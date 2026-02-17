Felújítás gyerekkel: túlélési kézikönyv haladóknak

A felújítás gyerekkel folyamat eleje mindig romantikus. Mint egy Pinterest-tábla. Színminták a falon, közös tervezés, a gyerekek lelkesek: „Anya, én is festhetek?” Persze, hogy festhettek. Hát milyen szülő lennék, ha nem engedném? Odaadom a kis hengert, készül a fotó, mindenki mosolyog. Öt perccel később a kislányom combközépig glettes, a fiam pedig olyan koncentrációval húzza a festéket a konnektor köré, mintha Michelangelo reinkarnációja lenne. A konnektor nem élte túl.

A por az első nap végén még „jaj, majd feltörlöm, ne törődjetek vele”. A harmadik napra rájössz, hogy a por nem egy állapot, hanem életforma. Ott van a levegőben, a fogkefén, a müzlin. Egyszer konkrétan azon kaptam magam, hogy reflexből lefújom a gyerekem uzsonnáját, mielőtt odaadom neki. Mint egy régészeti leletet.

És közben élni is kell. Iskola, óvoda, munka, vacsora. A konyha ideiglenesen a hálószobába költözött, a mikró a földön ül, mint egy száműzött jugoszláv cseregyerek. Főzni úgy próbálok, hogy közben egy létráról csöpög valami ismeretlen eredetű folyadék a hátam mögött. A gyerekek pedig – akik az első napon még lelkes projektmenedzserek voltak – a második hétre érzelmi roncsokká válnak.

„Mikor lesz már kész?” – kérdezik naponta háromszor. Először még édes hangon, utána kicsit nyavalyogva, a végén már elviselhetetlen hisztivel. És mindez nem egyszerű információkérés. Ez egzisztenciális kérdés. Mert az ő szobájukban most nincs ágy, csak egy matrac a nappaliban. Nincs megszokott esti rutin, nincs a „saját sarok”. Rájössz, hogy a lakás nem csak random helyiségek, fal és festék. A gyerekeknek a lakás maga a biztonság térképe. És amikor ezt a térképet átrajzolod, ők elveszítik az iránytűt.

A felújítás gyerekkel legszebb pillanata talán az volt, amikor ideiglenesen nem volt fürdőszobánk. Lavór a konyhában. Felnőttként még valahogy túlélhető, de próbálj meg két gyereket fürdetni úgy, hogy közben a parkettán fólia csúszkál, a törölközők egy kartondoboz tetején pihennek, és te titokban azon gondolkodsz, hogy egy wellness-hétvége valójában mennyire alulértékelt dolog.