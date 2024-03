Húsvéti tipp: így lesz tökéletes a főtt tojás kívül-belül

A húsvéti terülj-terülj asztalkám egyik legfontosabb alapétele a sonka, a torma és a kalács mellett a tojás. Azon belül is a főtt tojás, ami sokaknak fejfájást tud okozni nem csak a főzése, hanem a pucolása miatt is. Nem mindegy ugyanis az sem, hogy mennyi ideig főzzük azt, és az sem, hogyan szeretnénk utána megszabadítani a héjuktól úgy, hogy az megőrizze a szép formáját. Ha te is mindig küzdesz vele, akkor ez a cikkünk most neked szól. Mutatjuk ugyanis, mit és hogyan csinálj a tökéletesen megpucolt főtt tojásért!

Így lesz tökéletes a húsvéti főtt tojás kívül-belül Fotó: Pexels

Először is, a tojásokat forró vízben kezdjük el főzni. Tévhit ugyanis, hogy azokat hideg vízbe kell belerakni, úgy kell megkezdeni a főzést. De miért fontos az, hogy milyen vízbe is tesszük bele kezdéskor? Azért, mert hideg vízbe téve a tojás biztos, hogy megreped és a lassú kicsapódás miatt a fehérje rátapad a héjára. Érdemes tehát megvárni, amíg a víz gőzölögni kezd, azaz lassan eléri a forráspontot, és csak ekkor beletenni tojásokat. Fontos az is, hogy a víz teljesen ellepje a tojásokat.

Következő kiemelt lépés: a só! Egyes források szerint ugyanis a főtt tojásokat könnyebb lesz megpucolni, ha a főzővízbe sót is teszel.

Ha megfőtt a tojás: hideg vizet rájuk! A jéhideg víz hatására ugyanis "sokk éri őket", megáll a főzési folyamat. A nagy hőmérséklet-különbség miatt a tojás térfogata a héjon belül kicsit csökken, a héj és a fehérje között űr keletkezik, ezáltal könnyebben lejön róla a héj hámozáskor – írja a Mindmegette.

Végül pedig, így pucold meg a tojásokat:

A tojások pucolásához használd a hűtővizet! Ha kissé megtöröd a főtt tojások héját, és hagyod állni a hideg vízben, akkor a víz beszivárog a héj alá, ezzel is megkönnyítve a pucolást. Másik működő módszer lehet, ha folyó víz alatt alatt próbálod leszedni a héjat, sőt, akár azzal is megpróbálkozhatsz, hogy a héj eltávolítását a tojás vastagabb, szélesebb oldalán kezded.