Rózsa teleltetése - Így nem fagy el a rózsa a kertünkben

rózsa
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 16:45
teleltetésFanny Magazinfagy
Ne feledjük, növényeink a korai, őszi fagy idején már védelemre szorulnak! A rózsa teleltetése szigorú szabályokhoz kötött, de nem is olyan nehéz, mint hinnénk! Fanny magazin utánajárt, hogyan óvjuk meg a rózsatöveket, hogy jövőre is életerős legyen, és sok virágot hozzon.
A bokor-, tea- és magas törzsű rózsafajták a legnépszerűbbek a hazai kertekben, és ezek a legérzékenyebbek a fagyokra. Ám ha betartjuk ezeket a szabályokat, gyerekjáték lehet a rózsa teleltetése!

Rózsa teleltetése a hidegben
Különösen a szabadban ültetett növényekre figyeljünk a rózsa teleltetésénél.
A rózsa teleltetése és a legfontosabb lépések

1. Már ne kapjanak tápanyagot

Ősszel már nem szabad megtrágyázni a rózsákat. A tápoldat hatására, enyhébb időben a növény új hajtásokat nevelhet, amik könnyen elfagynak, ezeken a sérüléseken pedig bejutnak a nedvkeringésbe tavasszal a kórokozók.

2. Az oltás helye a kritikus pont

A nemesített fajtákat általában vadrózsa alanyra oltják; az oltás helyét a száron könnyű megtalálni, egy kis kidudorodás jelzi. Ezt a részt kell a leginkább védeni a fagyoktól, mert itt sérülékenyebb a növény, és a fagy hatására a nemes rész el is pusztulhat.

3. Kupacoljuk fel a tövüket!

Az oltás helyét lefedhetjük földdel, komposzttal is. Akkor hatásos a védelem, ha legalább 15-20 centi magasságban takarjuk a szárát. Ezt megtehetjük már november elején, mivel a kisebb fagyok ellen is véd.

4. Nagyon fontos a jó időzítés

A szabadban elültetett rózsákat takarófóliával is lefedhetjük, de mindenképpen várjuk meg, míg nappal is tartósan 0 °C alá süllyed a hőmérséklet. Ha túl korán, az őszi fagyok előtt takarjuk a növényeket, az megzavarhatja a nyugalmi állapotot, és elkezdenek újra hajtani. A korai védekezéssel emellett betegségeket is kockáztatunk.

A mulcsozás is fontos a rózsa teleltetésekor
Falevéllel vagy fakéreggel is óvhatjuk a töveket a rózsa teleltetésekor.
5. Legyen minél magasabban

A védekezés második szakasza a teljes takarás, amit időjárástól függően november végén, december elején érdemes megejteni. Fontos, hogy minél magasabban fedjük le mulccsal, levelekkel, esetleg fakéreggel.

6. Burkoljuk körbe falevelekkel

A tearózsák köré készítsünk henger alakú drótkerítést, ami olyan magas, mint a növény. Ha jön a hideg, töltsük ki hullott levelekkel, de fontos, hogy lazán tegyük az avart, hogy megfelelően áramoljon a levegő. 

7. Fektessük a földre

A magas törzsű rózsáknál az oltás helye a korona alatt található. A fiatal növények könnyen hajló vesszőit fektessük a földre, és rögzítsük kampók segítségével. Ezután a koronát takarjuk be virágfölddel vagy vastag réteg szalmával. Az idősebb, vastag törzsű növények koronáját burkoljuk be újságpapírral vagy szalmával, és helyezzünk rá egy légáteresztő jutazsákot.

Rózsa teleltetése takarással
A rózsa teleltetése igen hatásos lehet, ha légáteresztő zsákkal is betakarjuk a növényt.
8. A cserepest vigyük be a lakásba

A dézsában, cserépben lévő föld hamar átfagy, ha a növény kint marad. Így a kerti növények teleltetése a legegyszerűbb egy sötét, hideg, fagymentes helyen, például pincében, garázsban, fészerben. Mielőtt bevisszük, nézzük át gondosan a levelét, hogy nincs-e rajta tetvesedésre utaló jel. Ha szükséges, kezeljük a megfelelő szerrel, és a gyógyulásig tartsuk elkülönítve a többitől. Időnként kevés vízzel öntözzük meg, hogy ne száradjon ki a gyökere.

Kíváncsi vagy, hogyan készítsük elő a rózsát télre? Nézd meg a videót!

