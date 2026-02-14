Egy falat boldogság – Mámorító fogások Valentin-napra, ha elkápráztatnád a szerelmed

Vannak olyan napok az évben, amikor nem sietünk sehová, és egyszerűen csak átadjuk magunkat az élményt nyújtó ételek ízének, zamatának. Ehhez elég egy finom illat, egy édes íz és egy romantikus pillanat, ami kizökkent minket a hétköznapok rohanásából. A mámorító Valentin-napi receptek nem feltétlenül bonyolultak vagy időigényesek — sokkal inkább olyan ételek ezek, amelyek képesek hatni az érzékeinkre, és egy hétköznapi napot is különlegessé varázsolnak. A Fanny magazin szerelmi összeállításából ezúttal olyan fogásokat leshetsz el, amikkel garantáltan elcsábíthatod a párod.

Mámorító Valentin-napi receptek: ezekkel a fogásokkal nem kell sokat bíbelődni

Fotó: New Africa / Shutterstock

Gyorsan elkészíthető, mégis ízletes Valentin-napi receptek.

Ellenállhatatlan ízpárosítások a meghitt pillanatokhoz.

Fogások, amelyekkel garantált a varázs az asztalnál.

Ízletes Valentin-napi receptek: ezeknek senki nem tud majd ellenállni

1. Ünnepi kacsacomb vörösboros meggyel

Hozzávalók (6 személyre):

A kacsához:

6 hízott kacsacomb

1 csipet só

bors

2 ek. barna cukor

1 vöröshagyma

10 gerezd fokhagyma

2 dkg friss gyömbér

3 narancs

1 ág rozmaring

40 dkg kacsazsír

Ünnepi kacsacomb vörösboros meggyel

Fotó: Shutterstock

A meggyhez:

1 üveg magozott meggybefőtt

1 csipet törött bors

3 dl száraz vörösbor

2 ek. étkezési keményítő

5 dkg vaj

4 ek. méz

Elkészítés:

1. A kacsacombokat megtisztítjuk, megformázzuk, majd bedörzsöljük sóval, borssal, barna cukorral. Állni hagyjuk, ameddig előkészítjük a többi hozzávalót.

2. A hagymát, a fokhagymát és a gyömbért megpucoljuk, majd rusztikus darabokra vágjuk.

3. Egy mélyebb tepsibe belefacsarjuk a narancslevet, majd ráhelyezzük a kacsacombokat és köré rendezzük a hagymákat, a gyömbért és a rozmaringot. A zsírt rákanalazzuk, lefedjük a tepsit alufóliával és lassan, 90 fokon 8 órán vagy akár egy egész éjszakán át sütjük, szaknyelven konfitáljuk.

4. Amikor letelt az idő, kivesszük a kacsacombokat egy lapátkanál segítségével a zsírból. Egy olyan tepsire tesszük, amin majd készre akarjuk sütni, és azon hagyjuk kihűlni. Akár hűtőbe is tehetjük, és csak a következő 1-2 napban fejezzük be frissen.

5. Amikor eljön az idő az evésre, a tepsit kivesszük a hűtőből, és egyszerűen csak betesszük a sütőbe 200 fokra és ropogósra sütjük, majd frissen fogyasztjuk.

6. A meggymártáshoz a meggybefőttet leszűrjük, majd átnézzük egyesével, hogy ne legyen benne mag. Sóval, borssal, vörösborral felforraljuk. A keményítőt kis vízzel elkeverjük és gyorsan hozzáadva a mártásokhoz besűrítjük vele azt. Ha elkészült, lehúzzuk a tűzről és a vajat, a mézet elkeverjük benne. Fogyasztható azonnal vagy visszamelegítve is.