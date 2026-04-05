Még nem késő: eljött a torma ültetésének ideje!

A torma egy karakteres ízű, erőteljes illatú gyökérzöldség, ami nemcsak a konyhában, hanem a kertben is értékes. Könnyen termeszthető, szívós növény, ami hosszú távon bőséges, aromás gyökerekkel jutalmazza gondoskodásunkat, miközben számos jótékony hatással is rendelkezik az egészségre. Jó hír, hogy a torma ültetése nem nehéz feladat! Ezúttal a Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, hogy hosszú éveken át élvezhessük a bőséges termést.

Fotó: Oksana Melnikova / shutterstock

Torma ültetése lépésről-lépésre

Mikor ültessünk tormát?

A torma ültetésére a legalkalmasabb időszak a kora tavasz, amikor a talaj már nem fagyos, és jól megmunkálható. Ekkor a gyökerek jól megerősödnek, és az év végére bőséges, ropogós termést szüretelhetsz.

Válassz megfelelő helyet

Mielőtt nekifognál a torma termesztésének, fontos tudni, hogy ez egy rendkívül szívós évelő növény, ami ha jól érzi magát egy helyen, onnan nagyon nehéz véglegesen eltávolítani. Ezért keress neki egy fix szegletet, ahol nem zavar más növényeket. Ez a terület legyen lehetőleg napfényes, ott fejlődik a legszebben. A félárnyékos részeken is megél.

Tudjanak terjeszkedni a gyökerek

A termesztés sikere nagyrészt a talajon múlik, hiszen a hosszú, egyenes és vastag főgyökér kineveléséhez a talajnak mélyrétegűnek és akadálymentesnek kell lennie. A legideálisabb a vályogos, tápanyagban gazdag föld. Amennyiben túl kötött vagy agyagos a talaj, érdemes fellazítani a szerkezetet ültetés előtt homokkal vagy érett komposzttal.

Magvetés helyett dugványozás

Bár a torma virágzik, magot is hoz, amik ritkán csíraképesek, ezért a szaporítás alapját a gyökérdugványok jelentik. Ezek általában ceruzavastagságú, körülbelül 25 cm hosszú gyökérdarabok, melyeket gazdaboltban, piacon szerezhetsz be, vagy kérhetsz egy ismerős kertjéből. A dugványok legyenek épek, a megpuhult, rothadásnak indult darabokat kerüld el.