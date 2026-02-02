Alkudozás pszichológiája: 10 trükk, amivel sokat spórolhatsz

Az alábbiakban bemutatjuk azt a 10 alkudozási módszert, amelyeket tapasztalt tárgyalók is rendszeresen alkalmaznak. Ha elsajátítod őket, a te életed is könnyebbé válik.

Az alkudozás mögötti pszichológia – így fizetsz kevesebbet.

1. Te tedd meg az első ajánlatot

A tárgyalások során erősen érvényesül az úgynevezett horgonyhatás. Az elsőként kimondott szám keretet ad az egész alkudozásnak. Ha te mondod ki először az árat, a másik fél ehhez fog igazodni, még akkor is, ha ellenajánlatot tesz.

Fontos, hogy az első ajánlat mögött mindig tudatos felkészülés álljon.

2. Indíts magasabbról, mint amit valójában szeretnél

Ha pontosan annyit kérsz, amennyit el szeretnél érni, nem hagysz mozgásteret. Egy 10–20 százalékkal magasabb nyitóajánlat természetesnek hat, és lehetőséget ad az alkura anélkül, hogy hiteltelenné válnál.

3. Kisebb engedményekkel haladj

A nagy, hirtelen engedmények azt sugallják, hogy bőven volt még mozgástér. Ezzel szemben a fokozatos, kisebb engedmények komolyabb tárgyalófél benyomását keltik, és növelik az elért megállapodás értékét.

4. Határozd meg előre a minimumot

Még a tárgyalás előtt döntsd el, mi az a határ, ami alá semmiképpen sem mész. Ez segít abban, hogy ne érzelmi alapon hozz döntéseket, és magabiztosan tudd képviselni az érdekeidet.

5. Tükrözd visszafogottan a másik felet

Az emberek ösztönösen jobban bíznak azokban, akik hasonlítanak rájuk. Ha finoman igazodsz a másik fél beszédtempójához, stílusához vagy kommunikációjához, az növeli az együttműködés esélyét.

Fontos, hogy ez mindig természetes maradjon.

6. Használj személyes kapcsolódási pontokat

Egy rövid, őszinte személyes megjegyzés segít oldani a feszültséget és bizalmat építeni. Az üzleti tárgyalás is emberi helyzet, ahol a kapcsolat sokszor legalább annyit számít, mint a számok.