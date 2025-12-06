"Közölte velem, hogy nem akar úszni" - Milák Kristóf megalázta volt edzőjét

Kendőzetlenül beszélt Milák Kristóffal való viharos munkájáról Virth Balázs. A kiváló úszóedző a 2021-ben vette át az akkor friss olimpiai bajnok kiválóság munkáját. Három évvel később, a párizsi játékok aranyérme után váltak el közös útjaik. Az azt megelőző másfél évet már nem lehetett normális munkakapcsolatnak nevezni.

Milák Kristóf és Virth Balázs hivatalosan három évig dolgoztak együtt / Fotó: Nemzeti Sport

Virth Balázs a Magyar Nemzetnek adott hosszú interjút, ebben részletesen beszámolt 2023 áprilisáról, amikor kezdődtek a bajok közte és Milák között. Az országos bajnokságon még úszott, aztán eltűnt a nyilvánosság elől.

Adtam neki néhány nap szabadságot, amiből három hét lett. Amikor előkerült, újra leültünk, s persze megkérdeztem tőle, mi a baj. Akkor közölte velem először, hogy nem akar úszni. Ezután hol lejött edzésre, hol nem

- emlékezett az akkori időszakra Virth, aki beleegyezett, hogy Milák 2023-ban kihagyja a világbajnokságot. Akkor senki nem gondolt arra, hogy a bajnok azóta egy vb-n sem szerepelt. Később a szakember lett, komoly bajok lehetnek az olimpiával.

"Ahogy teltek, múltak a hetek, egyre idegőrlőbbé vált a helyzet. Decemberben végre elkezdett edzeni, onnantól versenyt futottunk az idővel"

- mondta Wirth.

Milák végül Párizsban nyert egy aranyérmet, majd ezt követően nem dolgozott a tovább Virth Balázzsal.

Milák Kristóf durván megalázta edzőjét

Az olimpia után a bajnokokat és edzőiket a Parlamentben fogadták, itt adták át a kitüntetéseket is. Virth Balázs számára az eseményen derült ki, nem a díjazottak, hanem a vendégek közé kell ülnie. Kiderült, Milák Kristóf nem adta le a nevét, sőt, az edzői életjáradékra sem jelölte a szakembert.

Nekem egyből leesett, hogy nekünk nem puszta tévedésből fakadóan foglaltak helyet a nézők között. Zala Gyuri erőnléti edző ült mellettem, ő először még kedélyeskedett, ugyan, nincs jelentősége, mi is sorra kerülünk a kitüntetések átadásakor, de idővel magába roskadva már ő is a padlót bámulta

- mondta Milák Kristóf volt edzője, aki később a sporttörvény módosításával kaphatta meg életjáradékát, Milák Kristóf döntése ugyanis parlamenti ügy lett.