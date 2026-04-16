A szakértő ajánlásával: ettől a négy ételtől garantáltan fehérebb lesz a fogad

Egy dentálhigiénikus négy olyan ételt sorolt fel, amelyek természetes módon segítik kifehéríteni a fogaidat. Miközben a napi kétszeri fogmosásra és fogselyem használatra ösztönzi az embereket, a szakértő azt is elmondta, akad néhány olyan változtatás, amelyektől nem csak a fogaid, de az általános egészségügyi állapotod is javulhat.

Négy étel, amitől garantáltan fehérebb lesz a fogad

A dentálhigiénikus hölgy, akit a közösségi médiában avalene.r néven ismernek, az almát, az epret, a zellert és a sajtot sorolta a kedvencei közé.

Állításait a Colgate is alátámaszotta, amely szerint a sajt magas kalciumtartalmának köszönhetően jelentősen hozzájárulhat a fogak és a csontok erősségéhez. Emellett a száj pH-értékének növelésével a fogszuvasodás és a fogak elszíneződését is csökkenti. Továbbá segíthet egyensúlyban tartani a káros baktériumokat az olyan élelmiszerekben található, jótékony probiotikus baktériumokkal, mint a joghurt, valamint az ételmaradékok és foltok eltávolításában is segíthet – különösen a keményebb sajtok, mint amilyen a parmezán, a romano és a gouda.

Az alma és a zeller esetében a ropogós állaguk elősegítheti a nyáltermelést, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a fogak szuvasodás elleni védelmében - ugyanez vonatkozik a sárgarépára és a diófélékre is. Az ananász szintén jótékony hatással bírhat, ha a fogak védelméről van szó.

A Clinical Oral Investigations folyóiratban megjelent tanulmány szerint a bromelain – az ananászban bőségesen megtalálható enzim –, segít eltávolítani a felületi elszíneződéseket és a fogkövet. Ismert továbbá, hogy csökkenti a fájó íny okozta gyulladást is

- áll a Colgate által kiadott közleményben, a Daily Star beszámolója szerint.

Akadnak emellett olyan ételek, amiknek a kerülése javallott: köztük van a kávé, a tea, a vörösbor, emellett a bogyós gyümölcsök, tészták, curry-k is elszíneződést okozhatnak a fogakon.