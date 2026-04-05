Tragédia húsvétkor: tojáskeresőkre dőlt egy fa, többen életüket vesztették

A német sajtóban megjelent beszámolók szerint a tragédia vasárnap délelőtt, körülbelül 11 órakor történt a Flensburg közelében fekvő Satrupholmnál. A csoportot egy, a viharos szél következtében kidőlt fa sodorta el.

Fotó: Unsplash

Húsvéti tragédia: többen életüket vesztették

A német állami műsorszolgáltató, a Deutsche Welle tájékoztatása szerint a tragédiában egy 21 éves nő, a kislánya, aki mindössze 10 hónapos volt, valamint egy 16 éves lány életét vesztette, míg egy 18 éves nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A Német Meteorológiai Szolgálat közlése szerint az ország északi részén vasárnap viharos szél tombolt, amely óránként 55-65 kilométeres sebességet ért el, a nyílt területeken pedig akár 80 kilométer per órás széllökések is előfordulhattak - írja a Kisalföld.