Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Ráhel, Csenge névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy isztambuli étterem tökéletes európai gasztro úti cél

Unod már a húslevest? Top 5 ikonikus gasztro úti cél Európában, ha kipróbálnál valami igazán különlegeset

európai utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 12:45
külföldi utazásGasztronómiai körutazásgasztrotúra
Aki szeret enni, az szeret élni! Ha te is imádod a különleges és felejthetetlen ízeket, ezeket az országokat mindenképp látogasd meg egyszer – és nem lepődnénk meg, ha a különleges ízélmények újabb utazásra csábítanának. Ezek a mesés tájak ráadásul közelebb vannak, mint hinnéd. Íme, az 5 legjobb európai gasztro úti cél, ahová akár egy hétvégére is kiugorhatsz!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Vannak országok, amelyeket nemcsak a csodás tengerpartjai vagy elképesztő építészeti kincsei mentén ismerhetsz meg igazán, hanem a tányérodon keresztül. Mutatjuk a legjobb európai gasztro úti célokat! Ezekbe az országokba érdemes belekóstolnod, ha te is az ízek szerelmesei közé tartozol!

Egy séf tésztát készít az egyik európai gasztro úti cél konyháján.
Európai gasztro úti célok: az 5 legizgalmasabb ország az ízek szerelmeseinek!
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 
  • Európa tele van változatos, sokszínű konyhákkal, amelyeket érdemes helyben kipróbálnod.
  • Sok helyszínen kéz a kézben jár az utcai gasztronómia és a fine dining.
  • A hagyomány és a modern fogások együtt formálják a hihetetlen ízélményeket.

Top 5 európai gasztro úti cél, amelyek után garantáltan megnyalod mind a 10 ujjadat!

Ezúttal öt európai országot mutatunk, ahol az ételek nem egyszerű receptek, hanem a kultúra főszereplői. Az itteni fogásokat ízlelgetheted egy darabig. A felejthetetlen ízeken keresztül ismerheted meg az egész országot: isteni, friss alapanyagokról, életmódról, szokásokról és értékekről mesélnek.

1. Törökországi gasztronómiai utazás

Húsimádó vagy? Akkor irány Törökország! Az ország konyhájának középpontjában a húsételek és a különleges fűszerek kombinációja áll. A döner kebab és más nyárson sült fogások az utcai étkezés alapját jelentik. Isztambulban pedig számos étterem kínál hagyományos receptekre épülő, de modern formában tálalt különlegességeket.

Ha magad is szeretsz nemzetközi finomságokat kotyvasztani otthon, ne hagyd ki az isztambuli fűszerpiacok forgatagát sem!

A délkeleti Gaziantep kiemelt helyet kap a gasztronómia térképén: a város az isteni baklava egyik legismertebb központja, és nemzetközi szinten elismert kulináris hagyományokkal rendelkezik.

2. Görögország gasztronómiai utazás

A különleges görögországi konyha ízeit helyben lehet csak igazán megérteni. A szárazföld és a szigetek konyhája között jelentős eltérések vannak, de közös alap az olívaolaj, a zöldségek és a grillezett húsok tökéletes összhangja.

Athénben a klasszikus görög ételek modern értelmezése is megjelenik, míg a szigeteken a hagyományos taverna-kultúra a meghatározó. A szuvlaki, a tzatziki és az olívafélék itt a mindennapi étkezés alapját képezik – utánozhatatlanok.

3. Spanyolországi gasztronómiai utazás

A spanyolországi éttermek tökéletes európai gasztro úti célok
A spanyolországi konyha és az éttermek világa kincsesbánya annak, aki szereti a tenger gyümölcseit.
Fotó: Boris-B /  Shutterstock 

Spanyolországban az étkezés társas tevékenység, amelyhez számos regionális konyha kapcsolódik. A baszk régió, különösen San Sebastián, a csúcsgasztronómia egyik központja, ahol a pintxók és a fine dining tényleg kéz a kézben járnak, így egy igazán színes konyhaművészeti világba csöppenhetsz utazásod alatt.

Dél-Spanyolországban a könnyebb, zöldségekre épülő fogások, például a gazpacho, míg Valenciában az eredeti és kihagyhatatlan paella jelenti a habot a tortán.

4. Olaszországi gasztronómiai utazás

Az olasz konyhát is erős regionalitás jellemzi. Nem érdemes választani: egy igazi gasztrofan mindent végigkóstol! Szicíliában az édesebb, arab hatásokat mutató fogások jellemzők, Nápolyban a pizza, Észak-Olaszországban pedig a rizottó és a húsételek dominálnak.

Az Emilia–Romagna régiót sem szabad kihagyni egy európai gasztro úti célok listájáról: sokan ezt a területet tartják az olasz konyha egyik központjának, mivel számos ikonikus alapanyag és recept származik innen, amelyek az itáliai gasztrokultúrát nemzetközileg is ismertté tették.

5. Franciaországi gasztronómiai utazás

Franciországi kávézó Párizsban, az egyik európai gasztro úti célon.
Egy klasszikus franciaországi reggeli bakancslistás tevékenység, ha szeretsz utazni és nem mellesleg jókat enni!
Fotó:  123RF

Az ízek szerelmeseinek nem mondunk újdonságot azzal, hogy Franciaország is szerepel a legjobb gasztronómiai úti célok között. Északon a sajtok, délen a tengeri fogások, Párizsban a bisztrók és pékségek fűszerezik az ízélményeket.

A francia konyha is egyszerre épít a hagyományos receptekre és a modern éttermi kultúrára. A klasszikus fogások – például a steak vagy a croissant és más leveles péksütemények – mellett a kifinomultabb ételek, mint a híres vajas csiga is fontos helyet foglalnak el a tányérokon.

Az alábbi videó segítségével otthon is elkészítheted az eredeti török desszertet:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu