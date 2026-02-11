Ezt nézd meg a narancs héján, mielőtt a kosárba teszed, különben az egészséged bánja

A citrusfélék héja gyakran tartalmaz vegyszermaradékokat, amelyek mosással sem mindig tűnnek el.

A címkén kötelező feltüntetni a kezelést, mégis sokan figyelmen kívül hagyják vásárláskor.

Ha a citrus héját is felhasználod, tudatos választásra és alapos tisztításra van szükség.

A legtöbb boltban kapható gyümölcs és zöldség valamilyen kémiai kezelésen esik át. Ezek a növényvédő szerek a kártevők ellen védenek, ugyanakkor az emberi szervezetre is hatással lehetnek. A citrusfélék héja vastag, porózus felületű, könnyen magába szívja a vegyszereket, amelyek sok esetben vízzel nem oldódnak le. Tehát egy gyors leöblítés önmagában kevés ahhoz, hogy megszabaduljunk tőlük. Az európai ellenőrzések évek óta visszatérően mutatnak ki vegyszermaradékokat citrusfélékben, még akkor is, ha a határértékeket nem lépik túl.

A citrusfélék héja gyakran vegyszermaradékokat hordoz, ezért külön figyelmet igényel.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Mivel kezelik a citrusfélék héját?

A citromot, narancsot és más citrusféléket gyakran gombaölő szerekkel kezelik, hogy ne romoljanak meg a szállítás és a tárolás során. Ezek az anyagok a héj belsejében fejtik ki a hatásukat. Emellett előfordulnak olyan szerek is, amelyek csak a héj felszínén tapadnak meg. A forgalmazónak kötelessége feltüntetni a kezelést a csomagoláson és a kísérő dokumentumokon. Ezt a szabályt az Európai Unió déligyümölcsöt termelő országaiban is alkalmazzák.

Le lehet mosni a vegyszereket a gyümölcsről?

A héj felszínén megtapadó, úgynevezett kontakt hatású szerek hosszabb ideig tartó, meleg vizes áztatással eltávolíthatók, a körömkefével való tisztítás ezeknél hatékony lehet. A felszívódó hatású anyagok esetében azonban más a helyzet. Mivel ezek a héj belső rétegeiben találhatók, mosással nem távolíthatók el, csak idővel, természetes lebomlás során tűnnek el. A vizsgálatok ugyanakkor megnyugtatóak abból a szempontból, hogy ezek az anyagok nem jutnak be a gyümölcs húsába, kizárólag a héjban maradnak meg.

A gyümölcs megmosása fontos, de önmagában nem elég

A citrusfélék héját gyakran viasszal vonják be, hogy a szállítás során lassabban száradjanak ki. Ez a bevonat könnyen felismerhető a fényes, csillogó felületéről. A viasz nem szívódik fel a gyümölcsbe, csak a héj felszínén marad, és langyos vizes áztatás után alapos dörzsöléssel eltávolítható. A meleg víz és az alapos tisztítás csökkenti a felszíni szennyeződéseket, de nem minden anyagot tüntet el. A gyümölcs felhasználásának módja is számít, mert pucolás közben a héjon maradó anyagok könnyen átkerülhetnek a gyümölcshúsra a kezünkről vagy a vágóeszközökről. A legegyszerűbb megoldás, ha a gyümölcsöt akkor is meghámozzuk, ha csak a levét használjuk fel.