Egy falat boldogság – Mámorító fogások Valentin-napra, ha elkápráztatnád a szerelmed

Vannak olyan napok az évben, amikor nem sietünk sehová, és egyszerűen csak átadjuk magunkat az élményt nyújtó ételek ízének, zamatának. Ehhez elég egy finom illat, egy édes íz és egy romantikus pillanat, ami kizökkent minket a hétköznapok rohanásából. A mámorító Valentin-napi receptek nem feltétlenül bonyolultak vagy időigényesek — sokkal inkább olyan ételek ezek, amelyek képesek hatni az érzékeinkre, és egy hétköznapi napot is különlegessé varázsolnak. A Fanny magazin szerelmi összeállításából ezúttal olyan fogásokat leshetsz el, amikkel garantáltan elcsábíthatod a párod.
Hozzávalók (6 személyre):
A kacsához:
6 hízott kacsacomb
1 csipet só
bors
2 ek. barna cukor
1 vöröshagyma
10 gerezd fokhagyma
2 dkg friss gyömbér
3 narancs
1 ág rozmaring
40 dkg kacsazsír
A meggyhez:
1 üveg magozott meggybefőtt
1 csipet törött bors
3 dl száraz vörösbor
2 ek. étkezési keményítő
5 dkg vaj
4 ek. méz
Elkészítés:
1. A kacsacombokat megtisztítjuk, megformázzuk, majd bedörzsöljük sóval, borssal, barna cukorral. Állni hagyjuk, ameddig előkészítjük a többi hozzávalót.
2. A hagymát, a fokhagymát és a gyömbért megpucoljuk, majd rusztikus darabokra vágjuk.
3. Egy mélyebb tepsibe belefacsarjuk a narancslevet, majd ráhelyezzük a kacsacombokat és köré rendezzük a hagymákat, a gyömbért és a rozmaringot. A zsírt rákanalazzuk, lefedjük a tepsit alufóliával és lassan, 90 fokon 8 órán vagy akár egy egész éjszakán át sütjük, szaknyelven konfitáljuk.
4. Amikor letelt az idő, kivesszük a kacsacombokat egy lapátkanál segítségével a zsírból. Egy olyan tepsire tesszük, amin majd készre akarjuk sütni, és azon hagyjuk kihűlni. Akár hűtőbe is tehetjük, és csak a következő 1-2 napban fejezzük be frissen.
5. Amikor eljön az idő az evésre, a tepsit kivesszük a hűtőből, és egyszerűen csak betesszük a sütőbe 200 fokra és ropogósra sütjük, majd frissen fogyasztjuk.
6. A meggymártáshoz a meggybefőttet leszűrjük, majd átnézzük egyesével, hogy ne legyen benne mag. Sóval, borssal, vörösborral felforraljuk. A keményítőt kis vízzel elkeverjük és gyorsan hozzáadva a mártásokhoz besűrítjük vele azt. Ha elkészült, lehúzzuk a tűzről és a vajat, a mézet elkeverjük benne. Fogyasztható azonnal vagy visszamelegítve is.
Tipp: A meggyszószt nem szabad sokáig főzni, mert szétfő a meggy. Visszamelegítve finomabb, mert sokkal jobban összeérnek az ízek.
Elkészítési idő: 170 perc
Hozzávalók (4 személyre):
80 dkg marhahátszín vagy fehérpecsenye
só
bors
1 ek. zsír
60 dkg vöröshagyma
8 gerezd fokhagyma
1 ek. pirospaprika
1.5 dl vörösbor
1 babérlevél
2 tk. Worcester-szósz
Elkészítés:
1. A húst 6-8 milliméteres szeletekre vágjuk, mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk. Egy lábasban, közepes lángon zsiradékot hevítünk, a szeletek mindkét oldalát 1-2 perc alatt elősütjük, majd a húsokat tányérra tesszük.
2. A hagymát meghámozzuk, félbevágjuk és felszeleteljük, a visszamaradt zsiradékra rakjuk. Sózzuk, és 10-15 perc alatt alacsony lángon megdinszteljük. Ha kicsi színt kapott és összeesett, hozzáadjuk az apró kockákra felvágott fokhagymát, elkeverjük, pár percig pirítjuk, majd ízesítjük pirospaprikával.
3. Ha paprika feloldódott, visszahelyezzük a hússzeleteket, és felöntjük a borral. Adunk hozzá 1-2 babérlevelet, pár percig forraljuk, hogy az alkohol elpárologjon. Közben ízesítjük Worcester-szósszal, majd felöntjük annyi vízzel vagy alaplével, amennyi még éppen nem fedi el a szeleteket. Ha felforrt, lefedjük, és marhahústól függően nagyjából 2-3 óra alatt készre pároljuk.
4. Főzés közben időnként ellenőrizzük, és ha kell, a folyadékot pótoljuk. Ha sok a víz, akkor az utolsó 10-15 percben levesszük a fedőt, és kicsit magasabb hőmérsékleten a kívánt állagúra sűrítjük a szaftot. Fogyaszthatjuk párolt rizzsel, burgonyával vagy tésztával.
Elkészítési idő: 210 perc
Hozzávalók (4 személyre):
1 üveg (750 ml) száraz vörösbor
1 csokor kakukkfű
4-5 ág rozmaring
4 egész kakas- vagy csirkecomb
400 g csiperkegomba
300 g sárgarépa
4 fej salottahagyma
8 gerezd fokhagyma
200 g kockázott húsos szalonna
4 evőkanál olaj
100 ml passata (passzírozott paradicsom)
600-800 ml szárnyas alaplé (vagy víz)
só
őrölt fekete bors
bagett a tálaláshoz
Elkészítés:
1. Öntsük a vörösbort egy nagyobb, lefedhető tálba, adjuk hozzá a csokorba kötött zöldfűszereket, és tegyük bele a combokat. Fedjük le, és tegyük hűtőbe legalább 3-4 órára.
2. A gombát tisztítsuk meg, ha kisebbek a szemek, hagyjuk egészben, a nagyobbakat felezzük vagy negyedeljük. A megpucolt répát vágjuk hasábra, a megtisztított salottát felezzük, a megpucolt fokhagymagerezdeket hagyjuk egészben.
3. Egy nagy lábasban, lassú tűzön olvasszuk zsírjára a szalonnát. Szedőkanállal vegyük ki, tegyük félre. Ezután külön-külön, az olaj fokozatos hozzáadásával pirítsuk 2-3 percet a gombát, 4-5 percet a répahasábokat és 1 percet a hagymákat. A combokat jól csepegtessük le, és végül ezeket is pirítsuk körbe.
4. Tegyük vissza a lábasba a combok mellé a szalonnát és a répát, adjuk hozzá a zöldfűszercsokrot, a passatát, és öntsük fel a borral. Öntsünk hozzá az alapléből is 200-300 ml-t, sózzuk, borsozzuk meg, majd fedő alatt forraljuk fel. Gyöngyöztetve főzzük 30-35 percet, közben pótoljuk az elpárolgott folyadékot mindig egy kevés alaplével. Ekkor adjuk hozzá a gombát és a hagymákat is, majd főzzük az egészet készre, a szószt hagyjuk besűrűsödni. Ha szükséges, még sózzunk utána.
5. Tálalás előtt távolítsuk el a zöldfűszercsokrot, majd tálaljuk a fogást bagettszeletekkel körítve. Aprított petrezselyemmel díszíthetjük.
Tipp: Ha túl savanykásnak érezzük a szószt, adjunk hozzá egy kevés cukrot.
Elkészítési idő: 80 perc + pácolás
