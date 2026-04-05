Még nem késő: eljött a torma ültetésének ideje!

A torma egy karakteres ízű, erőteljes illatú gyökérzöldség, ami nemcsak a konyhában, hanem a kertben is értékes. Könnyen termeszthető, szívós növény, ami hosszú távon bőséges, aromás gyökerekkel jutalmazza gondoskodásunkat, miközben számos jótékony hatással is rendelkezik az egészségre. Jó hír, hogy a torma ültetése nem nehéz feladat! Ezúttal a Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, hogy hosszú éveken át élvezhessük a bőséges termést.
A torma ültetésére a legalkalmasabb időszak a kora tavasz, amikor a talaj már nem fagyos, és jól megmunkálható. Ekkor a gyökerek jól megerősödnek, és az év végére bőséges, ropogós termést szüretelhetsz.
Mielőtt nekifognál a torma termesztésének, fontos tudni, hogy ez egy rendkívül szívós évelő növény, ami ha jól érzi magát egy helyen, onnan nagyon nehéz véglegesen eltávolítani. Ezért keress neki egy fix szegletet, ahol nem zavar más növényeket. Ez a terület legyen lehetőleg napfényes, ott fejlődik a legszebben. A félárnyékos részeken is megél.
A termesztés sikere nagyrészt a talajon múlik, hiszen a hosszú, egyenes és vastag főgyökér kineveléséhez a talajnak mélyrétegűnek és akadálymentesnek kell lennie. A legideálisabb a vályogos, tápanyagban gazdag föld. Amennyiben túl kötött vagy agyagos a talaj, érdemes fellazítani a szerkezetet ültetés előtt homokkal vagy érett komposzttal.
Bár a torma virágzik, magot is hoz, amik ritkán csíraképesek, ezért a szaporítás alapját a gyökérdugványok jelentik. Ezek általában ceruzavastagságú, körülbelül 25 cm hosszú gyökérdarabok, melyeket gazdaboltban, piacon szerezhetsz be, vagy kérhetsz egy ismerős kertjéből. A dugványok legyenek épek, a megpuhult, rothadásnak indult darabokat kerüld el.
Áss egy kisebb árkot, vagy vájj egy ferde lyukat a jól előkészített, porhanyós földbe, és a dugványokat 30-45 fokos szögben helyezd bele úgy, hogy a felső rész – ahol a levelek kinőnek – legyen felfelé, mindössze 2-3 centiméterrel a talajfelszín alatt.
Ahhoz, hogy a torma főgyökere fejlődjön, szükség van a fialtatásra: amikor a levelek már dúsak, húzd el a földet a gyökér felső harmadáról, és egy durvább ronggyal vagy dörzspapírral kapard le az összes apró oldalgyökeret. Ezzel arra kényszeríted a növényt, hogy minden energiáját a főgyökér vastagítására fordítsa.
Amennyiben lédús, roppanós gyökeret szeretnél, akkor a nyári, aszályos időszakokban locsold bőségesen és rendszeresen, ne hagyd, hogy a földje kiszáradjon, mert fássá, üregessé válhat a gyökere. A talajt mélyen, a gyökérzónáig nedvesítsd át.
A torma a káposztafélék közeli rokona, így a kártevőik is közösek; a leggyakoribb a földibolha, amely apró lyukakat rág a levelekbe, de a káposzta bagolylepke lárvája és az ormányosbogarak is megtámadhatják. A rovarinvázió ellen természetes módszerekkel is védekezhetsz. Hatékony lehet a fahamuval való beszórás, vagy házi csalánlével történő permetezés, de erős fertőzöttség esetén rovarirtó permetszereket is használhatsz.
A gombabetegségek ellen a megelőzés a legjobb megoldás: ne ültesd túl sűrűn a töveket, hiszen ha a levelek nagyon egymásba érnek, a pára megreked közöttük, ez pedig kedvez a gombabetegségek terjedésének.
Nem érdemes elkapkodni a felszedését, várd meg vele az október végét, november elejét; az első komolyabb fagyok után a levelek sárgulni kezdenek, az aromák és a hatóanyagok pedig teljes mértékben a gyökérbe koncentrálódnak. Ásóval vagy ásóvillával lazítsd fel a földet úgy, hogy ne sértsd fel a gyökeret.
Ha szeretnéd, hogy sokáig frissek maradjanak a zöldségek, fontos, hogy figyelj a megfelelő tárolásra. Így van ez a torma esetében is. Ha felszedted az összeset, rétegezd a gyökereket nyirkos homokba egy hűvös, fagymentes pincében, így tavaszig megőrzik feszességüket és lédúsak maradnak. Pince híján egy nedves konyharuhába csavarva a hűtő zöldséges rekeszében is eláll pár hétig. Ne hagyd kiszáradni, mert akkor elveszíti az erejét, és reszelni is nehezebb.
Feldolgozás előtt áztasd be a gyökereket pár órára, majd pucold meg, és jöhet a reszelés. Az erős illóanyagai csíphetik a szemet, ezért lehetőleg jól szellőző helyiségben vagy a szabadban reszeld. Az a legjobb, ha konyhai robotgépet használsz reszelő helyett. A lereszelt zöldséget tedd ecetes, cukros, sós lébe, és jól lezárt üvegben tárold a hűtőben.
Ez a növény szinte kiirthatatlan: ha a betakarítás során a legvékonyabb gyökérvégeket egyszerűen visszateszed a földbe, a következő évben azokból újabb életerős tövek fejlődnek. Így egyszeri ültetéssel évekre biztosíthatod a család szükségletét.
A torma segít fedezni a szervezet vitamin- és ásványi anyag igényét. Magas C-vitamin-tartalma mellett olyan baktérium- és vírusölő vegyületeket tartalmaz, melyek hatékonyan támogatják a szervezetet a fertőzések elleni harcban. Tisztítja a légutakat, serkenti a vérkeringést és segíti az emésztést is.
Ha kíváncsi vagy, hogyan lehet elültetni a torma héját, nézd meg ezt a videót:
