Ott maradt az arcod a felsőn? Ezzel az egyszerű, filléres trükkel az összes sminkfoltnak búcsút inthetsz

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 15:45
Ugye neked is ismerős a helyzet, amikor hazaérve végre ledobhatod magadról a felsőt, de szinte a teljes arcfestéked rajta marad? Ettől a pillanattól hidd el, mi is a falra mászunk, ezért hoztunk neked egy egyszerű, filléres, otthoni praktikát, amivel könnyedén megszabadulhatsz a sminkfoltoktól.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Biztos, hogy mindenkivel előfordult már, hogy egy figyelmetlen pillanatban, úgy vette fel vagy úgy kapta le magáról a kedvenc felsőjét, hogy a ruha nyakán ott maradt az alapozó vagy a pirosító nyoma. Hiszen csupán egyetlen rossz mozdulat is elég ahhoz, hogy foltos legyen imádott szetted, amit annyira szerettél volna felvenni. Ilyenkor hamar eluralkodhat rajtad a düh, miközben bepánikolsz amiatt, hogy szeretett felsőd a kukában fog kikötni. Azonban létezik egy szuper egyszerű módszer, amivel pillanatok alatt megszabadulhatsz a makacs sminkfoltoktól anélkül, hogy ecetes ollót kellene használnod. Kíváncsi vagy mi a titkos fegyver?

sminkfolt, folt, ruha, koszos ruha
Neked is ismerős a helyzet, amikor a smink a pólódon marad? 
Fotó: Maliflower73 /  Shutterstock 

Ezzel az egyszerű, filléres praktikával gyerekjáték lesz a sminkfoltok eltüntetése

Ez az apró titok, nemcsak pénzt és időt spórol meg, hanem a ruháidat is megkíméli. Nem kell többé aggódnod, ha újra beüt a káosz, ugyanis létezik egy olcsó termék, amit valószínűleg már most is megtalálsz a fürdőszobádban és egy varázsütésre eltünteti a sminkfoltokat. Még te is meg fogsz lepődni, mi ez!

Így távolítsd el percek alatt a sminkfoltokat

A sminkfoltok talán a legnehezebben eltávolítható szennyeződések közé tartoznak, de a takarítási szakértők szerint van egy filléres praktika, ami pillanatok alatt megoldja a bosszantó problémát.

Természetesen vannak olyan foltok, amelyek gyakrabban jelennek meg a ruhákon, mint mások, ilyen az arcfesték is, ha a sminkelés a mindennapi rutinod része. Azonban köztudott, hogy ezektől a szennyeződésektől nagyon nehéz megszabadulni, mivel a legtöbb kozmetikum olajat is tartalmaz és könnyen az anyagba tapad. A szakértők azonban esküsznek arra, hogy a borotvahab a sminkfoltok legnagyobb ellensége.

sminkfolt, mosás, mosógép
Mutatunk pár filléres praktikát a sminkfoltok ellen!  Fotó: Cris Cantón /  GettyImages

Hogyan segíthet a borotvahab?

A borotvahab át tud hatolni az olajon és segít megszabadulni a sminkfolttól, bármilyen ruhadarabról is legyen szó, ha ezt egy gyors centrifugálás kíséri. Csak annyit kell tenned, hogy teszel egy kis habot a koszos felsőre, hagyod állni 10 percig, majd felitatod egy tiszta kendővel és leöblíted hideg vízzel. Amennyiben a szennyeződés nem tűnt el teljesen, tedd be egy mosásra és olyan lesz, mintha kicserélték volna.

Miért olyan jó a borotvahab?

A borotvahab amellett, hogy segít feloldani az anyagokba ivódott olajat és a pigmenteket, nem tesz kárt a kényes ruhákban. Bár a borotvahab általában kíméletes,  nem árt, ha a ruha egy láthatatlan részén kipróbálod.

Az alábbi videóban további tippeket találsz azzal kapcsolatban, hogyan távolítsd el otthon a ruhákból a  foltokat:

