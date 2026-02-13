Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Télikabátját a szájához emelő nő az anyagon sminkfoltot okozva

Spórold meg a tisztítás árát – így szedd ki a sminkfoltot a télikabát gallérjából

tippek-trükkök
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 07:45
télikabáteltávolítássminkfolt
Mindannyiunkkal megesett már, hogy a kedvenc téli kabátunk összekenődött az alapozónkkal, rúzsunkkal, vagy szempillaspirálunkkal. Sokan ilyenkor tisztítóba rohanunk, pedig a sminkfoltok eltávolítása házilag sem nagy ördöngösség – csak néhány okos trükk kell hozzá. Tudj meg mindent, amit érdemes, mielőtt rászánnád magad a tisztítóra!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei
  • A sminkfoltok eltávolítása akkor a legeredményesebb, ha gyorsan lépünk, és hideg vízzel, óvatos felitatással kezeljük a foltot.
  • Az olajos, pigmentes sminkekhez jól jöhet a mosogatószer vagy más zsíroldó megoldás.
  • Kényes anyag és makacs folt esetén érdemes tisztítóba menni.

Egy makacs sminkfolt nem egyenlő a kedvenc télikabátunk halálos ítéletével. Ha idejében és jól reagálunk, nagy eséllyel megmenthetjük a darabot. Nézzük, melyek a leghatékonyabb házi és szakértői tippek, ha sminkfolttal állsz szemben!  

Nő sminkfoltos arccal
A sminkfolt hatékony eltávolítása otthoni praktikákkal is lehetséges
Fotó: Oleg Iandubaev / 123RF

Sminkfolt eltávolítása házilag: így szabadulj meg a makacs folttól a télikabát gallérján

A sminkfoltok azért olyan makacsok, mert a legtöbb termék – alapozó, rúzs vagy spirál – olajokat, pigmenteket és viaszokat tartalmaz. Ezek az összetevők könnyen megtapadnak a szövetek között, különösen, ha nem kezelik időben a problémát. Ha hagyod, hogy a folt megszáradjon, a kár sokkal nehezebben hozható helyre.   

5 gyors lépés, amit azonnal megtehetsz

Ha még friss a folt a télikabáton, az első és legfontosabb dolog, hogy ne ess pánikba. Az alábbi lépések segítenek megelőzni, hogy a smink mélyen beivódjon az anyagba:

1. Távolítsd el a felesleget – egy papírtörlővel óvatosan leszedheted a fölösleges sminket anélkül, hogy szétterítenéd azt.  

2. Nyomkodd, ne dörzsöld – dörzsölés helyett  tiszta ruhával vagy sminklemosó kendővel finoman nyomkodd a foltot, hogy ne juttasd azt még mélyebben a szövetbe.  

3. Használj vizet – a hideg víz egyből működésbe lép, még azelőtt feloldva a friss festéket, hogy beletapadjon a szövetbe.  

4. Próbáld ki a szódabikarbónát – egy kevés vízzel kevert paszta formájában ez a klasszikus konyhai alapanyag kifejezetten hatékony lehet makacsabb foltok ellen is.  

5. Jégkocka trükk – ha nincs kéznél más, egy jégkocka használatával kicsit meg tudod keményíteni a foltot, így utána könnyebb eltávolítani azt.  

Otthoni csodaszerek és alkalmazásuk

Nem kell azonnal vegyi folttisztítóért nyúlni. Sokan esküsznek olyan házi praktikákra, mint:

  • Mosogatószer vagy folyékony mosószer használata, amelyek különösen az olaj alapú alapozókra jók, mert zsíroldó hatásúak.  
  • Izopropil-alkohol használata, ami abban az esetben hatékony, ha a folt pigmentes vagy olajos.  
  • Sminklemosó kendők alkalmazása még azelőtt, hogy a folt beivódna a szálakba.  

Próbálj meg mindent hideg vagy langyos vízzel kezdeni; a forró víz a legtöbb esetben csak rögzíti a színt az anyagban.  

Zsebtükör előtt a száját rúzsózó nő
A sminkfoltokat érdemes azonnal kezelni
Fotó: Nikita Starichenkowww.nik-star.com / 123RF

Tippek különböző sminktípusokhoz

Nem minden folt egyforma, és a sminktermékek is különböznek.

  • Olajmentes alapozó: ezek általában könnyebben jönnek ki egy kis mosogatószeres előkezeléssel.  
  • Púderes folt: egyszerűen söpörjük le a lehető legtöbb port, majd öblítsük át a foltot hideg vízzel.  
  • Szempillaspirál vagy rúzs: pigmentes, viaszokat tartalmazó anyagok ezek, így érdemes lehet egy erősebb, enzimeket tartalmazó folyékony mosószert kipróbálni ellenük.  

Mikor érdemes profikhoz fordulni?

Ha a folt nagyon makacs – például már régen a ruhára került –, vagy egy különösen drága, kényes anyagról van szó, akkor érdemes lehet tisztítóhoz vinni a darabot. Az otthoni praktikák néha több kárt okozhatnak egy finom anyagban, mint hasznot.

Az alábbi videóban megismerhetsz egy hatékony sminkfolt eltávolító technikát:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu