Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy falat boldogság – Mámorító fogások Valentin-napra, ha elkápráztatnád a szerelmed

Egy falat boldogság – Mámorító fogások Valentin-napra, ha elkápráztatnád a szerelmed

ízletes
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 18:20
Fanny Magazinvalentin-napfinomságrecept
A szerelmesek ünnepe tökéletes alkalom arra, hogy meglepjük kedvesünket egy különleges vacsorával. Ezúttal azonban ne csak az ételek mellé fogyasszunk bort, hanem használjuk fel az elkészítésükhöz is, hogy még romantikusabb legyen a hangulat. Az alábbiakban hoztunk néhány Valentin-napi receptet, ami kettesben a legízletesebb.
Bors
A szerző cikkei

Vannak olyan napok az évben, amikor nem sietünk sehová, és egyszerűen csak átadjuk magunkat az élményt nyújtó ételek ízének, zamatának. Ehhez elég egy finom illat, egy édes íz és egy romantikus pillanat, ami kizökkent minket a hétköznapok rohanásából. A mámorító Valentin-napi receptek nem feltétlenül bonyolultak vagy időigényesek — sokkal inkább olyan ételek ezek, amelyek képesek hatni az érzékeinkre, és egy hétköznapi napot is különlegessé varázsolnak. A Fanny magazin szerelmi összeállításából ezúttal olyan fogásokat leshetsz el, amikkel garantáltan elcsábíthatod a párod.

Egy megterített asztal a Valentin-napi recept elkészítése alkalmából.
Mámorító Valentin-napi receptek: ezekkel a fogásokkal nem kell sokat bíbelődni
Fotó: New Africa /  Shutterstock 
  • Gyorsan elkészíthető, mégis ízletes Valentin-napi receptek.
  • Ellenállhatatlan ízpárosítások a meghitt pillanatokhoz.
  • Fogások, amelyekkel garantált a varázs az asztalnál.

Ízletes Valentin-napi receptek: ezeknek senki nem tud majd ellenállni

1. Ünnepi kacsacomb vörösboros meggyel

Hozzávalók (6 személyre):
A kacsához:
6 hízott kacsacomb
1 csipet só
bors
2 ek. barna cukor
1 vöröshagyma
10 gerezd fokhagyma
2 dkg friss gyömbér
3 narancs
1 ág rozmaring
40 dkg kacsazsír

Valentin-napi recept: ünnepi kacsacomb vörösboros meggyel.
Ünnepi kacsacomb vörösboros meggyel
Fotó:  Shutterstock 

A meggyhez:
1 üveg magozott meggybefőtt
1 csipet törött bors
3 dl száraz vörösbor
2 ek. étkezési keményítő
5 dkg vaj
4 ek. méz

Elkészítés:
1. A kacsacombokat megtisztítjuk, megformázzuk, majd bedörzsöljük sóval, borssal, barna cukorral. Állni hagyjuk, ameddig előkészítjük a többi hozzávalót.
2. A hagymát, a fokhagymát és a gyömbért megpucoljuk, majd rusztikus darabokra vágjuk.
3. Egy mélyebb tepsibe belefacsarjuk a narancslevet, majd ráhelyezzük a kacsacombokat és köré rendezzük a hagymákat, a gyömbért és a rozmaringot. A zsírt rákanalazzuk, lefedjük a tepsit alufóliával és lassan, 90 fokon 8 órán vagy akár egy egész éjszakán át sütjük, szaknyelven konfitáljuk.
4. Amikor letelt az idő, kivesszük a kacsacombokat egy lapátkanál segítségével a zsírból. Egy olyan tepsire tesszük, amin majd készre akarjuk sütni, és azon hagyjuk kihűlni. Akár hűtőbe is tehetjük, és csak a következő 1-2 napban fejezzük be frissen.
5. Amikor eljön az idő az evésre, a tepsit kivesszük a hűtőből, és egyszerűen csak betesszük a sütőbe 200 fokra és ropogósra sütjük, majd frissen fogyasztjuk.
6. A meggymártáshoz a meggybefőttet leszűrjük, majd átnézzük egyesével, hogy ne legyen benne mag. Sóval, borssal, vörösborral felforraljuk. A keményítőt kis vízzel elkeverjük és gyorsan hozzáadva a mártásokhoz besűrítjük vele azt. Ha elkészült, lehúzzuk a tűzről és a vajat, a mézet elkeverjük benne. Fogyasztható azonnal vagy visszamelegítve is.

