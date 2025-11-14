Mit tegyünk az őszi avarral? Nem mindig a gereblyézés a legjobb megoldás

Az ősz beköszönte óta a kertek, udvarok és parkok sárga, barna és vörös levelek tarka szőnyegévé változtak. A legtöbben ilyenkor azonnal gereblyét ragadnak, hogy eltüntessék a rendetlenséget, pedig az avar nem jelent problémát, sőt a természet egyik legértékesebb ajándéka, amely segíti a talaj megújulását és gazdagítja a kerti ökoszisztémát.

Az avart nem kell összegyűjteni, csak összeaprítani.

Fotó: 123rf.com

Az avar nem szemét, hanem tápanyag

A lehullott levelek a növények tápanyagforrásai. Ahogy lebomlanak, visszajuttatják a földbe azokat az ásványi anyagokat, amelyekből a növények táplálkoznak. Ráadásul a levelek természetes takaróként is működnek, hiszen megőrzik a talaj nedvességét, védik a növények gyökereit a hidegtől, és gátolják a gyomok elszaporodását. Ha ügyesen kezeled, a lehullott lomb tulajdonképpen ingyen komposzt a kertednek.

Gereblyézd, hagyd a földön, vagy inkább aprítsd fel?

Sokan hiszik, hogy ha nem szedik össze a leveleket, a fű elpusztul alattuk. Ez csak részben igaz. Ha túl vastag, nedves réteg marad a gyepen, az valóban árthat a pázsitnak. A kertészek szerint a legjobb megoldás az úgynevezett mulcsozás, vagyis a levelek felaprítása fűnyíróval. Ha a levelek szárazak és nem túl vastagon borítják a füvet, menj át azokon néhányszor fűnyíróval, így apró darabokra vágva hamar lebomlanak. Ügyelj arra, hogy a fűnyíró pengéje ne legyen túl alacsonyan, és a darabok aprók legyenek, így a fűszálak között gyorsan lebomlanak, és a talaj könnyen hasznosítja azokat.

A levelek mint természetes takaró és komposzt

A felaprított avar nemcsak a gyepen hasznos, a veteményben vagy a virágágyásokban is remek talajtakaró. Ha a növények köré szórod, megakadályozza a gyomok növekedését és fokozatosan szerves anyaggal gazdagítja a földet. Télen a levelek lassan lebomlanak, és tavaszra tápanyagban gazdag, sötét, morzsalékos talajt képeznek. Ez a legegyszerűbb és legtermészetesebb módja annak, hogy a kerted önfenntartó legyen. Ha komposztot is készítesz, az avar szinte kötelező eleme, ugyanis remek szénforrás. A leveleket érdemes zöldségmaradékkal vagy fűnyesedékkel keverni. A jó arány körülbelül 15–20 rész száraz anyag és 1 rész zöld anyag. Így a mikroorganizmusok gyorsan dolgozni kezdenek, és értékes humuszt hoznak létre.