3+1 dolog, amire mindenképpen figyelj alapozó vásárlás előtt

Nem elég a megfelelő árnyalat, az alapozó állaga és fedése is számít.

A jó alapozó összhangban van a bőrtípussal és a bőrápolási rutinnal.

A kevesebb alapozó természetesebb hatást ad, és tartósabb is lehet.

A sminkünk az alapozón múlik. Ha jól választunk, a bőr egységes, természetes és friss hatású lesz, de ha mellényúlunk, az egész smink nehézkesnek, maszkszerűnek tűnhet.

A természetes hatású alapozó nem nehezíti el a sminket

Fotó: Oleg Gekman

Az alapozó helyes használata

Az alapozó elsődleges szerepe az, hogy egységesebb bőrszínt adjon. Kiegyenlíti a bőrtónust, finoman tompítja a pirosságot, a foltokat, és segít abban, hogy a smink többi része szebb, tartósabb legyen. A jól megválasztott alapozó nem változtatja meg az arc karakterét, inkább azt az érzetet adja, mintha kipihentebbek, frissebbek lennénk. Van, akinek egy könnyű alapozó segít, másnak elég egy kis fedés bizonyos területeken. Az alapozó akkor tölti be igazán a szerepét, ha támogatja a bőrt, nem pedig elrejti azt. Mielőtt leemelnénk egy új terméket a polcról, érdemes a következő négy szempontot végiggondolni.

Nem csak a színárnyalat számít

Fotó: MarinaMos

1. Illeszkedjen a bőrápoláshoz

Az alapozó akkor jó igazán, ha összhangban van az alatta használt arcápolási termékekkel. Ha könnyű, vizes bázisú hidratálót használsz, ahhoz általában a hasonló állagú alapozók simulnak a legszebben. A szilikonos formulák inkább a simább, pórusfinomító hatású bázisokkal működnek jól. Ha a két állag nem passzol egymáshoz, könnyen előfordulhat, hogy az alapozó felkenés után foltosodik vagy „összeugrik” a bőrön.

2. A bőrtípus döntő

Nem minden alapozó való mindenkinek, még akkor sem, ha árnyalatban stimmelnek. Zsírosabb, fényesedésre hajlamos bőrre a matt vagy félmatt textúrák bizonyulnak tartósabbnak. Száraz, vízhiányos bőrön azonban könnyen kiemelhetik a finom vonalakat, apró ráncokat. Ilyen esetben a hidratáló, fényesebb finisű alapozók adnak természetesebb hatást. Érzékeny bőrre érdemes illatanyagmentes változatot keresni.

3. A kevesebb mindig több

Az alapozó semmiképp sem attól szép, hogy vastagon fed. Egy vékony réteg sokkal természetesebb hatást ad, és jobban illeszkedik a bőrhöz. Érdemes középről kifelé dolgozni. Ott használjuk, ahol valóban szükség van rá, és csak minimális fedést vigyünk fel. A túl sok alapozó könnyen megül a ráncokban, és napközben gyorsabban is lekopik.