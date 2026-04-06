„Irány a mama!” - Így locsolkodott Orbán Viktor és unokái - Videó

Már a hajnali óráktól talpon volt Magyarország miniszterelnöke, hogy biztonságba helyezett a Török Áramlat gázvezetéket. Miután mindent elrendezett, nem felejtkezett meg családfői kötelezettségéről sem. Egyenesen az unokáihoz sietett, hogy betartsa a nekik tett ígéretét és elvigye őket a mamához locsolkodni.
A melót elvégeztük. A locsolás nem maradhat el, megígértem a gyerekeknek. Irány a Mama!
- írta cuki videójához Orbán Viktor.
