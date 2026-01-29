Igazi kánaán: kihagyhatatlan akciókkal várja a húsimádókat a Spar!

Rengeteg jó ajánlat várja a húsimádókat ezen a héten a Sparban: január 29-től február 4-ig ugyanis számos hús-, illetve húskészítményt, valamint felvágottat kínálnak igen kedvező áron.

Fantasztikus akciók várnak a Spar húspultjánál / Fotó: SPAR

Elképesztő ajánlatok a húsimádóknak a Sparban

Most tényleg érdemes a Spar húspultjainak kínálatából válogatni, ugyanis a csirkehústól a sertéhúson át egészen a marhahúsig igen kedvező áron juthatunk hozzá a magyar konyha egyik legfőbb alapanyagához. Ha vasárnap ebédre rántott csirkecombot készülsz sütni, akkor csaknem száz forintot spórolhatsz, ha a húst a Sparban szerzed be: az S-Budget csirkecomb farrésszel kilója ezen a héten csak 679 forintba kerül - írja a Mindmegette.

Ha a csirke helyett inkább sertést ennél, de még nincs ötleted a hétvégi menühöz, akkor a sertésdagadó igazi jolly joker, most kilója csak 1949 forint. A dagadó rántva, sülve, töltve vagy pörköltnek is elkészíthető, ha van otthon hely a mélyhűtődben, akkor akár többet is érdemes belőle vásárolnod. A sertéshúsnál maradva, az 1246 forintba kerülő bőrös sertéscomb csülökkel igazi jolly joker. Egyszerre van benne színhús, zselatinos rész és bőr, így rengeteg klasszikus és modern étel készíthető belőle. A klasszikus magyar fogások közül a ropogósra sült sertéscomb csülökkel és a kocsonya is igen népszerű a téli időszakban. Csülök külön is kapható 1499 forintért, ha inkább egy jó csülkös bablevesre vágynál.

A Spar most nemcsak a legnépszerűbb sertés- és csirkehús árát vitte le, de a pulykaszárnyét (1099 ft/kg) és a pecsenyekacsacomb- és kacsamellfiléjét (1499 ft/kg) is, valamint többek között kapható csirkemáj szív nélkül (899 ft/kg). Aki pedig inkább halat enne, a norvég lazafilé ezen az akciós héten 23 százalékkal kerül kevesebbe. A felvágott most még jobban megéri A húsok mellett olyan húskészítmények, mint a hurka vagy a szalonna is szerepel a kínálatban, ráadásul a Regnum egyes felvágottjait MySPAR kuponnal még olcsóbban lehet megvásárolni. Ezek közé tartoznak a felvágottak is: az akciós héten a közkedvelt zala és olasz felvágottra, valamint a sertéssonkákra váltható be a kedvezmény az applikáció segítségével. De a kolbászrajongók is jól járnak, a csabai lángolt kolbászt 25 százalékkal, míg a Kamránk Kincse füstölt kolbászt 40 százalékkal olcsóbban vehetik meg.