Tippek a digitális térben való sikeres szerepléshez

Egy profin optimalizált hirdetéssorozat a befektetés többszörösét is visszahozhatja

Fotó: 123rf.com

Hogyan alapozd meg az online sikered?

A digitális térben a stratégia az, ami a sikeres cégeket megkülönbözteti a kevésbé eredményes vállalkozásoktól. Egy tudatosan kialakított irányvonal kijelöli a fókuszt, és segít abban, hogy minden marketinglépés ugyanazt a célt szolgálja.

A cél az, hogy az online megjelenésed minden eleme – a weboldaladtól a hirdetésekig – egységesen támogassa a vállalkozásod hitelességét.

Az első lépés mindig a tervezés

Hiszen világos célok, reális ütemezés és megfelelő költségkeret nélkül nem várható mérhető eredmény. Ez az a szakasz, ahol eldől, mennyire lesz fenntartható és kiszámítható a vállalkozás online növekedése.

Milyen marketingeszközök segítenek a növekedésben?

A digitális marketing rengeteg lehetőséget kínál, de az eredményes vállalkozások azok, amelyek tudják, mikor melyiket érdemes használni.

A következő három eszköz adja az online láthatóság alapját:

SEO – hosszú távú stabilitás

A keresőoptimalizálás célja, hogy a weboldalad organikusan is megtalálható legyen a Google-ben. A szakemberek által készített SEO-stratégiák hosszú távon stabil forgalmat biztosítanak, és lehetővé teszik, hogy a látogatók valós érdeklődőkké és vevőkké váljanak. A SEO tehát nem sprint, hanem egy többszörösen kifizetődő maraton. A BP Digital SEO szakértőinek tapasztalata szerint a folyamatos tartalomfejlesztés és a prémium linképítés nélkülözhetetlen a növekedéshez.

PPC – gyors eredmények okosan

A fizetett hirdetések azonnali forgalmat generálhatnak, de csak akkor, ha pontosan vannak beállítva. A kampányok kulcsszavainak, szövegeinek és célzásainak finomhangolása viszont komoly szakértelmet igényel.

Amíg egy rosszul felépített PPC kampány könnyen pénznyelővé válhat, addig egy profin optimalizált hirdetéssorozat a befektetés többszörösét is visszahozhatja.

A sikeres hirdetéseket a drágáktól az adatvezérelt döntések különböztetik meg.

Social media – kapcsolat és közösség

A közösségi média sokkal több, mint egy átlagos kommunikációs csatorna, hiszen a márka személyisége is itt formálódik. A következetes tartalomgyártás és a párbeszéd a célcsoporttal bizalmat épít, ami hosszú távon a vásárlásokban is megmutatkozik.