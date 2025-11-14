Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mit tegyünk az őszi avarral? Nem mindig a gereblyézés a legjobb megoldás

kertészkedés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 14:45
tápanyagavaravartakarótipp
Az ősz rengeteg kerti teendőt hoz magával. A legtöbben gereblyével esnek neki a lehullott faleveleknek, ám az avar a talaj és a kert egyik legértékesebb erőforrása lehet. Ha jól kezeled, védi a növényeidet és táplálja a földet.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az ősz beköszönte óta a kertek, udvarok és parkok sárga, barna és vörös levelek tarka szőnyegévé változtak. A legtöbben ilyenkor azonnal gereblyét ragadnak, hogy eltüntessék a rendetlenséget, pedig az avar nem jelent problémát, sőt a természet egyik legértékesebb ajándéka, amely segíti a talaj megújulását és gazdagítja a kerti ökoszisztémát.

Zsákba gyűjtött avar
Az avart nem kell összegyűjteni, csak összeaprítani.
Fotó: 123rf.com

Az avar nem szemét, hanem tápanyag

A lehullott levelek a növények tápanyagforrásai. Ahogy lebomlanak, visszajuttatják a földbe azokat az ásványi anyagokat, amelyekből a növények táplálkoznak. Ráadásul a levelek természetes takaróként is működnek, hiszen megőrzik a talaj nedvességét, védik a növények gyökereit a hidegtől, és gátolják a gyomok elszaporodását. Ha ügyesen kezeled, a lehullott lomb tulajdonképpen ingyen komposzt a kertednek.

Gereblyézd, hagyd a földön, vagy inkább aprítsd fel?

Sokan hiszik, hogy ha nem szedik össze a leveleket, a fű elpusztul alattuk. Ez csak részben igaz. Ha túl vastag, nedves réteg marad a gyepen, az valóban árthat a pázsitnak. A kertészek szerint a legjobb megoldás az úgynevezett mulcsozás, vagyis a levelek felaprítása fűnyíróval. Ha a levelek szárazak és nem túl vastagon borítják a füvet, menj át azokon néhányszor fűnyíróval, így apró darabokra vágva hamar lebomlanak. Ügyelj arra, hogy a fűnyíró pengéje ne legyen túl alacsonyan, és a darabok aprók legyenek, így a fűszálak között gyorsan lebomlanak, és a talaj könnyen hasznosítja azokat.

A levelek mint természetes takaró és komposzt

A felaprított avar nemcsak a gyepen hasznos, a veteményben vagy a virágágyásokban is remek talajtakaró. Ha a növények köré szórod, megakadályozza a gyomok növekedését és fokozatosan szerves anyaggal gazdagítja a földet. Télen a levelek lassan lebomlanak, és tavaszra tápanyagban gazdag, sötét, morzsalékos talajt képeznek. Ez a legegyszerűbb és legtermészetesebb módja annak, hogy a kerted önfenntartó legyen. Ha komposztot is készítesz, az avar szinte kötelező eleme, ugyanis remek szénforrás. A leveleket érdemes zöldségmaradékkal vagy fűnyesedékkel keverni. A jó arány körülbelül 15–20 rész száraz anyag és 1 rész zöld anyag. Így a mikroorganizmusok gyorsan dolgozni kezdenek, és értékes humuszt hoznak létre.

Az avar mint élőhely

A lehullott levelek a kert apró lakóit is védik. A sünök, rovarok, lepkék, bogarak gyakran a levélréteg alatt telelnek át. Ha mindent összeszedsz és eltüntetsz, valójában az ő menedékhelyüket is elpusztítod. A természetbarát kertészek ezért javasolják, hogy hagyj érintetlenül néhány sarkot, bokor alját vagy fa tövét. Tavasszal a téli vendégek újra előbújnak, és segítenek kordában tartani a kártevőket, valamint beporzással is támogatják a növényeidet.

Mikor jobb mégis összegereblyézni?

Vannak helyzetek, amikor nem árt, ha a gereblye előkerül. Például ha a levelek már nedvesen összetapadtak, vagy ha beteg, gombás fáról hullottak le. Ilyenkor inkább gyűjtsd össze és dobd zöldhulladék-gyűjtő zsákba azokat, így elkerülöd, hogy a betegségek továbbterjedjenek.

A diófa lehullott leveleit sem szabad a gyepen hagyni. Ennek egyik oka, hogy a diófa egy mérgező vegyületet állít elő, amely káros lehet bizonyos növényekre. A lehullott dióleveleket célszerű összegereblyézni és zöldhulladék-gyűjtő zsákba tenni.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu