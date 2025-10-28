Lapostető szigetelés 10 év garanciával – hogy a tető többé ne legyen gond!

A bitumenes, PVC és TPO lapostető szigetelések terén szerzett szakmai rutinunkkal minden tetőtípusra megbízható megoldást kínálunk.
Nemcsak a szigetelést végezzük el, hanem a hozzá kapcsolódó bádogos és kőműves munkákat is, hogy Önnek ne kelljen külön kivitelezőket keresnie. Egy csapat, egy felelősség, egy garancia – ez a Faga Roof ígérete.
Több mint két évtized tapasztalat
Két évtizeddel és több száz elégedett ügyféllel a hátunk mögött biztosan állítjuk: a minőségi lapostető szigetelés nem szerencse kérdése, hanem szakértelemé.
A Faga Roof csapata ugyanazzal a telefonszámmal és stabil szakembergárdával dolgozik immár 20 éve – nálunk a megbízhatóság valóban kézzelfogható.
- Korszerű technológia, prémium alapanyagok
- Folyamatos szakmai továbbképzések
- Ingyenes felmérés és átlátható, tételes árajánlat
- Gyors, precíz kivitelezés – határidőre
Mivel minden tető más, a pontos árat csak helyszíni felmérés után tudjuk megadni.
A felmérés díjmentes, az ajánlat pedig minden költséget tartalmaz – az anyagoktól a kivitelezésig. Nincsenek rejtett tételek, csak tiszta, szakmailag megalapozott árak.
A bitumenes szigetelés az időtálló klasszikus, amely ellenáll az extrém hőmérsékletnek és az UV-sugárzásnak.
A PVC és TPO lemezek pedig a modern kor megoldásai: könnyűek, rugalmasak, nem igényelnek karbantartást és hosszú élettartamúak.
Egy kisebb beázás esetén gyakran elég egy célzott javítás, de ha a tetőszerkezet elöregedett, érdemes teljes szigeteléscserében gondolkodni.
Szakembereink minden esetben helyszíni felmérés alapján javasolják a leggazdaságosabb megoldást.
- 10 év teljes körű garancia
- Tapasztalt szakembergárda
- Minőségi alapanyagok a vezető gyártóktól
A Faga Roof Kft. nemcsak szigetel, hanem nyugalmat és biztonságot ad a következő évtizedre.
Kérjen díjmentes helyszíni felmérést, és győződjön meg személyesen, miért bíznak bennünk országszerte ennyien!
