Lapostető szigetelés 10 év garanciával – hogy a tető többé ne legyen gond!

Teljes körű lapostető szigetelés – a kezdetektől a garanciáig



A bitumenes, PVC és TPO lapostető szigetelések terén szerzett szakmai rutinunkkal minden tetőtípusra megbízható megoldást kínálunk.

Nemcsak a szigetelést végezzük el, hanem a hozzá kapcsolódó bádogos és kőműves munkákat is, hogy Önnek ne kelljen külön kivitelezőket keresnie. Egy csapat, egy felelősség, egy garancia – ez a Faga Roof ígérete.

Több mint két évtized tapasztalat

Két évtizeddel és több száz elégedett ügyféllel a hátunk mögött biztosan állítjuk: a minőségi lapostető szigetelés nem szerencse kérdése, hanem szakértelemé.

A Faga Roof csapata ugyanazzal a telefonszámmal és stabil szakembergárdával dolgozik immár 20 éve – nálunk a megbízhatóság valóban kézzelfogható.



Miért választanak minket ügyfeleink?



- Korszerű technológia, prémium alapanyagok

- Folyamatos szakmai továbbképzések

- Ingyenes felmérés és átlátható, tételes árajánlat

- Gyors, precíz kivitelezés – határidőre



Mennyibe kerül a lapostető szigetelés?



Mivel minden tető más, a pontos árat csak helyszíni felmérés után tudjuk megadni.

A felmérés díjmentes, az ajánlat pedig minden költséget tartalmaz – az anyagoktól a kivitelezésig. Nincsenek rejtett tételek, csak tiszta, szakmailag megalapozott árak.



Bitumenes, PVC vagy TPO?



A bitumenes szigetelés az időtálló klasszikus, amely ellenáll az extrém hőmérsékletnek és az UV-sugárzásnak.

A PVC és TPO lemezek pedig a modern kor megoldásai: könnyűek, rugalmasak, nem igényelnek karbantartást és hosszú élettartamúak.



Lapostető szigetelés javítása vagy csere?



Egy kisebb beázás esetén gyakran elég egy célzott javítás, de ha a tetőszerkezet elöregedett, érdemes teljes szigeteléscserében gondolkodni.

Szakembereink minden esetben helyszíni felmérés alapján javasolják a leggazdaságosabb megoldást.



Garancia, amire számíthat



- 10 év teljes körű garancia

- Tapasztalt szakembergárda

- Minőségi alapanyagok a vezető gyártóktól

A Faga Roof Kft. nemcsak szigetel, hanem nyugalmat és biztonságot ad a következő évtizedre.

Kérjen díjmentes helyszíni felmérést, és győződjön meg személyesen, miért bíznak bennünk országszerte ennyien!