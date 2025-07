Vihar után: így jelentheted be gyorsan a károkat

A vihar utáni káoszban nem könnyű átlátni, mit is kell tenni először. A letépett háztetők, víz alatt álló pincék, vagy kidőlt fák alatt összetört autók látványa nem éppen szívderítő, mégis, ilyen helyzetekben is a nyugalmunk megőrzése és a gyors reagálás a legfontosabb. Most lépésről lépésre elmondjuk, hogyan és hova fordulhatsz viharkár esetén.

A viharkárok komoly gondokat okozhatnak Fotó: BM Katasztrófavédelem

Mit jelent a viharkár, és mire fizet a biztosító?

A viharkár nem csak a tetőn keletkezett lyukat vagy a letört faágakat jelenti. A biztosítók többféle eseményt is ide sorolnak: ide tartozik a villámcsapás, a jégverés, a beázás, sőt az is, ha egy idegen tárgy – például egy villanypózna vagy fa – rádől a házra vagy a kerítésre. A lakásbiztosítások többsége ezekre a károkra fedezetet nyújt, de nem mindegy, milyen állapotban volt az ingatlan a vihar előtt. Elhanyagolt, régi tetők esetén például előfordulhat, hogy a biztosító nem téríti meg a tetőt ért teljes kárt.

Az is fontos, hogy a biztosítási szabályzatok szerint általában 54 km/óra feletti szél számít viharnak, míg az építési előírásokban 120 km/órától írnak viharos szélről. Ez a különbség néha okozhat meglepetést a kárbejelentésnél, hiszen a biztosítók a saját szabályzatuk szerint járnak el.

Lakásbiztosítás viharkár esetén – ezekre figyelj

A lakásbiztosítás nem csak a tetőre vagy a falakra vonatkozik. Fedezheti a beázásokat, a villámcsapás miatt tönkrement elektronikai eszközöket, sőt a kertben tárolt vagyontárgyakat is, például a kerti bútort vagy a grillsütőt. Az ugyanakkor ritka, hogy az áramkimaradás miatt megromlott élelmiszerekre fizetne a biztosító, erre külön szerződésre lehet szükség.

A biztosítók gyorsan reagálnak, de a kárbejelentésnél nem árt sietni: legkésőbb 48 órán belül jelezni kell a bajt. Ha helyszíni szemlére van szükség, addig ne kezdjünk el takarítani vagy javítani, mert a biztosító csak az eredeti állapotot tudja felmérni. Fotókat mindenképp készítsünk mindenről, ez nagyban megkönnyíti a folyamatot.

Mi a helyzet az autóval? Casco és viharkár

Viharban az utcán parkoló autók is könnyen megsérülhetnek. Ha van casco biztosításunk, a helyzet egyszerűbb: a biztosító megtéríti a viharkárt, legyen szó jégverésről, kidőlt fáról vagy letépett tetőről. Ilyenkor ugyanaz a menetrend, mint balesetnél:

fotó

gyors bejelentés

várni a szemlére és a kifizetésre.

Ha nincs cascónk, akkor csak abban az esetben reménykedhetünk kártérítésben, ha például a szomszéd telkéről dőlt az autónkra fa, és a tulajdonosnak van felelősségbiztosítása. Ellenkező esetben hosszadalmas jogi procedúra várhat ránk.

Kárbejelentés lépésről lépésre

A vihar utáni első órákban érdemes végigjárni a házat, udvart, pincét, garázst, és mindent alaposan átnézni. Ha kárt találsz, azt mielőbb jelentsd be a biztosítónak. Ezt megteheted személyesen, telefonon, online vagy akár levélben is. A bejelentéshez szükség lesz a káresemény időpontjára, helyszínére, rövid leírására, a károsodott vagyontárgyak megnevezésére és a kár mértékére.