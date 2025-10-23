Egy mozdulat, de sokba kerülhet – Ezeket a dolgokat tilos a WC-be dobni, mert garantáltan dugulást okoznak

A WC-be dobni a maradékot vagy ilyen-olyan háztartási szemetet a legegyszerűbb megoldásnak tűnhet. Könnyen elnyel mindent, amire nincs már szükség. De mielőtt bármit is a lefolyóba küldenél, nézd meg a listát, mert sok hétköznapi dolog van rajta, amit tilos lehúzni a WC-n, mégis rengetegen megteszik. Sok közülük garantáltan dugulást okoz a vízvezetékekben!

6 dugulást okozó dolog, amiket nem szabad a WC-be dobni!

Fotó: fongbeerredhot / Shutterstock

1. Zsíros ételmaradékok

Megmaradt a leves, és a pörkölt a vasárnapi ebédről? Mehet a WC-be!

Klasszikus hiba, hiszen az ételmaradékokban található zsírok lehűlnek, megdermednek, rátapadnak a csövek falára és egymásra rakódva, fokozatosan elzárják az csatorna útját.

Ahelyett, hogy lehúznád, gyűjtsd a maradékot egy zárható zacskóba, majd dobd a szemetesbe.

2. Használt olaj és zsír

Sajnos sokan a főzés után serpenyőben vagy fritőzben maradt használt olajtól és zsiradéktól is a lefolyón át szabadulnak meg. Pedig ez az egyik leggyakoribb dugulást okozó anyag. A lehűlt olaj ragacsos csomóban gyűlik össze, és magához tapaszt minden más szennyeződést is, amivel a lefolyóban találkozik.

Ahelyett, hogy lehúznád, hagyd kihűlni, töröld ki egy papírtörlővel, és így dobd a kukába. Ha nagyobb mennyiségű olajról van szó, azt gyűjtsd egy külön erre fenntartott üvegben, és vidd el egy gyűjtőpontra!

3. Rágó

Icipici darabka, de annál nagyobb dugulást okozhat, mivel nem oldódik fel a vízben, és a cső falára is könnyen odatapad. Pár napon belül hozzá ragad minden más is, ami a vécében landol: papír, haj és más szennyeződések. Jobban jársz, ha a kidobod a szemetesbe.

4. Macskaalom

A macskaalom megszívja magát és összeáll a vízvezetékekben, ezzel elzárva a víz útját.

Fotó: Duet PandG / Shutterstock

Sok cicagazdi eleve a WC mellett tartja a macskaalmot, és oda is üríti. De a macskaalom garantáltan dugulást fog okozni. Az alom szemcséi felszívják a nedvességet, megduzzadnak, és képesek betonkemény csomókká összeállni a csatornában, amitől tényleg csak egy vízvezeték-szerelő szabadíthat meg.

5. Nedves törlőkendő, zsebkendő és vattakorong

Lehet, hogy lemosod a sminked, kifújod az orrod a fürdőszobában, de ne a WC-be dobd a használt papírt és vattát, mert nem oldódnak fel a vízben, mint a vécépapír. Az apró textildarabkák megakadnak a cső falán, és egy idő után, eltorlaszolják az utat.