Tipp: A meggyszószt nem szabad sokáig főzni, mert szétfő a meggy. Visszamelegítve finomabb, mert sokkal jobban összeérnek az ízek. 
Elkészítési idő: 170 perc

2. Párolt vörösboros marhaszelet

Hozzávalók (4 személyre):
80 dkg marhahátszín vagy fehérpecsenye

bors
1 ek. zsír
60 dkg vöröshagyma
8 gerezd fokhagyma
1 ek. pirospaprika
1.5 dl vörösbor
1 babérlevél
2 tk. Worcester-szósz

Valentin-napi recept: párolt vörösboros marhaszelet.
Párolt vörösboros marhaszelet
Fotó: iftikharalam / 123RF

Elkészítés:
1. A húst 6-8 milliméteres szeletekre vágjuk, mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk. Egy lábasban, közepes lángon zsiradékot hevítünk, a szeletek mindkét oldalát 1-2 perc alatt elősütjük, majd a húsokat tányérra tesszük.
2. A hagymát meghámozzuk, félbevágjuk és felszeleteljük, a visszamaradt zsiradékra rakjuk. Sózzuk, és 10-15 perc alatt alacsony lángon megdinszteljük. Ha kicsi színt kapott és összeesett, hozzáadjuk az apró kockákra felvágott fokhagymát, elkeverjük, pár percig pirítjuk, majd ízesítjük pirospaprikával.
3. Ha paprika feloldódott, visszahelyezzük a hússzeleteket, és felöntjük a borral. Adunk hozzá 1-2 babérlevelet, pár percig forraljuk, hogy az alkohol elpárologjon. Közben ízesítjük Worcester-szósszal, majd felöntjük annyi vízzel vagy alaplével, amennyi még éppen nem fedi el a szeleteket. Ha felforrt, lefedjük, és marhahústól függően nagyjából 2-3 óra alatt készre pároljuk.
4. Főzés közben időnként ellenőrizzük, és ha kell, a folyadékot pótoljuk. Ha sok a víz, akkor az utolsó 10-15 percben levesszük a fedőt, és kicsit magasabb hőmérsékleten a kívánt állagúra sűrítjük a szaftot. Fogyaszthatjuk párolt rizzsel, burgonyával vagy tésztával.
Elkészítési idő: 210 perc

3. Coq au vin – Vörösboros kakaspörkölt

Hozzávalók (4 személyre):
1 üveg (750 ml) száraz vörösbor 
1 csokor kakukkfű 
4-5 ág rozmaring 
4 egész kakas- vagy csirkecomb 
400 g csiperkegomba 
300 g sárgarépa 
4 fej salottahagyma 
8 gerezd fokhagyma 
200 g kockázott húsos szalonna 
4 evőkanál olaj 
100 ml passata (passzírozott paradicsom) 
600-800 ml szárnyas alaplé (vagy víz) 

őrölt fekete bors 
bagett a tálaláshoz

Valentin-napi recept: coq au vin – Vörösboros kakaspörkölt.
Coq au vin – Vörösboros kakaspörkölt
Fotó: BBA Photography /  Shutterstock 

Elkészítés:
1. Öntsük a vörösbort egy nagyobb, lefedhető tálba, adjuk hozzá a csokorba kötött zöldfűszereket, és tegyük bele a combokat. Fedjük le, és tegyük hűtőbe legalább 3-4 órára.
2. A gombát tisztítsuk meg, ha kisebbek a szemek, hagyjuk egészben, a nagyobbakat felezzük vagy negyedeljük. A megpucolt répát vágjuk hasábra, a megtisztított salottát felezzük, a megpucolt fokhagymagerezdeket hagyjuk egészben.
3. Egy nagy lábasban, lassú tűzön olvasszuk zsírjára a szalonnát. Szedőkanállal vegyük ki, tegyük félre. Ezután külön-külön, az olaj fokozatos hozzáadásával pirítsuk 2-3 percet a gombát, 4-5 percet a répahasábokat és 1 percet a hagymákat. A combokat jól csepegtessük le, és végül ezeket is pirítsuk körbe.
4. Tegyük vissza a lábasba a combok mellé a szalonnát és a répát, adjuk hozzá a zöldfűszercsokrot, a passatát, és öntsük fel a borral. Öntsünk hozzá az alapléből is 200-300 ml-t, sózzuk, borsozzuk meg, majd fedő alatt forraljuk fel. Gyöngyöztetve főzzük 30-35 percet, közben pótoljuk az elpárolgott folyadékot mindig egy kevés alaplével. Ekkor adjuk hozzá a gombát és a hagymákat is, majd főzzük az egészet készre, a szószt hagyjuk besűrűsödni. Ha szükséges, még sózzunk utána. 
5. Tálalás előtt távolítsuk el a zöldfűszercsokrot, majd tálaljuk a fogást bagettszeletekkel körítve. Aprított petrezselyemmel díszíthetjük.

Tipp: Ha túl savanykásnak érezzük a szószt, adjunk hozzá egy kevés cukrot.

Elkészítési idő: 80 perc + pácolás

Ha a fenti Valentin-napi receptek tetszettek, a videóban látható fogásokat egyenesen imádni fogod:

Ezeket a recepteket is érdemes lesz kipróbálni:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu