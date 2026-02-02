Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Alkudozás pszichológiája: 10 trükk, amivel sokat spórolhatsz

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 10:45
Neked is menni fog, csak akarni kell. Miért? Mert az alkudozás nem veleszületett képesség, hanem egy tanulható dolog. Legyen szó üzleti tárgyalásról, szolgáltatás áráról, fizetésemelésről vagy nagyobb értékű vásárlásról, a megfelelő technikákkal jelentős összegeket takaríthatsz meg, miközben megmarad a korrekt kapcsolat a másik féllel. Többet akarsz tudni? Olvass tovább!
Bakk Lucia
Az alábbiakban bemutatjuk azt a 10 alkudozási módszert, amelyeket tapasztalt tárgyalók is rendszeresen alkalmaznak. Ha elsajátítod őket, a te életed is könnyebbé válik. 

Egy férfi és egy nő kezet fognak alkudozás után.
Az alkudozás mögötti pszichológia – így fizetsz kevesebbet.
Fotó: Inside Creative House
  • Te szabod a kereteket – az első ajánlat és a pontos számok előnyt adnak.
  • A kapcsolat számít – bizalom és jó kommunikáció nélkül nincs jó alku.
  • Nem csak az ár a lényeg – több feltétel mentén könnyebb megegyezni.

Az alkudozás mögötti pszichológia: így fizetsz kevesebbet – 10 praktikus tipp a spórolásért

1. Te tedd meg az első ajánlatot

A tárgyalások során erősen érvényesül az úgynevezett horgonyhatás. Az elsőként kimondott szám keretet ad az egész alkudozásnak. Ha te mondod ki először az árat, a másik fél ehhez fog igazodni, még akkor is, ha ellenajánlatot tesz.

Fontos, hogy az első ajánlat mögött mindig tudatos felkészülés álljon.

2. Indíts magasabbról, mint amit valójában szeretnél

Ha pontosan annyit kérsz, amennyit el szeretnél érni, nem hagysz mozgásteret. Egy 10–20 százalékkal magasabb nyitóajánlat természetesnek hat, és lehetőséget ad az alkura anélkül, hogy hiteltelenné válnál.

3. Kisebb engedményekkel haladj

A nagy, hirtelen engedmények azt sugallják, hogy bőven volt még mozgástér. Ezzel szemben a fokozatos, kisebb engedmények komolyabb tárgyalófél benyomását keltik, és növelik az elért megállapodás értékét.

4. Határozd meg előre a minimumot

Még a tárgyalás előtt döntsd el, mi az a határ, ami alá semmiképpen sem mész. Ez segít abban, hogy ne érzelmi alapon hozz döntéseket, és magabiztosan tudd képviselni az érdekeidet.

5. Tükrözd visszafogottan a másik felet

Az emberek ösztönösen jobban bíznak azokban, akik hasonlítanak rájuk. Ha finoman igazodsz a másik fél beszédtempójához, stílusához vagy kommunikációjához, az növeli az együttműködés esélyét.

Fontos, hogy ez mindig természetes maradjon.

6. Használj személyes kapcsolódási pontokat

Egy rövid, őszinte személyes megjegyzés segít oldani a feszültséget és bizalmat építeni. Az üzleti tárgyalás is emberi helyzet, ahol a kapcsolat sokszor legalább annyit számít, mint a számok.

7. Az előnyökre helyezd a hangsúlyt

Ha kizárólag az ár körül forog a beszélgetés, könnyen elakad a tárgyalás. Ehelyett mutasd meg, milyen előnyöket nyer a másik fél az együttműködéssel, milyen problémát old meg az ajánlatod, és miért éri ez meg számára hosszú távon.

8. Gondold át az online tárgyalás lehetőségét

E-mailben vagy online csatornákon keresztül gyakran higgadtabban, átgondoltabban lehet alkudozni. Ez különösen előnyös lehet akkor, ha a másik fél dominánsabb kommunikációs stílust képvisel.

9. Hagyd nyitva az alkudozási lehetőségeket

Az alku nem csak az árról szólhat. A fizetési feltételek, a határidők, az extra szolgáltatások vagy a garanciák mind olyan elemek, amelyek segíthetnek kölcsönösen előnyös megállapodást kialakítani.

10. Használj pontos számokat

A pontos összegek átgondoltabbnak és megalapozottabbnak hatnak, mint a kerek számok. A „1 150 000 Ft” sokkal átgondoltabbnak és megalapozottabbnak hat, mint az „1,2 millió”. A pontos számok mögött a másik fél számítást és racionalitást feltételez, ami csökkenti az alkudozási kedvét.  

Az alkudozás pszichológiája nem trükközésről vagy erőfitogtatásról szól, hanem tudatos felkészülésről és kommunikációról. Ha ismered a saját céljaidat, érted a másik fél motivációit, és képes vagy irányítani a tárgyalás kereteit, az alkudozás hatékony eszközzé válik a pénzügyi és üzleti döntéseid során. 

Az alábbi videóból további tippeket tudhatsz meg:

