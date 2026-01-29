Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Igazi kánaán: kihagyhatatlan akciókkal várja a húsimádókat a Spar!

hús
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 13:13
sparakció
Friss húst jó áron nem könnyű találni. Szerencsére a Spar gondolt a húsimádókra, és szuper kedvezményeket hoz a héten.
Bors
A szerző cikkei

Rengeteg jó ajánlat várja a húsimádókat ezen a héten a Sparban: január 29-től február 4-ig ugyanis számos hús-, illetve húskészítményt, valamint felvágottat kínálnak igen kedvező áron.

Fantasztikus akciók várnak a Spar húspultjánál / Fotó: SPAR 

Elképesztő ajánlatok a húsimádóknak a Sparban

Most tényleg érdemes a Spar húspultjainak kínálatából válogatni, ugyanis a csirkehústól a sertéhúson át egészen a marhahúsig igen kedvező áron juthatunk hozzá a magyar konyha egyik legfőbb alapanyagához. Ha vasárnap ebédre rántott csirkecombot készülsz sütni, akkor csaknem száz forintot spórolhatsz, ha a húst a Sparban szerzed be: az S-Budget csirkecomb farrésszel kilója ezen a héten csak 679 forintba kerül - írja a Mindmegette.

Ha a csirke helyett inkább sertést ennél, de még nincs ötleted a hétvégi menühöz, akkor a sertésdagadó igazi jolly joker, most kilója csak 1949 forint. A dagadó rántva, sülve, töltve vagy pörköltnek is elkészíthető, ha van otthon hely a mélyhűtődben, akkor akár többet is érdemes belőle vásárolnod. A sertéshúsnál maradva, az 1246 forintba kerülő bőrös sertéscomb csülökkel igazi jolly joker. Egyszerre van benne színhús, zselatinos rész és bőr, így rengeteg klasszikus és modern étel készíthető belőle. A klasszikus magyar fogások közül a ropogósra sült sertéscomb csülökkel és a kocsonya is igen népszerű a téli időszakban. Csülök külön is kapható 1499 forintért, ha inkább egy jó csülkös bablevesre vágynál.

A Spar most nemcsak a legnépszerűbb sertés- és csirkehús árát vitte le, de a pulykaszárnyét (1099 ft/kg) és a pecsenyekacsacomb- és kacsamellfiléjét (1499 ft/kg) is, valamint többek között kapható csirkemáj szív nélkül (899 ft/kg). Aki pedig inkább halat enne, a norvég lazafilé ezen az akciós héten 23 százalékkal kerül kevesebbe. A felvágott most még jobban megéri A húsok mellett olyan húskészítmények, mint a hurka vagy a szalonna is szerepel a kínálatban, ráadásul a Regnum egyes felvágottjait MySPAR kuponnal még olcsóbban lehet megvásárolni. Ezek közé tartoznak a felvágottak is: az akciós héten a közkedvelt zala és olasz felvágottra, valamint a sertéssonkákra váltható be a kedvezmény az applikáció segítségével. De a kolbászrajongók is jól járnak, a csabai lángolt kolbászt 25 százalékkal, míg a Kamránk Kincse füstölt kolbászt 40 százalékkal olcsóbban vehetik meg.

Érdemes tehát január 29. és február 4. között betérni a Sparba: a részletes akciókról itt lehet tájékozódni a vásárlás előtt.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu