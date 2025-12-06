Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Közölte velem, hogy nem akar úszni" - Milák Kristóf megalázta volt edzőjét

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 19:30
Virth Balázs
Virth Balázs elmondta, mikor döbbent rá, hogy gondjai lehetnek az olimpiai bajnok úszóval. Milák Kristóf szakításuk után nagyon kellemetlen helyzetbe hozta a volt edzőjét.

Kendőzetlenül beszélt Milák Kristóffal való viharos munkájáról Virth Balázs. A kiváló úszóedző a 2021-ben vette át az akkor friss olimpiai bajnok kiválóság munkáját. Három évvel később, a párizsi játékok aranyérme után váltak el közös útjaik. Az azt megelőző másfél évet már nem lehetett normális munkakapcsolatnak nevezni.

Milák Kristóf és Virth Balázs hivatalosan három évig dolgoztak együtt
Milák Kristóf és Virth Balázs hivatalosan három évig dolgoztak együtt / Fotó: Nemzeti Sport

Virth Balázs a Magyar Nemzetnek adott hosszú interjút, ebben részletesen beszámolt 2023 áprilisáról, amikor kezdődtek a bajok közte és Milák között. Az országos bajnokságon még úszott, aztán eltűnt a nyilvánosság elől. 

Adtam neki néhány nap szabadságot, amiből három hét lett. Amikor előkerült, újra leültünk, s persze megkérdeztem tőle, mi a baj. Akkor közölte velem először, hogy nem akar úszni. Ezután hol lejött edzésre, hol nem

- emlékezett az akkori időszakra Virth, aki beleegyezett, hogy Milák 2023-ban kihagyja a világbajnokságot. Akkor senki nem gondolt arra, hogy a bajnok azóta egy vb-n sem szerepelt. Később a szakember lett, komoly bajok lehetnek az olimpiával.

"Ahogy teltek, múltak a hetek, egyre idegőrlőbbé vált a helyzet. Decemberben végre elkezdett edzeni, onnantól versenyt futottunk az idővel"

- mondta Wirth.

Milák végül Párizsban nyert egy aranyérmet, majd ezt követően nem dolgozott a tovább Virth Balázzsal.

Milák Kristóf durván megalázta edzőjét

Az olimpia után a bajnokokat és edzőiket a Parlamentben fogadták, itt adták át a kitüntetéseket is. Virth Balázs számára az eseményen derült ki, nem a díjazottak, hanem a vendégek közé kell ülnie. Kiderült, Milák Kristóf nem adta le a nevét, sőt, az edzői életjáradékra sem jelölte a szakembert.

Nekem egyből leesett, hogy nekünk nem puszta tévedésből fakadóan foglaltak helyet a nézők között. Zala Gyuri erőnléti edző ült mellettem, ő először még kedélyeskedett, ugyan, nincs jelentősége, mi is sorra kerülünk a kitüntetések átadásakor, de idővel magába roskadva már ő is a padlót bámulta

- mondta Milák Kristóf volt edzője, aki később a sporttörvény módosításával kaphatta meg életjáradékát, Milák Kristóf döntése ugyanis parlamenti ügy lett.

A teljes interjút ide kattintva olvashatod el. 

Ma már Szabó Álmos Milák Kristóf edzője, idén az úszó egyetlen versenyen, az ob-n indult el áprilisban.

