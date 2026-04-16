A szakértő ajánlásával: ettől a négy ételtől garantáltan fehérebb lesz a fogad

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 13:45
Az általános egészségügyi állapotod is javítják. Ezeket az ételeket nem csak a fogak védelme miatt érdemes fogyasztani.

Egy dentálhigiénikus négy olyan ételt sorolt fel, amelyek természetes módon segítik kifehéríteni a fogaidat. Miközben a napi kétszeri fogmosásra és fogselyem használatra ösztönzi az embereket, a szakértő azt is elmondta, akad néhány olyan változtatás, amelyektől nem csak a fogaid, de az általános egészségügyi állapotod is javulhat.

Ez a négy étel segíthet kifehéríteni a fogaidat / Fotó: POKRYVKA IVAN / Forrás: Freepik.com

Négy étel, amitől garantáltan fehérebb lesz a fogad

A dentálhigiénikus hölgy, akit a közösségi médiában avalene.r néven ismernek, az almát, az epret, a zellert és a sajtot sorolta a kedvencei közé. 

Állításait a Colgate is alátámaszotta, amely szerint a sajt magas kalciumtartalmának köszönhetően jelentősen hozzájárulhat a fogak és a csontok erősségéhez. Emellett a száj pH-értékének növelésével a fogszuvasodás és a fogak elszíneződését is csökkenti. Továbbá segíthet egyensúlyban tartani a káros baktériumokat az olyan élelmiszerekben található, jótékony probiotikus baktériumokkal, mint a joghurt, valamint az ételmaradékok és foltok eltávolításában is segíthet – különösen a keményebb sajtok, mint amilyen a parmezán, a romano és a gouda. 

Az alma és a zeller esetében a ropogós állaguk elősegítheti a nyáltermelést, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a fogak szuvasodás elleni védelmében - ugyanez vonatkozik a sárgarépára és a diófélékre is. Az ananász szintén jótékony hatással bírhat, ha a fogak védelméről van szó. 

A Clinical Oral Investigations folyóiratban megjelent tanulmány szerint a bromelain – az ananászban bőségesen megtalálható enzim –, segít eltávolítani a felületi elszíneződéseket és a fogkövet. Ismert továbbá, hogy csökkenti a fájó íny okozta gyulladást is

- áll a Colgate által kiadott közleményben, a Daily Star beszámolója szerint.

Akadnak emellett olyan ételek, amiknek a kerülése javallott: köztük van a kávé, a tea, a vörösbor, emellett a bogyós gyümölcsök, tészták, curry-k is elszíneződést okozhatnak a fogakon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
