A lakásfelújítás veszélyei: így kerüld el az átveréseket!

A lakásfelújítás eleve idegőrlő folyamat, hát még akkor, ha csalók karmai közé kerülünk, és bottal üthetjük a pénzünk nyomát. Más esetben ott maradunk egy félkész, összetákolt munkával, aminek a rendbetétele még több pénzt húz ki a zsebünkből. Jó hír, hogy a lakásfelújítás átveréseit elkerülheted, ha betartasz néhány egyszerű dolgot.

A lakásfelújítás számos buktatóval járhat, ha a tulajdonos nem a megfelelő szakemberekkel dolgoztat

Fotó: Virrage Images / Shutterstock

A lakásfelújítás buktatói

1. Köddé váló mesteremberek

Gyakori, hogy már az első, helyszíni felmérés után a csalók mondanak egy jó magas összeget, aminek a kifizetését rögtön kérik, mondván, hogy anélkül nem tudják elkezdeni a munkát. Általában készpénzben kérik az összeget. Ilyenkor lutri, hogy utána fogjuk-e még valaha látni a brigádot.

2. Sokszorosára ugrik az ár

Az is megesik, hogy a munka elkezdődik, de már az első néhány alkalom után újabb és újabb százezrek vagy milliók repkednek, a végösszeg sokszor az előzőleg megbeszéltek többszöröse is lehet. Ha nem tud a szakember tételesen elszámolni azzal, hogy mitől növekedett meg a megbeszélt ár, akkor gyanús, hogy le akar húzni bennünket. Ez főleg akkor fordulhat elő, ha eleve gyanúsan alacsony árat határozott meg a munka elvállalásakor; ezzel a trükkel fogják meg a lakásfelújítókat.

3. Éppen a szomszédban dolgoztak

Gyakori csalás, hogy magukat szakembereknek kiadva többen is megjelennek az ingatlannál. Ha nyitva a kapu, kérés nélkül bemennek az udvarra, és neki is fognak a munkának: általában csatornát, oromdeszkát javítanak, vagy inkább tákolnak a házon, és mire a gyanútlan tulajdonos kapcsol, már több százezret követelnek egy felcsavarozott lemezért. Gyakran arra hivatkoznak, hogy éppen a környéken dolgoztak, és gondolták, segítenek itt is.

Az építőiparban sajnos sok a csaló

Fotó: Pinkyone / Shutterstock

4. „Megoldja okosba” a kőműves az anyagköltséget

A felújítás elején még látszólag minden rendben van, megbeszéljük a vállalkozóval, milyen anyagokkal dolgozzon – burkolatot, falfestéket, hőszigetelő anyagot választunk –, megbeszélünk egy árat; majd a felújítás helyszínén látjuk, hogy ezek helyett olcsóbb, silány minőségű anyagokkal dolgozik úgy, hogy az eredeti árat számlázza.