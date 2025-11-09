Rózsa teleltetése - Így nem fagy el a rózsa a kertünkben

A bokor-, tea- és magas törzsű rózsafajták a legnépszerűbbek a hazai kertekben, és ezek a legérzékenyebbek a fagyokra. Ám ha betartjuk ezeket a szabályokat, gyerekjáték lehet a rózsa teleltetése!
Ősszel már nem szabad megtrágyázni a rózsákat. A tápoldat hatására, enyhébb időben a növény új hajtásokat nevelhet, amik könnyen elfagynak, ezeken a sérüléseken pedig bejutnak a nedvkeringésbe tavasszal a kórokozók.
A nemesített fajtákat általában vadrózsa alanyra oltják; az oltás helyét a száron könnyű megtalálni, egy kis kidudorodás jelzi. Ezt a részt kell a leginkább védeni a fagyoktól, mert itt sérülékenyebb a növény, és a fagy hatására a nemes rész el is pusztulhat.
Az oltás helyét lefedhetjük földdel, komposzttal is. Akkor hatásos a védelem, ha legalább 15-20 centi magasságban takarjuk a szárát. Ezt megtehetjük már november elején, mivel a kisebb fagyok ellen is véd.
A szabadban elültetett rózsákat takarófóliával is lefedhetjük, de mindenképpen várjuk meg, míg nappal is tartósan 0 °C alá süllyed a hőmérséklet. Ha túl korán, az őszi fagyok előtt takarjuk a növényeket, az megzavarhatja a nyugalmi állapotot, és elkezdenek újra hajtani. A korai védekezéssel emellett betegségeket is kockáztatunk.
A védekezés második szakasza a teljes takarás, amit időjárástól függően november végén, december elején érdemes megejteni. Fontos, hogy minél magasabban fedjük le mulccsal, levelekkel, esetleg fakéreggel.
A tearózsák köré készítsünk henger alakú drótkerítést, ami olyan magas, mint a növény. Ha jön a hideg, töltsük ki hullott levelekkel, de fontos, hogy lazán tegyük az avart, hogy megfelelően áramoljon a levegő.
A magas törzsű rózsáknál az oltás helye a korona alatt található. A fiatal növények könnyen hajló vesszőit fektessük a földre, és rögzítsük kampók segítségével. Ezután a koronát takarjuk be virágfölddel vagy vastag réteg szalmával. Az idősebb, vastag törzsű növények koronáját burkoljuk be újságpapírral vagy szalmával, és helyezzünk rá egy légáteresztő jutazsákot.
A dézsában, cserépben lévő föld hamar átfagy, ha a növény kint marad. Így a kerti növények teleltetése a legegyszerűbb egy sötét, hideg, fagymentes helyen, például pincében, garázsban, fészerben. Mielőtt bevisszük, nézzük át gondosan a levelét, hogy nincs-e rajta tetvesedésre utaló jel. Ha szükséges, kezeljük a megfelelő szerrel, és a gyógyulásig tartsuk elkülönítve a többitől. Időnként kevés vízzel öntözzük meg, hogy ne száradjon ki a gyökere.
