnök

Minden eszközzel bele akarnak kényszeríteni egy szörnyű gazdasági helyzetbe, amelynek az árát végül a magyaroknak kell megfizetni - szögezte le az Egri Békemeneten Orbán Viktor.

Orbán Viktor Országjárás Eger 2026.03.17.
Fotó: MIniszterelnöki Kabinetiroda

Elmondása szerint arra kényszerítik, hogy Ukrajna javára szavazzon az Európai Unióban, cserébe 1,5 hónap múlva megnyitnák az olajcsapokat. Orbán Viktor szerint ebbe semmiképpen sem szabad belemenni.

Ha nincs olaj, nincs pénz. Ha van olaj, van pénz. Ez ennyire egyszerű.

- írja a Facebookon közzétett videóhoz, amelyben az egri Békemeneten elmondott beszédéből hangzott el a fenti részlet.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
