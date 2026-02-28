Március 1-én indul a lakásbiztosítási kampány – ezt érdemes tudni róla

Alapesetben a lakásbiztosítással rendelkezők évente egy alkalommal, az évfordulót megelőző legalább 30 nappal, de legfeljebb 60 nappal mondhatják fel a szerződésüket. Ez alól kivétel az immár harmadik alkalommal meghirdetett lakásbiztosítási kampány, melynek keretében március 1. és 31. között bárki válthat biztosítást, biztosítót.

Nem csak csőtörés és beázás estén jöhet jól egy lakásbiztosítás / Fotó: Studio Romantic/Shutterstock

Miért lehet szükség a meglévő lakásbiztosításunk lecserélésére?

Minden évben fontos átnézni a lakásbiztosítási szerződésünket és aktualizálni azt. Különösen, ha év közben felújítás, modernizálás, vagy új eszközök, készülékek beszerzése történt. Egy bekövetkező kár esetén ugyanis a biztosítók a szerződés szerinti értéket térítik meg. Ha ez jelentősen alul marad a kár mértékéhez képest, akkor a hiányzó részt önerőből kell pótolnunk. Ekkor beszélünk alulbiztosítottságról. Ezért is fontos, hogy mindig az ingatlanunk és ingóságaink aktuális értékét fedezze a lakásbiztosításunk – hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ). Egy másik nyomos érv a biztosítási szerződések átnézése és aktualizálása mellett az, hogy a lakásárak nagyon sokat emelkedtek az elmúlt időszakban. Emiatt a már meglévő szerződésekben szereplő értékek nem feltétlen fedezik az ingatlan valós értékét.

Miért és kinek éri meg márciusban lakásbiztosítást váltani?

Főleg azoknak, akik évekkel ezelőtt kötöttek lakásbiztosítást és azoknak, akik szeretnének spórolni ezek díjain. A biztosítók ugyanis akciókkal is készülnek erre az időszakra, így olcsóbban köthetünk jobb (több mindenre kiterjedő) biztosítást márciusban. Egy újonnan megkötött szerződés pedig nem csak olcsóbb lehet a mostaninál, de a lakásbiztosítási szolgáltatások is bővülhetnek és korszerűbbé válhatnak, így ár-érték arányuk is lényeges mértékben javulhat. Vagyis kevesebb pénzért több dologra köthetünk biztosítást. A lakáshitelesek számára is nagyon fontos a korábbi biztosítási szerződésük átnézése, a lakásbiztosítások újrakötésével ugyanis ők spórolhatnak a legtöbbet. Nekik arra kell figyelniük, hogy az új biztosításnak maradéktalanul meg kell felelni a hitelszerződésben előírt fedezeteknek és biztosítási összegeknek.