Egy mozdulat, de sokba kerülhet – Ezeket a dolgokat tilos a WC-be dobni, mert garantáltan dugulást okoznak

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 17:15
Kényelmes és gyors megoldás egyetlen gombnyomással eltüntetni mindent. De a lustaság tényleg sokba kerülhet! Ha ezeket lehúzod a WC-n, szinte biztos, hogy dugulást okoznak.
Ripszám Boglárka
A WC-be dobni a maradékot vagy ilyen-olyan háztartási szemetet a legegyszerűbb megoldásnak tűnhet. Könnyen elnyel mindent, amire nincs már szükség. De mielőtt bármit is a lefolyóba küldenél, nézd meg a listát, mert sok hétköznapi dolog van rajta, amit tilos lehúzni a WC-n, mégis rengetegen megteszik. Sok közülük garantáltan dugulást okoz a vízvezetékekben!

Dugulást okozó dolgok amiket tilos a wc-be dobni
6 dugulást okozó dolog, amiket nem szabad a WC-be dobni!
Fotó: fongbeerredhot /  Shutterstock 

6 dolog, amit ne húzz le a WC-n, mert dugulást okoz

1. Zsíros ételmaradékok

Megmaradt a leves, és a pörkölt a vasárnapi ebédről? Mehet a WC-be!

Klasszikus hiba, hiszen az ételmaradékokban található zsírok lehűlnek, megdermednek, rátapadnak a csövek falára és egymásra rakódva, fokozatosan elzárják az csatorna útját.  

Ahelyett, hogy lehúznád, gyűjtsd a maradékot egy zárható zacskóba, majd dobd a szemetesbe.

2. Használt olaj és zsír

Sajnos sokan a főzés után serpenyőben vagy fritőzben maradt használt olajtól és zsiradéktól is a lefolyón át szabadulnak meg. Pedig ez az egyik leggyakoribb dugulást okozó anyag. A lehűlt olaj ragacsos csomóban gyűlik össze, és magához tapaszt minden más szennyeződést is, amivel a lefolyóban találkozik.

Ahelyett, hogy lehúznád, hagyd kihűlni, töröld ki egy papírtörlővel, és így dobd a kukába. Ha nagyobb mennyiségű olajról van szó, azt gyűjtsd egy külön erre fenntartott üvegben, és vidd el egy gyűjtőpontra!

3. Rágó

Icipici darabka, de annál nagyobb dugulást okozhat, mivel nem oldódik fel a vízben, és a cső falára is könnyen odatapad. Pár napon belül hozzá ragad minden más is, ami a vécében landol: papír, haj és más szennyeződések. Jobban jársz, ha a kidobod a szemetesbe.

4. Macskaalom

A macskaalom dugulást okoz
A macskaalom megszívja magát és összeáll a vízvezetékekben, ezzel elzárva a víz útját.
Fotó: Duet PandG /  Shutterstock 

Sok cicagazdi eleve a WC mellett tartja a macskaalmot, és oda is üríti. De a macskaalom garantáltan dugulást fog okozni. Az alom szemcséi felszívják a nedvességet, megduzzadnak, és képesek betonkemény csomókká összeállni a csatornában, amitől tényleg csak egy vízvezeték-szerelő szabadíthat meg.

5. Nedves törlőkendő, zsebkendő és vattakorong

Lehet, hogy lemosod a sminked, kifújod az orrod a fürdőszobában, de ne a WC-be dobd a használt papírt és vattát, mert nem oldódnak fel a vízben, mint a vécépapír. Az apró textildarabkák megakadnak a cső falán, és egy idő után, eltorlaszolják az utat.

A vatta kifejezetten veszélyes lehet, hiszen jó nedvszívó képességének köszönhetően, a lefolyóban sem bomlik le.

6. Tampon, betét, intim eszközök

Evidens lenne, hogy a használt tampont és betétet a WC-be dobd. De ne tedd! Akárcsak a vattát, ezeket is jó nedvszívó képességük miatt alkalmazzuk. Akár 1-2 darab is elég, hogy baj történjen, hiszen ahogy víz éri őket, többszörösükre duzzadnak, és előbb vagy utóbb dugulást fognak okozni.

A fürdőben, vécében mindig legyen szemetes, és nyilvános mellékhelyiségben se a WC-be, hanem egy zacskóba és a szemetesbe helyezd!

+ 1 Bár dugulást nem okoznak a lejárt gyógyszerektől és a fehérítőtől, vegyszerektől se a lefolyón keresztül próbál megszabadulni!

A gyógyszerekkel olyan hatóanyagok kerülhetnek a vízrendszerbe, amelyek a talajvizet is szennyezhetik. Ha lejárt a gyógyszered, vidd el a patikába vagy hulladékgyűjtő pontokra!

A fehérítő és más vegyi anyagok, a lefolyóban reakcióba léphetnek más anyagokkal, amitől mérgező gázok is képződhetnek, és hosszú távon a csöveket is teljesen tönkretehetik.

Így szabadulhatsz meg biztonságosan a lejárt gyógyszerektől:

